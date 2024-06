Điện thoại bị kiểm soát, người đàn ông mất trắng 6,4 tỉ đồng

Ngày 21-6, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã khởi tố để điều tra các vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo bằng việc giả danh cán bộ công an yêu cầu người dân cài đặt phần mềm dịch vụ công.



Theo thông tin ban đầu, ngày 16-5, một số đối tượng sử dụng 2 số điện thoại 09... và 09... liên hệ với ông N.V.T (SN 1962), rồi xưng là cán bộ công an hướng dẫn cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo.

App giả mạo được các đối tượng sử dụng để lừa đảo

Do tin tưởng nên ông T. thực hiện theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo và bị các đối tượng chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại, chiếm đoạt 6,4 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng. Sau đó, ông T. đã trình báo cơ quan công an.

Trước đó, ngày 22-5, bà T.H (SN 1974) cũng bị các đối tượng lạ gọi điện xưng là Công an TP Vũng Tàu, hướng dẫn bà H. cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Sau đó, bà H. bị mất quyền kiểm soát điện thoại và bị các đối tượng chiếm đoạt hơn 577 triệu đồng.

Thời gian qua, lực lượng Công an TP Vũng Tàu cũng tiếp nhận nhiều tin báo, tố giác của người dân về việc nhận được cuộc gọi giả danh Công an TP Vũng Tàu đề nghị cài đặt ứng dụng dịch vụ công quốc gia do đối tượng gửi, có đường link https://ww38.dichvucong.dancuquocgia.vn.

Công an TP Vũng Tàu cho hay sau khi người dân cài đặt ứng dụng giả mạo lên điện thoại, đối tượng chiếm quyền điều khiển, sử dụng (màn hình bị tối đen, bị hại không thao tác được trên màn hình, không tắt nguồn được).

Sau khi chiếm quyền sử dụng điện thoại, đối tượng truy cập vào các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử trên điện thoại của bị hại và thực hiện giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt.

Công an TP Vũng Tàu khuyến cáo người dân không thực hiện các thao tác theo lời của những đối tượng giả mạo. Người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia với tên miền duy nhất là: https://dichvucong.gov.vn/ và các dịch vụ công trực tuyến do Bộ Công an cung cấp. Các website có phần đuôi ".top", ".cc"... đều là giả mạo.

Hiện nay, cổng dịch vụ công quốc gia chưa phát triển ứng dụng (app) riêng cho điện thoại. Các đối tượng hướng dẫn cài đặt ứng dụng dịch vụ công quốc gia lên điện thoại là lừa đảo. Người dân tuyệt đối không cài đặt phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng.