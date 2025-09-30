Diễn viên nhí phim giờ vàng VTV hút chục triệu view, gây sốt mạng xã hội

Cách em một milimet là phim giờ vàng VTV đang được khán giả ưa chuộng. Phim do bộ đôi đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương thực hiện, quy tụ nhiều diễn viên nhí tiềm năng.

Một trong những diễn viên ấn tượng trong dàn sao nhí phải kể đến bé Bùi Nguyên Gia Bảo (Muối Dubai) vai Chiến Đo. Ngay từ những tập đầu tiên, nhân vật Chiến Đo khiến khán giả bật cười với ngoại hình mũm mĩm, tinh nghịch và những màn "khịa" rất đời.

Vai Chiến Đo được nhiều khán giả yêu thích.

Những câu thoại được Gia Bảo thể hiện tự nhiên và nhập vai như "Khôn hết phần thiên hạ", "Tao chả cần phải học giỏi, mai sau tao về nhà tao nuôi bò giống bố mẹ tao là cũng đầy tiền rồi" hay " Người béo thì thường tốt bụng" … Khán giả thích thú và để lại những bình luận khen ngợi cho diễn xuất đáng yêu của diễn viên nhí này.

Những câu thoại trở thành hiện tượng mạng, giúp mỗi video về Chiến Đo trên TikTok, Facebook đạt hàng chục triệu lượt xem. Không chỉ gây ấn tượng bằng sự hài hước, cậu còn khiến khán giả bất ngờ với khả năng thể hiện nội tâm, biểu cảm đa dạng.

Những câu thoại gây sốt nhân vật Chiến Đo.

Trước khi được chú ý với vai Chiến Đo, Gia Bảo từng là gương mặt quen thuộc với khán giả nhí qua hàng loạt chương trình và phim ảnh như vai chính trong 150 tập Trạng Nhí, MC chương trình thiếu nhi Hoa vui ca (VTV3), Quán quân Siêu thần tượng nhí.

Ngoài ra, cậu từng tham gia nhiều gameshow như Trạng nguyên Nhí, Nhanh như Chớp Nhí, Chiến binh tí hon, Đấu trường tài năng, Vì tầm vóc Việt.

Gia Bảo là gương mặt quen thuộc trong các gameshow truyền hình.

Cậu bé cũng tham gia nhiều chương trình lớn, ý nghĩa trên sóng VTV như Tết rộn ràng khắp nơi - Tín vật năm mới (Tết Ất Tỵ 2025), Về miền cổ tích...

Gần đây nhất, cậu bé được vào vai Cuội béo trong chương trình Trung thu kết nối - Yêu thương 2025 dự kiến sẽ lên sóng VTV vào đúng dịp Tết Trung thu năm nay.

Chia sẻ về vai diễn trong Cách em một milimet, Gia Bảo cho hay tạo hình nhân vật rất giống với ngoại hình ngoài đời của bản thân khi "đều béo, dễ thương và tốt bụng".

Dù tham gia nhiều bộ phim, Gia Bảo vẫn có chút lo lắng khi nhận vai diễn này. Khó khăn lớn nhất của cậu bé khi tham gia phim chính là việc phải dành hơn 1 tháng hè để phơi nắng đến khi ra "chất trẻ con ở vùng nông thôn" từ trang phục đến màu da, tính cách.

Gia Bảo hiện là học sinh lớp 6A9, Liên đội trưởng trường THCS Tây Mỗ 3 (Hà Nội). Cậu là học sinh giỏi toàn diện, từng 2 năm liên tiếp giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế cùng nhiều huy chương ở các bộ môn tiếng Anh, Tin học.

Không chỉ có năng khiếu nghệ thuật, Gia Bảo còn có thành tích học tập tốt.

Dù không nhiều kinh nghiệm diễn xuất, Gia Bảo cùng dàn viên nhí trong phim vẫn cho thấy khả năng nhập vai chân thực, tự nhiên. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 20 năm kể từ Đội đặc nhiệm nhà C21 , VFC mới cho ra mắt một bộ phim truyền hình mà các nhân vật chính là các bạn nhỏ đang ở lứa tuổi đến trường.