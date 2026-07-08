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Thủ tướng chủ trì họp về thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án

| | Bất động sản

Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án yêu cầu có lộ trình xử lý với các tài sản bị thất thoát.

Chiều 8/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án (Ban Chỉ đạo).

Thủ tướng chủ trì họp về thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án- Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: VGP)

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan đã thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành vụ án và phương án xử lý tài sản thu hồi nợ.

Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy chế làm việc, quy định chức năng, phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Bộ Tư pháp có nhiệm vụ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan đề xuất phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thi hành án và xử lý tài sản.

Ban Chỉ đạo lưu ý tổng hợp danh mục, phân loại tài sản, đề xuất phương án, lộ trình, thời hạn xử lý và phân công rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương.

Thủ tướng chủ trì họp về thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án- Ảnh 2.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Ảnh: VGP)

Nhấn mạnh đây là công việc khó, phức tạp, Ban Chỉ đạo yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương, bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để thực hiện công tác thi hành án và xây dựng phương án xử lý tài sản hiệu quả, kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định.

Mục tiêu được Ban Chỉ đạo xác định là góp phần thu hồi tối đa tài sản của Nhà nước và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các chủ thể liên quan.

Theo Anh Văn/VTC News

VTC News

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