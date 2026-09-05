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Điện lực miền Nam cảnh báo khách hàng về các thủ đoạn giả mạo, lừa đảo

| | Kinh tế số

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) thông báo khẩn đến tất cả khách hàng về tình trạng mạo danh trang Web và ứng dụng chăm sóc khách hàng (CSKH) EVNSPC.

Điện lực miền Nam cảnh báo khách hàng về các thủ đoạn giả mạo, lừa đảo- Ảnh 1.

Giao diện trang web giả mạo có các nút tải giả mạo huy hiệu/logo Google Play và App Store (bên trái) nhằm dụ dỗ người dùng tải về file ứng dụng độc hại mang tên "CSKH EVNSPC"

Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện trang web giả mạo tại địa chỉ evnquocgia(.)com. Trang web này cố tình sao chép tinh vi giao diện, hình ảnh, logo và hồ sơ nhãn hiệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), kèm theo bên dưới là các nút tải giả mạo huy hiệu/logo Google Play và App Store nhằm dụ dỗ người dùng tải về file ứng dụng độc hại mang tên "CSKH EVNSPC".

EVN khẳng định đây hoàn toàn là ứng dụng giả mạo nhằm phát tán mã độc để tự động đọc trộm tin nhắn chứa mã xác thực OTP, phủ giao diện lừa đảo lên các ứng dụng ngân hàng nhằm lấy cắp thông tin đăng nhập, đồng thời quay lén màn hình và chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa để rút sạch tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Điện lực miền Nam cảnh báo khách hàng về các thủ đoạn giả mạo, lừa đảo- Ảnh 2.

Tổng đài thoại CSKH EVN 1558 phục vụ toàn bộ khách hàng sử dụng điện 24/7 thống nhất toàn quốc

Trước thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, việc chủ động cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH chính thống được xem là giải pháp hiệu quả nhất giúp người dân tự bảo vệ mình. Khách hàng có thể chủ động tra cứu chỉ số điện, lịch ghi điện, thông báo cước và thanh toán tiền điện trực tiếp thông qua các cổng liên kết ngân hàng an toàn. Điều này không chỉ mang lại sự tiện lợi vượt trội mà còn giúp người tiêu dùng hoàn toàn loại bỏ nguy cơ sập bẫy các cuộc gọi đòi nợ cước giả mạo hay tin nhắn chứa đường link độc hại.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, EVN, EVNSPC, cũng như các tổng công ty Điện lực nhấn mạnh: Ngành điện không bao giờ yêu cầu khách hàng cài đặt ứng dụng qua file APK hoặc gửi đường link tải trực tiếp qua tin nhắn hoặc qua mạng xã hội. 

Ứng dụng CSKH chính thức chỉ có duy nhất trên hai kho ứng dụng CH Play (dành cho hệ điều hành Android) và App Store (dành cho iOS). Người dùng chỉ cần mở cửa hàng ứng dụng, tìm kiếm từ khóa EVN CSKH để tải về và sử dụng.

Trong trường hợp nghi vấn hoặc lỡ cài đặt ứng dụng giả mạo, khách hàng cần lập tức gỡ bỏ ứng dụng khỏi thiết bị, liên hệ ngân hàng để thông báo tạm khóa tài khoản, đồng thời gọi ngay đến số tổng đài CSKH của EVN là 1558 (hoặc qua số tổng đài của EVNSPC là 1900 1006 - 1900 9000) và báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.


Theo P.V

VTV

Từ Khóa:
điện lực

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