Cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 10 km, huyện An Dương có diện tích khoảng 104 km2 với dân số hơn 205.000 người (2023). An Dương có vị trí chiến lược quan trọng khi là cửa ngõ phía Tây của thành phố Hải Phòng, trên địa bàn huyện có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn của thành phố thu hút nhiều dự án đầu tư lớn của các tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài như: Tràng Duệ, An Dương, Nomura..