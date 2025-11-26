Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Điểm nóng xung đột ngày 26-11: Đã chốt xong thỏa thuận hòa bình Ukraine?

26-11-2025 - 07:05 AM | Tài chính quốc tế

Báo chí Mỹ đưa tin Kiev đồng ý nội dung chính trong đề xuất hòa bình do Washington đưa ra, dù tổng thống Ukraine nói các cuộc trao đổi vẫn tiếp diễn.

Theo nguồn tin riêng của Newsnation, ABC News, và CNN, Ukraine đã đạt đồng thuận về các điều khoản chủ chốt theo đề xuất hòa bình do chính quyền Mỹ đưa ra, và chỉ còn "một số chi tiết nhỏ cần hoàn tất".

Ông Rustem Umerov, Tổng thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, cũng cho biết trên nền tảng X rằng phái đoàn Mỹ và Ukraine đã đạt "nhận thức chung về các điều khoản cốt lõi" của thỏa thuận được thảo luận tại Geneva. 

Ông nhấn mạnh các cuộc gặp tại đây mang tính xây dựng và đánh giá cao nỗ lực của Mỹ trong việc thúc đẩy tiến trình chấm dứt xung đột.

Điểm nóng xung đột ngày 26-11: Đã chốt xong thỏa thuận hòa bình Ukraine?- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không xác nhận thông tin "đồng ý với đề xuất hòa bình của Mỹ", và chỉ viết trên X: "Công tác trao đổi với phía Mỹ vẫn tiếp tục. Chúng tôi rất biết ơn vì mọi nỗ lực của phía Mỹ và của cá nhân ông Donald Trump".

Cùng ngày, sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên X: "Công tác trao đổi với phía Mỹ vẫn tiếp tục. Chúng tôi rất biết ơn vì mọi nỗ lực của phía Mỹ và của cá nhân ông Donald Trump".

Mỹ đang tăng cường thúc đẩy chấm dứt xung đột Ukraine - Nga. Các phái đoàn Mỹ, Ukraine, và một số đồng minh châu Âu đã nhóm họp tại Geneva cuối tuần qua để thảo luận về kế hoạch 28 điểm được Washington trình bày tuần trước.

Theo truyền thông quốc tế, các cuộc gặp này đã giúp giảm bớt sự phản đối của Kiev và một số nước châu Âu với đề xuất trên. Kế hoạch có thể đã được giảm xuống còn 19 điểm, theo CNN.

Đề xuất ban đầu của Mỹ đã hứng nhiều chỉ trích vì bị cho là thiên về phía Nga, nhưng giới chức Mỹ khẳng định tài liệu hiện chưa phải đề xuất cuối cùng và nhiều khả năng sẽ còn thay đổi.

Phái đoàn Mỹ và Nga đang có cuộc gặp mặt tại Abu Dhabi. Người phát ngôn Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll cho biết các cuộc trao đổi tại đây "đang diễn ra tốt đẹp và chúng tôi vẫn lạc quan".

Trong khi đó, ABC News đưa tin người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov từ chối nêu lập trường của Moscow trước tiến trình thương thảo đang diễn ra giữa Mỹ và Ukraine. Dù vậy, ông Peskov cho rằng khung đề xuất 28 điểm ban đầu của Mỹ "hiện là điều mang tính thực chất duy nhất" và "có thể là cơ sở rất tốt cho đàm phán". Ông nói thêm Moscow sẽ xem xét kỹ tài liệu "khi đến thời điểm phù hợp".

Theo Lạc Chi

Người Lao Động

