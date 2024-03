Diễn biến mới nhất tại siêu dự án nghỉ dưỡng 4 tỷ USD tại Hội An

Báo cáo Thủ tướng gỡ vướng dự án Nam Hội An

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu báo cáo giải quyết vướng mắc tại dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Theo đó, UBND tỉnh giao cơ quan này khẩn trương chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục, đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình để hoàn chỉnh nội dung dự thảo, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương để xem xét giải quyết.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh liên quan đến việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Trong đó, lưu ý các vị trí đề nghị điều chỉnh quy hoạch số 2, yêu cầu Công ty TNHH phát triển Nam Hội An hoàn chỉnh hồ sơ đề cương nhiệm vụ quy hoạch chi tiết giảm mật độ xây dựng gộp còn 25%; cập nhật trong điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu dự án đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Liên quan đến khu nghỉ dưỡng này, hồi tháng 1/2024, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An đã có công văn gửi UBND tỉnh này về việc thu hồi đất trồng lúa thuộc huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình để thực hiện dự án.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có tổng vốn đầu tư hơn 81.204 tỷ đồng, tương đương khoảng 4 tỷ USD (theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 28/9/2020). Chủ đầu tư cho biết dự án này được chia thành 7 giai đoạn.

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến cuối quý III/2023, vốn thực hiện của dự án là 30.863 tỷ đồng, tương đương hơn 1,3 tỷ USD (chiếm hơn 33% tổng vốn đầu tư dự án).

Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An được Bộ Tài chính cấp phép kinh doanh casino từ tháng 5/2020 với số lượng máy trò chơi là 1.000 máy và số lượng bàn trò chơi là 140 bàn.

Tính từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 30/6/2023, doanh nghiệp này có tổng doanh thu trong lĩnh vực casino là 824,5 tỷ đồng. Sau khi từ đi tổng chi phí 620,4 tỷ đồng; doanh nghiệp lãi hơn 204 tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế từ thời điểm hoạt động kinh doanh casino đến 30/6/2023, doanh nghiệp vẫn còn lỗ hơn 1.015 tỷ đồng.

Riêng ngân sách nhà nước về hoạt động kinh doanh casino trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp này đã nộp về 264,5 tỷ đồng.

Sắp triển khai giai đoạn 2 tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ USD

Trong một báo cáo mới đây về Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An cho biết, giai đoạn 1 + 2 của dự án Nam Hội An có tổng diện tích 336 ha, thuộc địa phận hành chính 3 xã Duy Hải, xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và xã Bình Dương (huyện Thăng Bình).

Giai đoạn 1 của dự án hiện đã thi công xây dựng và đang hoạt động vận hành, bao gồm khu nghỉ dưỡng phức hợp với các tiện ích bán lẻ và vui chơi; 140 bàn chơi bài có người phục vụ và 1.000 máy trò chơi có thưởng; sân golf 18 lỗ và các công trình lưu trú, thương mại dịch vụ...

Giai đoạn 2 Nam Hội An được chia thành 3 khu vực. Khu vực 1 xây dựng các căn biệt thự thấp tầng, sân golf có tổng diện tích là 16,9 ha đã giải phóng mặt bằng, san nền cơ bản, hiện tại đang là khu đất trống.

Khu vực 2 là khu vực thi công các biệt thự giáp biển có tổng diện tích sử dụng đất là 36 ha, đã được GPMB và san nền cơ bản, hiện trạng đang là đất trống. Khu vực còn lại là diện tích các khu đất chưa thực hiện đền bù và thu hồi đất bao gồm đất ở hiện trạng, đất nông nghiệp, đất trống, đất nghĩa địa, đất giao thông...





Trong thời gian tới, Nam Hội An sẽ chuẩn bị thi công giai đoạn 2 trên diện tích 209 ha. Trong đó, sẽ xây dựng 89 lô biệt thự nghỉ dưỡng cao 2 tầng và 17 lô đất thương mại cao 2 tầng. Ngoài ra khu vực phía ven biển sẽ xây dựng 198 lô biệt thự nghỉ dưỡng cao 2 tầng và các công trình thương mại dịch vụ.

Dự kiến đến hết quý I/2024, giai đoạn 2 dự án Nam Hội An sẽ hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng, đến quý IV/2025 sẽ hoàn tất thi công xây dựng các hạng mục giai đoạn 2 và đưa vào sử dụng.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 theo giấy chứng nhận đầu tư năm 2020 là 1,04 tỷ USD.

Hồi tháng 11/2023, chủ đầu tư dự án đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn thủ tục, cơ chế chính sách đối với việc đầu tư xây dựng Trung tâm outlet và phi thuế quan (Outlet Mall và Duty-free Centre) thuộc phạm vi giai đoạn 2 dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana Resort & Golf).

Văn bản cho biết, trong giai đoạn 2 của dự án, bên cạnh việc tập trung đầu tư, xây dựng các khu biệt thự thấp tầng biển, khu biệt thự thấp tầng sân gôn về phía biển, khu thương mại dịch vụ cửa ngõ, chủ đầu tư còn có kế hoạch đầu tư xây dựng một Trung tâm outlet và phi thuế quan (Outlet Mall và Duty-free Centre) trên khu đất rộng 3,67 ha kết hợp với một tòa căn hộ du lịch trên khu đất 0,22 ha tại cửa ngõ phía Nam mặt tiền đường Võ Chí Công.

Về chủ đầu tư Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, doanh nghiệp được thành lập vào cuối năm 2010. Người đại diện pháp luật hiện nay của doanh nghiệp là ông Lam Chi Keung.

Tại thời điểm 10/2016, vốn điều lệ của Nam Hội An là 15.600 tỷ đồng (tương đương 800 triệu USD), thuộc sở hữu của Hoi An South Investments Pte. Phần vốn này được ủy quyền cho 6 cá nhân, trong đó có Chủ tịch VinaCapital Don Di Lam nắm giữ 16,6%. Gần đây nhất, vào cuối năm 2023, vốn điều lệ của doanh nghiệp thay đổi về mức 6.268 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Bloomberg, hồi cuối tháng 7/2023, gia tộc tỷ phú Cheng đã mua lại Hoiana Resort&Golf - khu nghỉ dưỡng kết hợp sòng bạc tại Nam Hội An, Việt Nam từ "Vua sòng bạc Macau" Alvin Chau (Châu Trác Hoa).

Gia tộc Cheng là gia tộc giàu thứ 3 Hồng Kông, với người đứng đầu là ông Henry Cheng, sở hữu khối tài sản trị giá 28,9 tỷ USD (theo số liệu chốt ngày 22/2/2023 của Forbes).