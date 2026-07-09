Diễn biến mới nhất thị trường biệt thự, liền kề Hà Nội: Giá giảm, chủ nhà tạm dừng rao bán

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Nhiều chủ nhà có xu hướng tạm dừng rao bán hoặc điều chỉnh lại kỳ vọng lợi nhuận

Theo báo cáo thị trường quý II của CBRE Việt Nam, tổng nguồn cung bất động sản gắn liền với đất mở bán mới tại Hà Nội trong sáu tháng đầu năm 2026 đạt gần 2.100 căn, thấp hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng quý 2/2026, thị trường ghi nhận hơn 1.110 căn thấp tầng mở bán.

Điểm nổi bật trong cơ cấu nguồn cung quý này đó là gần 80% số căn mở bán đến từ các đại đô thị tại Văn Giang, Hưng Yên. Điều này phần nào cho thấy động lực phát triển của phân khúc thấp tầng Hà Nội đang gắn bó chặt chẽ với quỹ đạo mở rộng của các khu đô thị quy mô lớn tại vùng giáp ranh Hà Nội. Phần còn lại của nguồn cung phân bổ tại các khu vực nội đô và cận trung tâm, chủ yếu phát triển loại hình sản phẩm shophouse.

Thanh khoản thị trường bất động sản gắn liền với đất tại Hà Nội trong quý 2 cũng ghi nhận sự chững lại. Tổng số căn bán được đạt hơn 660 căn, giảm 30% so với quý trước và 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Áp lực lãi suất đang phân hóa hành vi của người mua, trong đó một bộ phận lựa chọn chờ đợi với kỳ vọng mặt bằng lãi suất vay mua nhà sẽ điều chỉnh về ngưỡng an toàn, tương thích hơn với biên độ tài chính thực tế của gia đình.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE Chi nhánh Hà Nội cho biết, giá bán bất động sản gắn liền với đất ở Hà Nội tại thị trường sơ cấp và thứ cấp đều giảm.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE Chi nhánh Hà Nội, chia sẻ về diễn biến giá bán, tại thị trường sơ cấp, giá bán trung bình bất động sản gắn liền với đất tại Hà Nội trong quý 2/2026 đạt 209 triệu đồng/m² đất (chưa bao gồm VAT, phí bảo trì và trước chiết khấu), thấp hơn 9% so với quý trước và gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự điều chỉnh này chủ yếu phản ánh cơ cấu nguồn cung trong quý, khi phần lớn sản phẩm mới mở bán đến từ các đại đô thị tại Văn Giang (Hưng Yên).

Tại thị trường thứ cấp, giá bán biệt thự, liền kề trung bình tại thời điểm cuối quý 2/2026 của Hà Nội đạt khoảng 195 triệu đồng/m² đất, giảm 3% theo quý và chỉ tăng nhẹ 2% theo năm. Trước bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao kể từ đầu năm, nhiều chủ nhà có xu hướng tạm dừng rao bán hoặc điều chỉnh lại kỳ vọng lợi nhuận.

﻿Nguồn cung tiếp tục tăng mạnh những năm tới

Về triển vọng, thị trường bất động sản gắn liền với đất Hà Nội năm 2026 dự kiến đón nhận khoảng 6.000 căn mở bán mới, với kỳ vọng nguồn cung tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tiếp theo nhờ tiến độ triển khai của các đại đô thị đang trong giai đoạn phát triển. Sự kết hợp giữa nguồn cung thấp tầng quy mô lớn, chất lượng ngày càng nâng cao và hạ tầng giao thông kết nối đang được đẩy nhanh đầu tư là các yếu tố có thể tiếp tục hỗ trợ mặt bằng giá sơ cấp, đặc biệt tại các khu vực ngoại thành và vùng giáp ranh, nơi hạ tầng đang rút ngắn đáng kể khoảng cách tiếp cận tới trung tâm thành phố.

Thị trường bất động sản gắn liền với đất Hà Nội năm 2026 dự kiến đón nhận khoảng 6.000 căn mở bán mới. (Nguồn: CBRE)

Bà Nguyễn Hoài An chia sẻ: “Dù thị trường đang bước vào giai đoạn chọn lọc hơn, các nền tảng cấu trúc của thị trường nhà ở Hà Nội tiếp tục được củng cố. Quy hoạch Thủ đô đến năm 2045 định hướng mở rộng không gian đô thị theo các trục phát triển về phía Đông, Tây và Bắc sông Hồng, tạo cơ sở quy hoạch vững chắc cho làn sóng phát triển bất động sản mở rộng mạnh mẽ sang các khu vực xa trung tâm như Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức và Văn Giang.

Song hành với đó, việc đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị mới đây với lộ trình cơ bản hoàn thành vào năm 2030 được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa hạ tầng kết nối liên vùng. Đây là tiền đề cốt lõi thúc đẩy xu hướng phát triển các đô thị mô hình TOD, góp phần tạo ra nhiều loại hình nhà ở mới và định hình lại xu hướng lựa chọn và mua nhà của thị trường.”