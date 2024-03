Diện mạo thành phố thứ 5 của Bình Dương

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập TP Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương. Theo phương án Chính phủ trình, phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã An Điền và An Tây (Ảnh: Quốc Chiến)