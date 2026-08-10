Diễn viên Mai Thu Huyền có vai trò mới trong giới doanh nhân, ông Mai Hữu Tín bất ngờ tiết lộ chi tiết đặc biệt

Theo thông tin tại sự kiện, Ban Chấp hành Hội đồng Doanh nhân họ Mai Hà Nội nhiệm kỳ I gồm 25 thành viên. Ông Mai Văn Tiên được bầu làm Chủ tịch Hội đồng.

Trong khi đó, diễn viên Mai Thu Huyền đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Trên trang cá nhân sau sự kiện, nữ diễn viên cũng chia sẻ về cột mốc mới và bày tỏ kỳ vọng Hội đồng sẽ trở thành nơi kết nối, hợp tác và chia sẻ cơ hội giữa cộng đồng doanh nhân họ Mai.

Mai Thu Huyền là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô còn tham gia lĩnh vực truyền thông, sản xuất phim và kinh doanh trong nhiều năm.

Một nhân vật đáng chú ý khác xuất hiện tại sự kiện là ông Mai Hữu Tín, Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân họ Mai Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Mai Hữu Tín cho biết kỳ vọng trong tương lai sẽ có người con họ Mai ghi danh trong danh sách những doanh nhân tầm thế giới. Theo ông, việc học của thế hệ trẻ trong dòng họ nên được đặc biệt coi trọng để tạo nền tảng cho những doanh nhân thành đạt sau này.

Đáng chú ý, ông Mai Hữu Tín còn đưa ra một cách lý giải riêng về chữ “Mai”.

Ông cho rằng chữ Mai có thể được hiểu thành 3 ý là “Mẫn tuệ, Anh minh và Ít sân si” .

“Tôi tin chúng ta sẽ tạo nên cộng đồng doanh nhân họ Mai tốt đẹp hơn trong ngày mai”, ông Mai Hữu Tín chia sẻ tại sự kiện.

Ông Mai Hữu Tín sinh năm 1969, là một doanh nhân có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và sản xuất. Hiện ông là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF). Báo cáo tài chính năm 2025 của TTF lập ngày 31/3/2026 tiếp tục ghi nhận ông Mai Hữu Tín ở vị trí Chủ tịch HĐQT.

Bên cạnh đó, ông Mai Hữu Tín còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư U&I, doanh nghiệp do ông thành lập từ năm 1998. TTF cũng giới thiệu ông là nhà sáng lập Tập đoàn U&I.

Ngoài hoạt động kinh doanh, ông Mai Hữu Tín từng là Đại biểu Quốc hội khóa XII và XIII. Năm 2026, ông trúng cử Đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông hiện cũng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thế giới.

Ông Mai Văn Tiên, Chủ tịch khoá 1 Hội đồng doanh nhân họ Mai Hà Nội (đứng giữa) nhận Quyết định thành lập Hội đồng doanh nhân họ Mai Hà Nội.

Tại lễ ra mắt ngày 8/8, ông Mai Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân họ Mai Việt Nam, cho biết tổ chức này hướng tới không chỉ kết nối kinh doanh, tìm kiếm đối tác mà còn xây dựng một cộng đồng gắn kết giữa các doanh nhân họ Mai.

Trong khi đó, ông Mai Văn Tiên, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân họ Mai Hà Nội nhiệm kỳ I, cho biết hoạt động của Hội đồng thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn nhưng kỳ vọng đây sẽ trở thành điểm kết nối cho các doanh nhân họ Mai trên cả nước khi đến Hà Nội.