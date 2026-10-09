Tại buổi kiểm tra thực địa dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sáng 9/10 tại xã Phú Hòa Đông, lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các địa phương tập trung xử lý những trường hợp còn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2026.



Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đoạn cao tốc đi qua địa bàn thành phố dài khoảng 24,7km, qua 5 xã gồm Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Củ Chi và Tân An Hội. Tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 217,65ha, liên quan đến 2.118 trường hợp.

Đến nay, có 1.993 trường hợp đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tương đương 94,1%, với tổng kinh phí hơn 5.064 tỷ đồng. Số trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng đạt 2.089, tương ứng 98,63%, với diện tích 185,17ha.

Phối cảnh cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Ảnh: Ban Giao thông TP.Hồ Chí Minh.

Dù tỷ lệ bàn giao mặt bằng đã đạt mức cao, tiến độ thực hiện vẫn chậm so với yêu cầu của lãnh đạo TP.HCM. Thành phố yêu cầu các địa phương tập trung xử lý những trường hợp còn vướng mắc, trong đó có việc bố trí tái định cư và hỗ trợ tiền tạm cư cho người dân trong thời gian chờ nhận nền. Khu tái định cư phục vụ dự án tại xã Nhuận Đức dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026.

Trước đó, ngày 7/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị UBND TP.HCM xác định công tác bàn giao mặt bằng dự án là nhiệm vụ cấp bách phục vụ thi công. Đến ngày 7/10, thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát cơ sở pháp lý, điều kiện và đối tượng được hỗ trợ tiền tạm cư, tham mưu phương án để UBND thành phố xem xét trước ngày 10/10.

Ngoài vấn đề tái định cư và tiền tạm cư, các vướng mắc liên quan đến nhà xưởng, cây trồng và vật nuôi cũng được yêu cầu xem xét theo từng trường hợp. Với những hộ chưa bàn giao mặt bằng, lãnh đạo thành phố đề nghị địa phương tiếp tục vận động, giải thích và tìm phương án xử lý phù hợp, hạn chế tối đa việc phải cưỡng chế.

Về phía nhà thầu, liên danh Công ty cổ phần Tổng công ty Đầu tư xây dựng 194 và Công ty cổ phần Lizen cam kết hoàn thành các hạng mục trước tháng 11/2028, bảo đảm mục tiêu đưa toàn tuyến vào khai thác.

Nhà thầu dự kiến huy động toàn bộ máy móc, thiết bị trong tháng 11 và 12/2026. Đồng thời, đơn vị sẽ thông tuyến đường công vụ từ TP.HCM đi Mộc Bài để phục vụ thi công dọc tuyến.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng chiều dài 51km, trong đó đoạn qua TP.HCM dài 24,7km, đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 26,3km. Ở giai đoạn 1, tuyến được đầu tư với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h và quy hoạch mở rộng lên 6 làn trong tương lai.

Phối cảnh cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Ảnh: Ban Giao thông TP.Hồ Chí Minh.

Dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư 22.975 tỷ đồng. Trước đó, dự án thành phần 2, gồm đường gom dân sinh và cầu vượt, cùng dự án thành phần 3 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật đã được khởi công.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ tạo thêm hướng kết nối giữa TP.HCM với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, góp phần giảm áp lực cho Quốc lộ 22 và rút ngắn thời gian di chuyển. Tuyến đường cũng kết nối với Vành đai 3 và Vành đai 4 TP.HCM, tạo điều kiện hình thành trục vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu Mộc Bài đến cảng Cát Lái và cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Cùng với khả năng kết nối giao thông và logistics, tuyến cao tốc được kỳ vọng thúc đẩy hoạt động đầu tư vào các khu công nghiệp, khu đô thị và trung tâm logistics dọc hành lang kinh tế phía Tây Bắc TP.HCM.