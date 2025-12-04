Diễn biến bất ngờ vụ xây nhầm nhà: Bất ngờ phát hiện ngôi mộ khi "thần đèn" di chuyển căn nhà, phải dừng lại làm lễ

Mới đây, vụ việc xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng lại tiếp tục có thêm diễn biến đáng chú ý. Theo đó, ngôi nhà của ông Đỗ Văn Hữu (phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) đã được "thần đèn" nhấc lên khỏi móng và cho di chuyển gần tới đích là vị trí lô đất của ông Hữu.

Vị trí căn nhà đang dần được chuyển về vị trí đất của ông Hữu.

Tuy nhiên chia sẻ với Vietnamnet, lãnh đạo UBND phường Thiên Hương cho hay trước khi thợ dịch chuyển công trình, địa phương đã cấp phép xây dựng đúng quy định cho việc xây dựng căn nhà ở vị trí mới, yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Trong quá trình cấp phép, cơ quan chức năng đã nghiên cứu kỹ các phương án để bảo đảm việc dịch chuyển phù hợp và an toàn.

Trong quá trình "thần đèn" thi công, khi căn nhà được dịch chuyển sang bên phải thì một ngôi mộ bất ngờ được phát hiện. Lô đất phát hiện ngôi mộ này cũng đứng tên bà Loan. Ngay sau khi phát hiện, "thần đèn" đã tạm dừng công việc để cùng gia đình ông Hữu làm lễ. Sau đó, căn nhà tiếp tục được dịch chuyển gần hơn đến vị trí lô đất chính chủ.

Phía phường Thiên Hương cho biết ngôi mộ được nhóm "thần đèn" phát hiện nhiều khả năng là mộ không có người thừa nhận. Nếu thời gian tới không có ai đến nhận, chủ lô đất đó phải tự di chuyển về nơi phù hợp, đúng quy định.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, đến nay, phần đất của chủ sở hữu bị xây nhầm ngôi nhà 2 tầng đã được hoàn trả nguyên trạng mặt bằng. Các công nhân đang san gạt khu đất nơi trước đó bị xây nhầm công trình nhà ở 2 tầng.

"Thần đèn" Hoàng Đình Bách (41 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ với Dân Trí cho biết, nếu thuận lợi, khoảng 3 ngày nữa ông sẽ đưa ngôi nhà về đúng vị trí thửa đất của chủ sở hữu.

“Thần đèn” Hoàng Đình Bách cho biết khu vực di dời khá thuận lợi do xung quanh là đất trống, không vướng công trình. Tuy nhiên, vị trí thửa đất nơi ngôi nhà sẽ được đặt trước đây là ao hồ, nền đất rất yếu nên quá trình gia cố mất nhiều thời gian.

“Nếu không gia cố cẩn thận, ngôi nhà có thể bị lún nghiêng, khi đó việc xử lý sẽ vô cùng phức tạp. Vì vậy chúng tôi phải tính toán kỹ lưỡng, thi công thận trọng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngôi nhà”, ông Bách nói.