Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt vì tội gì?

Tối 31/10, thông tin Trương Ngọc Ánh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) khởi tố bị can, bắt tạm giam gây xôn xao dư luận. Trước đó, Trương Ngọc Ánh được biết đến là nữ diễn viên đình đám, có nhiều năm làm nghề và sở hữu khối tài sản lớn. Thời gian qua, Trương Ngọc Ánh liên tục bị gọi tên liên quan đến những tranh chấp, nợ nần. Nguyên nhân Trương Ngọc Ánh bị bắt cũng khiến nhiều người chú ý.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trương Ngọc Ánh là người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng.

Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trương Ngọc Ánh bị bắt để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công An TP.HCM)

Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Trương Ngọc Ánh đã kêu gọi ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/1/2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh từ công an cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H. (SN 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trương Ngọc Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng, nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng, vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch. Vào tháng 12/2007, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân.

Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo.

Hình ảnh của Trương Ngọc Ánh khi bị bắt tạm giam (Ảnh: Công An TP.HCM)

Trương Ngọc Ánh nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa", CEO các công ty và chủ tịch của cuộc thi Miss Earth Vietnam. Vào năm 2022, Trương Ngọc Ánh từng gây sốc khi tuyên bố đầu tư hơn 50 triệu đô (tầm hơn 1,236 tỷ đồng) để phát triển các dự án nghệ thuật. Thời điểm đó, Trương Ngọc Ánh cho biết số tiền này sẽ chia vào các lĩnh vực như cuộc thi hoa hậu, lễ hội, sự kiện biểu diễn quốc tế.

Ngoài ra sau hơn 3 thập kỷ làm nghề, Trương Ngọc Ánh đảm nhận nhiều vai trò từ người mẫu, diễn viên, nhà sản xuất, MC... cùng loạt tác phẩm đình đám như Em và Michael Jackson, Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga, Vệ sĩ Sài Gòn... Trong đó, bộ phim Hương Ga từng mang về cho nữ diễn viên mức doanh thu tiền tỷ từ phòng vé. Trương Ngọc Ánh còn là Chủ tịch của Miss Earth Vietnam, đơn vị đứng ra tổ chức cuộc thi Miss Earth.

Không chỉ làm công việc nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh còn lấn sân sang kinh doanh. Nữ diễn viên sở hữu một công ty chuyên nhập khẩu bột mỳ, một nhà hàng món Ý, một nhà hàng món Hoa và nhà hàng món Á khai trương vào đầu năm 2015. Sau này Trương Ngọc Ánh cũng làm bất động sản và trở thành một trong những nhà đầu tư nổi danh trên thị trường.