Diện mạo của những ngôi trường mới nơi vùng biên

Không chỉ học tập, học sinh nội trú còn ăn, ngủ và sinh hoạt tại trường. Vì vậy, chăm lo đời sống các em là một phần quan trọng trong nhiệm vụ của nhà trường. Trong ảnh là khu vực nhà ăn tập thể tại trường. (Ảnh: Tiến Thắng)