Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lời khuyên cho những gia đình thường xuyên bật cả điều hòa và quạt suốt đêm

| | Sống

Lời khuyên cho những gia đình thường xuyên bật cả điều hòa và quạt suốt đêm

Nhiều gia đình có thói quen bật cả điều hòa và quạt suốt đêm để phòng mát và dễ chịu hơn. Việc điều chỉnh nhiệt độ, hướng gió và thời gian sử dụng phù hợp có thể giúp giấc ngủ thoải mái hơn.

Không nên để quạt thổi thẳng vào người suốt đêm

Nhiều người có thói quen đặt quạt ngay cạnh giường và hướng thẳng vào mặt hoặc cơ thể. Khi luồng gió thổi liên tục trong nhiều giờ, một số người có thể cảm thấy khô mắt, khô mũi, khô họng hoặc khó chịu khi thức dậy.

Thay vì để quạt thổi trực tiếp vào người, có thể bật chế độ quay hoặc điều chỉnh hướng gió sang một bên để không khí lưu thông đều hơn trong phòng. Ban đêm cũng không nhất thiết phải để quạt ở mức mạnh như ban ngày, đặc biệt khi nhiệt độ trong phòng đã giảm.

Chú ý vị trí đặt giường và hướng gió của điều hòa

Không chỉ quạt, luồng gió từ điều hòa cũng nên được điều chỉnh phù hợp. Nếu giường nằm ngay dưới cửa gió hoặc luồng khí lạnh liên tục thổi vào một vị trí, người ngủ có thể cảm thấy lạnh hoặc khó chịu trong khi các khu vực khác của phòng chưa chắc đã mát đều.

Có thể điều chỉnh cánh đảo gió để không khí lạnh phân bố khắp phòng, thay vì tập trung trực tiếp vào giường. Khi sử dụng thêm quạt, nên đặt ở vị trí hỗ trợ luân chuyển không khí, tránh để hai luồng gió thổi ngược chiều hoặc tập trung quá mạnh vào một người.

Nên tận dụng chế độ ngủ và hẹn giờ

Cảm giác nhiệt có thể thay đổi trong lúc ngủ, vì vậy không phải lúc nào cũng cần duy trì cùng một mức làm mát từ tối đến sáng.

Nếu điều hòa có chế độ ngủ, người dùng có thể cân nhắc sử dụng để thiết bị tự điều chỉnh trong đêm. Chức năng hẹn giờ trên quạt hoặc điều hòa cũng hữu ích nếu gia đình không cần làm mát liên tục đến sáng. Cách này giúp hạn chế tình trạng gần sáng nhiệt độ trong phòng đã giảm nhưng thiết bị vẫn hoạt động ở mức cài đặt ban đầu.

Chú ý độ ẩm trong phòng

Điều hòa có thể làm không khí trong phòng khô hơn, đặc biệt khi hoạt động liên tục trong nhiều giờ. Nếu thường xuyên thức dậy với cảm giác khô mũi, khô họng hoặc khó chịu, gia đình có thể kiểm tra mức độ ẩm trong phòng và điều chỉnh cách sử dụng điều hòa cho phù hợp.

Đừng quên vệ sinh cả quạt và điều hòa

Việc sử dụng hai thiết bị thường xuyên nhưng lâu ngày không vệ sinh có thể khiến bụi bẩn tích tụ trên lưới lọc điều hòa, cánh quạt và các bộ phận khác.

Gia đình nên vệ sinh lưới lọc điều hòa theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đồng thời làm sạch cánh và lồng quạt định kỳ. Nếu điều hòa xuất hiện mùi lạ, làm mát kém, chảy nước hoặc hoạt động bất thường, nên kiểm tra nguyên nhân thay vì chỉ tăng tốc độ quạt.

Nhà có trẻ nhỏ và người lớn tuổi cần điều chỉnh linh hoạt

Trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc những người nhạy cảm với nhiệt độ có thể dễ cảm thấy khó chịu hơn khi luồng gió lạnh hoặc gió quạt tác động trực tiếp trong thời gian dài.

Vì vậy, không nên áp dụng một mức nhiệt hay tốc độ quạt cố định cho tất cả mọi người. Gia đình nên điều chỉnh dựa trên số người trong phòng, vị trí ngủ và cảm giác thực tế để tránh một người cảm thấy quá nóng trong khi người khác lại bị lạnh.

Không nên đóng kín phòng quá mức

Khi sử dụng điều hòa, cửa ra vào và cửa sổ thường cần được đóng để hạn chế thất thoát hơi lạnh. Tuy nhiên, nếu phòng luôn trong tình trạng bí bách, có mùi ẩm hoặc khó chịu, gia đình cũng nên chú ý đến việc thông gió vào những thời điểm phù hợp.

Thay vì liên tục hạ nhiệt độ hoặc tăng tốc độ quạt để xử lý cảm giác ngột ngạt, có thể mở cửa thông thoáng trước khi sử dụng điều hòa hoặc thông gió cho phòng vào ban ngày.

Theo Kim Linh

Sức khỏe 24h

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ăn mỡ lợn mỗi ngày, người đàn ông 75 tuổi ngỡ ngàng khi đi khám

Ăn mỡ lợn mỗi ngày, người đàn ông 75 tuổi ngỡ ngàng khi đi khám Nổi bật

3 hôm trước - 3/9, một máy bay phải hạ cánh khẩn cấp, lập tức có cảnh sát đợi sẵn

3 hôm trước - 3/9, một máy bay phải hạ cánh khẩn cấp, lập tức có cảnh sát đợi sẵn Nổi bật

Tin mới nhất về thời điểm toàn miền Bắc xuất hiện mưa to

Tin mới nhất về thời điểm toàn miền Bắc xuất hiện mưa to

20:40 , 06/09/2026
“Nếu được quay lại tuổi 45, tôi sẽ làm 5 việc này trước”: Chia sẻ của người phụ nữ đang chuẩn bị bước vào tuổi nghỉ hưu

“Nếu được quay lại tuổi 45, tôi sẽ làm 5 việc này trước”: Chia sẻ của người phụ nữ đang chuẩn bị bước vào tuổi nghỉ hưu

20:37 , 06/09/2026
Bức ảnh chụp ở một ký túc xá khiến cư dân mạng đồng loạt chỉ trích: Chưa gì đã gây phiền phức cho bạn học

Bức ảnh chụp ở một ký túc xá khiến cư dân mạng đồng loạt chỉ trích: Chưa gì đã gây phiền phức cho bạn học

20:19 , 06/09/2026
Lời khuyên cho những gia đình có thói quen rửa thịt gà dưới vòi nước trước khi nấu

Lời khuyên cho những gia đình có thói quen rửa thịt gà dưới vòi nước trước khi nấu

19:44 , 06/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên