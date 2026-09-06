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Tin mới nhất về thời điểm toàn miền Bắc xuất hiện mưa to

| | Sống

Dự báo, giữa tuần sau, miền Bắc sẽ có mưa dông trong 2 ngày do tác động của đợt không khí lạnh yếu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 8/9, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng

Đến khoảng 9-10/9, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giảm do tác động của đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 6 ngày 7/9

Thời tiết Hà Nội chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 26-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 20-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Miền Bắc mưa to dịp nghỉ lễ 2/9

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

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