Diễn biến mới nhất về đất nền, căn hộ, nhà phố/biệt thự tại Đà Nẵng và vùng phụ cận

Theo báo cáo thị trường bất động sản Đà Nẵng và vùng phụ cận tháng 4/2024 của DKRA, nguồn cung mới phân khúc đất nền ghi nhận 34 nền cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2023 và tăng nhẹ khoảng 24% so với tháng trước. Sức cầu thị trường vẫn duy trì ở mức thấp khi lượng tiêu thụ giảm 37% so với tháng trước, đạt 12 nền.

Đáng chú ý, 100% nguồn cung mới mở bán đến từ Quảng Nam. Hai khu vực Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế duy trì tình trạng khan hiếm dự án mới. Mặt bằng giá sơ cấp duy trì xu hướng đi ngang so với thời điểm cuối năm.

Việc các dự án chậm triển khai do vướng mắc pháp lý, chủ đầu tư thiếu vốn thực hiện dự án hoặc ra hàng nhỏ giọt nhằm thăm dò thị trường,… đã tạo ảnh hưởng lớn đến nguồn cung mới của thị trường trong thời gian qua.

Ở chiều ngược lại, phân khúc căn hộ khá sôi động trong tháng 4 vừa qua khi chỉ ghi nhận nguồn cung mới tập trung ở một dự án mới tại Đà Nẵng. Thừa Thiên Huế và Quảng Nam tiếp tục khan hiếm nguồn cung mới.

Tỷ lệ tiêu thụ ghi nhận đạt khoảng 86% nguồn cung mới mở bán. Đáng chú ý, thời gian triển khai bán hàng tương đối ngắn, dao động dưới 3 tháng.

Cụ thể, theo báo cáo, trong tháng, Đà Nẵng và vùng ven ghi nhận 495 căn nguồn cung mở bán mới đến từ một dự án duy nhất; trong đó lượng tiêu thụ mới đạt 424 căn.

Theo báo cáo, nguồn cung mới tập trung tại Q. Sơn Trà, thuộc phân khúc căn hộ hạng A với giá bán dao động từ 58 - 116 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, các dự án sở hữu vị trí trung tâm thành phố, dọc theo đôi bờ sông Hàn, được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín thu hút tốt sự quan tâm của thị trường.

Đáng chú ý, riêng phân khúc nhà phố/biệt thự trong tháng vừa qua không ghi nhận nguồn cung mới mở bán. Sức cầu chung ở mức thấp, tập trung cục bộ ở những dự án cũ, có pháp lý hoàn thiện, tiến độ xây dựng đảm bảo với mức giá dưới 5 tỷ đồng/căn.

Mặt bằng giá bán sơ cấp có xu hướng đi ngang so với giai đoạn cuối năm và không biến động nhiều so với lần mở bán trước đó.

"Dự kiến, trong những tháng tiếp theo, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tháo gỡ những vấn đề vướng mắc liên quan đến pháp lý nhằm thúc đẩy thị trường, tuy nhiên sẽ khó có nhiều đột biến trong ngắn hạn", báo cáo nhấn mạnh.