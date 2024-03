Sau 10 năm, thị xã này trở thành thành phố thứ 5 của Bình Dương: Kinh tế phát triển ra sao?

Trở thành thành phố sau 10 năm kể từ khi thành lập

Thị xã Bến Cát được thành lập năm 2013 theo Nghị quyết số 136 ngày 29/12/2013 của Chính Phủ, nằm ở trung tâm tỉnh Bình Dương, cách trung tâm thị xã cách TP. Thủ Dầu Một 20km, cách TP.HCM khoảng 50km, có sông Sài Gòn và sông Thị Tính chảy qua; cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 45km, cách cảng Tân Cảng khoảng 35km, cách ga Sóng Thần khoảng 40km.

Mới đây, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục xem xét cho ý kiến về 2 nội dung và bế mạc Phiên họp thứ 31. Một trong những nội dung quan trọng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua là việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, về phương án thành lập 2 phường thuộc thị xã Bến Cát và thành phố Bến Cát, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, tỉnh Bình Dương đề nghị thành lập 2 phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 xã An Điền và An Tây. Đồng thời, đề nghị thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Bến Cát.

Thị xã Bến Cát là một trong 5 đô thị quan trọng của tỉnh Bình Dương, là đô thị động lực phía Bắc của vùng Thành phố Hồ Chí Minh; vùng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ. Định hướng phát triển đô thị Bến Cát đến năm 2040 là trung tâm đô thị công nghiệp - dịch vụ - đầu mối giao thông. Theo đó, tỉnh Bình Dương và thị xã Bến Cát đã tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị.

Theo đó, Thành phố Bến Cát sẽ được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 234,35 km2 và quy mô dân số là 364.578 người của thị xã Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

Sau khi thành lập phường An Điền, phường An Tây và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Thành phố Bến Cát có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường: An Điền, An Tây, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa và xã Phú An.

Tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố; 91 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 39 xã, 47 phường và 5 thị trấn.

Kinh tế của Bến Cát phát triển ra sao?

Về kinh tế, thị xã có 8 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động được quy hoạch rất bài bản, tạo ra việc làm cho khoảng 180.000 lao động. Trong đó có những khu công nghiệp lớn như Mỹ Phước 3 (gần 700 ha), Mỹ Phước 2 (800 ha), Mỹ Phước 1 (gần 500 ha)…. Thu nhập bình quân đạt 140 triệu đồng/người/ năm.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Thị xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng: Công nghiệp phát triển và tăng trưởng ổn định, dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế; nông nghiệp chuyển dịch theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, trong giai đoạn 2015-2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm theo giá so sánh của thị xã đạt 11,86%, theo giá hiện hành đạt 23,5%. Đến năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã Bến Cát ước đạt 12,1% (cả tỉnh ước đạt 6%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng công nghiệp 70,3%, thương mại dịch vụ 29,5%, nông nghiệp 0,2%; tổng giá trị sản xuất đạt hơn 285.018 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ.

Trong đó, đáng chú ý là giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 200.000 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ và thu hút được 671 dự án đầu tư, nâng tổng số dự án trên địa bàn lên 6.441 dự án. Riêng dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là 37 dự án với tổng vốn gần 80 triệu USD. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng có mức tăng trưởng ấn tượng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt gần 84.000 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ.

Về thu - chi NSNN, năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 23/11/2023 gần 4.014 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch tỉnh và Nghị quyết HĐND thị xã giao tăng 64% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương gần 1.115 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch tỉnh và Nghị quyết HĐND thị xã giao.

Tại Quyết định số 1573/ QĐ-UBND ngày 1/7/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040 xác định Bến Cát là đô thị công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh và Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo đó, việc thành lập TP. Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của địa phương.