Diện mạo của những ngôi trường mới nơi vùng biên

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Theo Nhóm phóng viên VTCNEWS |
06-09-2026 - 21:55 PM |
Sống
Nhiều trường học mới ở vùng biên giới của nhiều địa phương trên cả nước được khánh thành vào đúng dịp khai giảng năm học mới 2026 - 2027.
Tại Lào Cai, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương được khánh thành đúng ngày khai giảng năm học 2026-2027.
Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương là 1 trong 4 trường nội trú biên giới của tỉnh Lào Cai được đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.
Công trình được xây dựng trên diện tích gần 5ha, gồm 9 khối nhà với các hạng mục phục vụ hoạt động dạy học, ăn ở và sinh hoạt của học sinh. Năm học đầu tiên tại cơ sở mới, nhà trường tổ chức 28 lớp với gần 980 học sinh.
Từ ngày 28/8, gần 980 học sinh đã có mặt tại trường để chuẩn bị cho năm học mới.
Khác với trường học thông thường, học sinh tại đây vừa học tập vừa sinh hoạt nội trú nên công tác chuẩn bị được triển khai đồng thời ở nhiều khu vực.
Nhà trường bố trí nơi ở, nơi ăn uống, sinh hoạt, đồng thời hướng dẫn học sinh chuẩn bị sách giáo khoa, vở viết và các đồ dùng phục vụ học tập.
Hệ thống phòng học có không gian rộng, trang thiết bị đầy đủ để phục vụ tốt nhất việc dạy và học.
Bên ngoài, nhiều hạng mục phục vụ sinh hoạt chung của học sinh cũng được chú trọng đầu tư.
Sân bóng đá, sân bóng rổ và nhà đa năng là các hạng mục được các em học sinh yêu thích.
Tại đây, các em có không gian để rèn luyện thể thao, tổ chức hoạt động tập thể sau giờ học.
Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương là một trong những dự án giáo dục có quy mô lớn của tỉnh Lào Cai, được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ nơi vùng biên.
Với mô hình nội trú, nhà trường không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập mà còn tạo môi trường ăn ở, sinh hoạt tập trung cho học sinh trong quá trình học tập.
Tại Quảng Ninh, dịp khai giảng năm nay Trường PTNT TH&THCS Bình Liêu, hoàn thành, đón học sinh bước vào năm học 2026-2027. Ngôi trường mới là công trình chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố, được xây dựng trên diện tích 9,7ha, tổng mức đầu tư 39,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. (Ảnh: La Nhung)
Những phòng học mới rộng rãi, khang trang tạo thêm điều kiện để học sinh vùng biên học tập. (Ảnh: Tiến Thắng)
Không gian phòng học mới được bố trí ngăn nắp, gọn gàng. (Ảnh: Tiến Thắng)
Trong năm học 2026-2027, ngôi trường mới đón 695 học sinh với 27 lớp học. Trường có tổng cộng 327 học sinh nội trú sẽ ăn, ở và sinh hoạt tại trường trong những ngày xa gia đình. (Ảnh: Tiến Thắng)
Với học sinh nội trú, những tiện nghi như phòng ở sạch sẽ, khu vệ sinh thuận tiện có ý nghĩa không nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. (Ảnh: Tiến Thắng)
Hệ thống phòng cháy chữa cháy đồng bộ tại khu vực lớp học cũng như nơi ở nội trú trong trường. (Ảnh: Tiến Thắng)
Không chỉ học tập, học sinh nội trú còn ăn, ngủ và sinh hoạt tại trường. Vì vậy, chăm lo đời sống các em là một phần quan trọng trong nhiệm vụ của nhà trường. Trong ảnh là khu vực nhà ăn tập thể tại trường. (Ảnh: Tiến Thắng)
Không gian thể thao rộng rãi giúp học sinh có thêm điều kiện rèn luyện thể chất sau những giờ học. (Ảnh: Tiến Thắng)
Nhà đa năng mở thêm không gian cho các hoạt động giáo dục, văn hóa, thể thao. (Ảnh: Tiến Thắng)
Sau khoảng 10 tháng xây dựng, những phòng học mới tại vùng biên Bình Liêu thành hình, mở thêm cơ hội học tập và trưởng thành cho những đứa trẻ nơi phên dậu. (Ảnh: Tiến Thắng)
Tháng 11/2025, Quảng Ninh đồng loạt khởi công xây dựng 6 trường tại các xã Hoành Mô, Lục Hồn, Bình Liêu, Đường Hoa và Quảng Đức với tổng mức đầu tư 1.180 tỷ đồng. Các công trình nhằm từng bước nâng cao điều kiện học tập, ăn ở, sinh hoạt cho học sinh tại các địa bàn vùng cao, biên giới. (Ảnh: Tiến Thắng)
Tại Đắk Lắk, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn (xã Buôn Đôn) được xây dựng trên khu đất rộng 58.300 m2, thuộc nhóm những trường có diện tích lớn nhất trong số 100 trường nội trú biên giới hoàn thành và đưa vào hoạt động đợt này.
Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Buôn Đôn có tổng vốn đầu tư khoảng 227 tỷ đồng, được khởi công đầu tháng 11/2025. Giai đoạn 1 của công trình hoàn thành ngày 13/8, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới. Công trình được đầu tư đồng bộ nhằm tạo môi trường học tập, sinh hoạt thuận lợi cho học sinh ở các xã biên giới.
Sáng nay, trường được chọn làm điểm tổ chức chính lễ khai giảng của tỉnh, với hơn 1.200 đại biểu và học sinh tham dự.
Năm học 2026-2027, trường có 41 lớp với 1.137 học sinh, trong đó 136 em học nội trú và 1.001 em học bán trú. Theo kế hoạch, giai đoạn 2 của dự án có kinh phí khoảng 89 tỷ đồng. Nhà trường sẽ được đầu tư thêm 6 phòng nội trú, 15 phòng bán trú phục vụ 1.034 học sinh, nhà đa năng - văn hóa, nhà học nghệ thuật, bể bơi cùng một số hạng mục phụ trợ.
Tại Lâm Đồng, trong sáng nay 5/9 tỉnh Lâm Đồng tổ chức khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An tại xã Thuận An.
Ngôi trường được xây dựng trên diện tích gần 5 ha, với tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng.
Cơ sở vật chất hiện đại của ngôi trường.
Năm học đầu tiên, nhà trường tổ chức 30 lớp với 870 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9.
Theo Nhóm phóng viên VTCNEWS
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