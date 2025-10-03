Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Điểm nhấn Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025 là gì?

03-10-2025

Điểm nhấn Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025 là gì?

VIIE 2025 (1–3/10) tại Khu CNC Hòa Lạc, Hà Nội, quy tụ 4.000+ đại biểu, hứa hẹn mang đến “bức tranh công nghệ toàn cầu” đầy cảm hứng.

Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (Viet Nam International Innovation Expo - VIIE 2025), sự kiện hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng, mang đến một "bức tranh công nghệ toàn cầu" đầy màu sắc. Đây là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo do Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ đồng chủ trì, nhằm khẳng định vai trò chiến lược của đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội. Với hơn 100 gian hàng, 300 doanh nghiệp, 50 startup và dự kiến 40.000 lượt khách tham dự, Triển lãm không chỉ nơi trưng bày sản phẩm, giải pháp công nghệ mà còn là diễn đàn kết nối lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Diễn ra trong ba ngày với chủ đề "Công nghệ chiến lược - Định hình tương lai Việt Nam", triển lãm không chỉ trưng bày những sản phẩm và giải pháp công nghệ tiêu biểu trong nước và từ các quốc gia tiên phong trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, mà còn mở ra diễn đàn kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các cá nhân giới thiệu thành tựu, hợp tác phát triển, qua đó lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

Hội tụ đầy đủ thành tố của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

VIIE 2025 không chỉ là triển lãm đơn thuần mà còn là sự hội tụ đầy đủ các thành tố của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Triển lãm có sự góp mặt của đa dạng thành phần từ cơ quan quản lý nhà nước, các tập đoàn công nghệ hàng đầu, doanh nghiệp tiên phong, cộng đồng startup năng động, đến các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế, quỹ đầu tư, đại sứ quán và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Đặc biệt, sự tham gia của các quốc gia tiên phong trong khoa học công nghệ như Pháp, Nhật Bản, Đức,... với những gian hàng trưng bày độc đáo càng khẳng định vị thế quốc tế của sự kiện.

Các lĩnh vực được trưng bày tại triển lãm trải dài từ công nghệ sản xuất thông minh, đô thị thông minh, an ninh mạng, y tế, môi trường cho tới những ngành chiến lược như công nghiệp bán dẫn, hydrogen xanh, trí tuệ nhân tạo, công nghệ hàng không – vũ trụ, thiết bị bay không người lái và công nghệ tài chính. Đây sẽ là cơ hội hiếm có để khách tham quan trực tiếp tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến nhất, cũng như mở ra không gian hợp tác quốc tế cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng

Trong khuôn khổ Triển lãm, chuỗi hoạt động hội thảo, diễn đàn, và lễ hội quy mô lớn sẽ được triển khai. Mở đầu là Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia với sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, cùng hơn 1.200 đại biểu trong và ngoài nước. Đây sẽ là dịp công bố kết quả triển khai các "bài toán lớn quốc gia", công bố chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), giới thiệu Đề án Quốc gia khởi nghiệp, đồng thời phát động hưởng ứng phong trào đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh đó, các diễn đàn chuyên đề sẽ tập trung thảo luận những chủ đề nóng như: chính sách đổi mới sáng tạo, thị trường tài sản số, hợp tác quốc tế trong công nghệ chiến lược, công nghiệp công nghệ cao Việt Nam – Đức, hay công nghệ lượng tử Việt Nam – Pháp. Đây là những sự kiện quy tụ lãnh đạo cấp cao, chuyên gia, các doanh nghiệp và quỹ đầu tư, tạo cầu nối giữa chính sách, khoa học và thị trường.

Điểm nhấn Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025 là gì?- Ảnh 1.

Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 - VIIE 2023

Không gian trải nghiệm sáng tạo và độc đáo

Ngoài các hoạt động học thuật và trưng bày công nghệ, VIIE 2025 còn mang đến những không gian trải nghiệm sôi động, thu hút sự quan tâm của công chúng. Tại khu trải nghiệm STEM, học sinh, sinh viên sẽ có cơ hội trực tiếp điều khiển robot, drone, thử cảm giác phi công với buồng lái giả lập máy bay, hay khám phá công nghệ XR và VEX Robotics. Đây là hoạt động khơi gợi niềm đam mê khoa học cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo động lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Ngày hội Trải nghiệm xe - Vietnam Mobility Festival sẽ mang đến cơ hội độc đáo để khách tham quan trực tiếp lái thử xe, tiếp cận công nghệ di chuyển thông minh, trải nghiệm quy trình "mua xe ngoài đời thực" từ tư vấn tài chính, bảo hiểm đến giải trí.

Điểm nhấn Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025 là gì?- Ảnh 2.

Học sinh trải nghiệm công nghệ STEM tại NIC Hoà Lạc

Với sự tham gia đa dạng của các thành phần trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, triển lãm hứa hẹn sẽ là điểm hội tụ của tri thức và sáng tạo, nơi mở ra tầm nhìn toàn diện về đổi mới sáng tạo toàn cầu ngay tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày và giới thiệu công nghệ, VIIE 2025 còn là hành động thiết thực nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hợp tác quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đăng ký tham gia VIIE 2025 ngay tại: expo.nic.gov.vn

Ngày hội đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025 và Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 là hoạt động thường niên do Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tổ chức, dưới sự chủ trì của Bộ Khoa học và Công nghệ, do công ty cổ phần VCCorp phối hợp tổ chức cùng các đơn vị khác như SunBright, Kỷ Nguyên Group... Sự kiện Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia diễn ra vào ngày 3/10 diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cơ sở Hòa Lạc do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, vinh dự có sự tham gia của Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo cấp cao Bộ, Ban ngành.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

