Diễn biến vụ mỏ đá sát cao tốc chưa được khai thác, gây lãng phí

Ngày 23-11, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành quyết định điều chỉnh danh mục công trình dự án mỏ vật liệu phục vụ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột tại xã Hòa Tiến (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Máy móc thiết bị nằm chờ thủ tục để khai thác mỏ đá Hòa Tiến

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định điều chỉnh từ loại đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (SKX) thành loại đất sử dụng cho hoạt động khoảng sản (SKS) trên diện tích 13,52 ha tại mỏ đá xã Hòa Tiến. Đồng thời, điều chỉnh chỉ tiêu diện tích các loại đất phân bổ trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Pắk để phù hợp với điều chỉnh trên.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao UBND huyện Krông Pắk cập nhật vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án nêu trên vào hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Pắk, danh mục công trình, dự án sử dụng đất phân bổ theo địa bàn hành chính cấp xã theo đúng quy định của pháp luật về đất đai…

Một nhà thầu tại dự án thành phần 3 chờ đá từ mỏ Hòa Tiến để thi công cao tốc

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, UBND tỉnh Đắk Lắk đã cấp 7 giấy xác nhận theo cơ chế đặc thù các mỏ vật liệu xây dựng cho dự án thành phần 2 và 3 cho dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Trong đó, cấp cho Công ty CP Xây dựng Tân Nam mỏ đá xã Cư Yang (huyện Ea Kar) nhưng cách xa một số gói thầu tại dự án thành phần 3.

Còn mỏ đá Hòa Tiến có diện tích 13,96 ha, trữ lượng khoảng 1,85 triệu m3 nằm sát tuyến cao tốc nhưng chưa được sử dụng. UBND tỉnh Đắk Lắk mới xác nhận diện tích hơn 3 ha (hơn 150.000 m3) cho Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam nhưng hiện vẫn chưa hoàn tất các thủ tục để khai thác. Trong khi đó, dự án đã khởi công xây dựng 1 năm 5 tháng và Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu đưa vào khai thác dự án thành phần 3 trong tháng 8-2025.

Theo tính toán sơ bộ của Công an tỉnh Đắk Lắk, đối với tổng số lượng đá theo nhu cầu đăng ký của Công ty CP Xây dựng Tân Nam, Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Hoàng Nam, Tổng Công ty CCI và Công ty TNHH Xây dựng An Nguyên, nếu lấy đủ tại mỏ đá xã Hòa Tiến sẽ giảm chi phí vận chuyển khoảng 76 tỉ đồng so với lấy tại mỏ xã Cư Yang và các mỏ thương mại.