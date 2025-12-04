Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diễn biến bất ngờ vụ xây nhầm nhà: Bất ngờ phát hiện ngôi mộ khi "thần đèn" di chuyển căn nhà, phải dừng lại làm lễ

04-12-2025 - 10:45 AM | Sống

Ngôi nhà xây nhầm ở Hải Phòng đang được “thần đèn” Hoàng Đình Bách di dời về đúng vị trí đất của chủ sở hữu. Quá trình thi công gặp thêm tình tiết phát hiện một ngôi mộ vô chủ nhưng vẫn đảm bảo tiến độ và an toàn.

Mới đây, vụ việc xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng lại tiếp tục có thêm diễn biến đáng chú ý. Theo đó, ngôi nhà của ông Đỗ Văn Hữu (phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) đã được "thần đèn" nhấc lên khỏi móng và cho di chuyển gần tới đích là vị trí lô đất của ông Hữu.

Vị trí căn nhà đang dần được chuyển về vị trí đất của ông Hữu.

Tuy nhiên chia sẻ với Vietnamnet, lãnh đạo UBND phường Thiên Hương cho hay trước khi thợ dịch chuyển công trình, địa phương đã cấp phép xây dựng đúng quy định cho việc xây dựng căn nhà ở vị trí mới, yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Trong quá trình cấp phép, cơ quan chức năng đã nghiên cứu kỹ các phương án để bảo đảm việc dịch chuyển phù hợp và an toàn.

Trong quá trình "thần đèn" thi công, khi căn nhà được dịch chuyển sang bên phải thì một ngôi mộ bất ngờ được phát hiện. Lô đất phát hiện ngôi mộ này cũng đứng tên bà Loan. Ngay sau khi phát hiện, "thần đèn" đã tạm dừng công việc để cùng gia đình ông Hữu làm lễ. Sau đó, căn nhà tiếp tục được dịch chuyển gần hơn đến vị trí lô đất chính chủ.

Phía phường Thiên Hương cho biết ngôi mộ được nhóm "thần đèn" phát hiện nhiều khả năng là mộ không có người thừa nhận. Nếu thời gian tới không có ai đến nhận, chủ lô đất đó phải tự di chuyển về nơi phù hợp, đúng quy định.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, đến nay, phần đất của chủ sở hữu bị xây nhầm ngôi nhà 2 tầng đã được hoàn trả nguyên trạng mặt bằng. Các công nhân đang san gạt khu đất nơi trước đó bị xây nhầm công trình nhà ở 2 tầng.

"Thần đèn" Hoàng Đình Bách (41 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ với Dân Trí cho biết, nếu thuận lợi, khoảng 3 ngày nữa ông sẽ đưa ngôi nhà về đúng vị trí thửa đất của chủ sở hữu.

“Thần đèn” Hoàng Đình Bách cho biết khu vực di dời khá thuận lợi do xung quanh là đất trống, không vướng công trình. Tuy nhiên, vị trí thửa đất nơi ngôi nhà sẽ được đặt trước đây là ao hồ, nền đất rất yếu nên quá trình gia cố mất nhiều thời gian.

“Nếu không gia cố cẩn thận, ngôi nhà có thể bị lún nghiêng, khi đó việc xử lý sẽ vô cùng phức tạp. Vì vậy chúng tôi phải tính toán kỹ lưỡng, thi công thận trọng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngôi nhà”, ông Bách nói.

Bất ngờ hình ảnh mới nhất của ngôi nhà xây nhầm trên đất hàng xóm ở Hải Phòng, sắp về đúng chỗ

Theo Nam An

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngày càng nhiều người tử vong vì bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Thà nhịn đói còn hơn ăn 4 loại bữa sáng này

Ngày càng nhiều người tử vong vì bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Thà nhịn đói còn hơn ăn 4 loại bữa sáng này Nổi bật

Chủ căn nhà 3 tầng không chịu di dời dù được bồi thường hơn 7,4 tỷ đồng, tuyên bố: “Trả hơn 37 tỷ đồng mới chuyển đi”

Chủ căn nhà 3 tầng không chịu di dời dù được bồi thường hơn 7,4 tỷ đồng, tuyên bố: “Trả hơn 37 tỷ đồng mới chuyển đi” Nổi bật

Người xưa dặn: "Phía Đông trồng lựu hốt vàng, phía Tây trồng hồng hốt bạc" - Sự thật là gì?

Người xưa dặn: "Phía Đông trồng lựu hốt vàng, phía Tây trồng hồng hốt bạc" - Sự thật là gì?

10:40 , 04/12/2025
118 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

118 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

10:11 , 04/12/2025
Lý do ăn khoai lang vào bữa sáng hại nhiều hơn lợi

Lý do ăn khoai lang vào bữa sáng hại nhiều hơn lợi

10:10 , 04/12/2025
Bán hết vàng tiết kiệm được 2 tỷ đồng, cụ bà 80 tuổi mang tiền mặt đến ngân hàng BIDV chuyển khoản gấp: Công an yêu cầu dừng giao dịch

Bán hết vàng tiết kiệm được 2 tỷ đồng, cụ bà 80 tuổi mang tiền mặt đến ngân hàng BIDV chuyển khoản gấp: Công an yêu cầu dừng giao dịch

09:48 , 04/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên