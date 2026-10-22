Diệp Lâm Anh hoá nữ tổng tài, tình trẻ kém 11 tuổi như vệ sĩ "dính không rời"

Tối 21/10, Diệp Lâm Anh cùng Phạm Kiên có mặt tại sự kiện ra mắt phim Án Mạng Karaoke để chúc mừng Thiên Ân với vai diễn mới. Ngay khi xuất hiện, cặp đôi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của ống kính truyền thông.

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên dính như sam tại sự kiện (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Diệp Lâm Anh lên đồ với bộ trang phục tông đỏ nổi bật, gồm áo khoác và chân váy ngắn đồng điệu, được tạo điểm nhấn bằng chất liệu ánh kim lấp lánh. Kết hợp cùng kính đen và chiếc túi xách nhỏ, bà mẹ hai con mang đến hình ảnh vừa sang chảnh vừa quyền lực, chẳng khác nào một nữ tổng tài trong phim.

Trong khi đó, Phạm Kiên xuất hiện với bộ suit đen lịch lãm. Nam người mẫu sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo và phong thái bảnh bao khi đứng cạnh bạn gái. Hai người lựa chọn hai phong cách đối lập nhưng vẫn tạo được sự ăn ý.

Phạm Kiên điển trai, hộ tống Diệp Lâm Anh đến sự kiện chúc mừng Thiên Ân

Điều khiến màn xuất hiện lần này được chú ý không chỉ nằm ở diện mạo của cả hai. Đáng nói hơn là cách Phạm Kiên đồng hành cùng Diệp Lâm Anh tại sự kiện, từ lúc chuẩn bị hoa chúc mừng cho đến khi cùng nhau chụp ảnh.

Theo đó, nam người mẫu đích thân bê lẵng hoa lớn đến chúc mừng. Trong lúc sắp xếp, Diệp Lâm Anh còn chủ động hướng dẫn bạn trai điều chỉnh vị trí sao cho phù hợp. Phạm Kiên cũng phối hợp làm theo, căn chỉnh lẵng hoa theo ý bạn gái rồi hỏi lại xem mọi thứ đã ổn chưa.

Khoảnh khắc tưởng chừng rất nhỏ này lại khiến màn tương tác của cả hai trở nên đáng yêu. Sau đó, hai người tiếp tục đứng cạnh nhau trò chuyện, chụp ảnh cùng mọi người và gần như luôn xuất hiện trong cùng một khung hình.

Phạm Kiên bê lẵng hoa to, căn chỉnh vị trí theo ý của bạn gái

Nam người mẫu còn hỏi ý của Diệp Lâm Anh về vị trí đặt hoa đã ổn chưa

Những khung hình cả hai "dính như sam" tại sự kiện khiến nhiều người thích thú

Đây cũng không phải lần đầu Phạm Kiên cho thấy sự quan tâm dành cho Diệp Lâm Anh tại những dịp xuất hiện công khai. Trước đó, nam người mẫu từng chia sẻ đoạn clip đưa bạn gái đi sự kiện dưới trời mưa, chủ động cầm ô che chắn và đi sát bên cô. Những khoảnh khắc của cặp đôi cho thấy sự ngọt ngào trong mối quan hệ hiện tại.

Tuy nhiên, bên cạnh ý kiến khen nam người mẫu chu đáo thì một bộ phận cư dân mạng lại đưa ra bình luận kém duyên, cho rằng cả hai trông giống hình ảnh "con trai dắt mẹ đi sự kiện" vì khoảng cách tuổi tác.

Đáng chú ý, Phạm Kiên không chọn cách đôi co hay đáp trả gay gắt. Nam người mẫu sử dụng những sticker hài hước để phản hồi các bình luận châm chọc. Thái độ nhẹ nhàng này khiến câu chuyện tiếp tục được bàn tán, đồng thời cho thấy nam người mẫu không quá mặn mà với việc tranh luận qua lại trên mạng.

Phạm Kiên hộ tống bạn gái đi sự kiện (Clip: TikTok nhân vật)

Phạm Kiên sinh năm 2000, kém Diệp Lâm Anh 11 tuổi. Trước đó, Phạm Kiên từng gây chú ý khi giành ngôi Quán quân The Next Gentleman mùa đầu tiên và là học trò của Hương Giang. Phạm Kiên theo học ngành Diễn viên sân khấu Kịch - Điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu. Phạm Kiên hiện hoạt động với tư cách người mẫu, diễn viên. Tình trẻ kém Diệp Lâm Anh 11 tuổi, sở hữu sắc vóc nổi bật. Anh cao hơn 1m8, có vóc dáng vạm vỡ, gương mặt góc cạnh.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Diệp Lâm Anh ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên bạn trai sinh năm 2000. Trong các chuyến du lịch, Phạm Kiên thường xuyên đồng hành cùng nữ nghệ sĩ, từ lặn ngắm san hô, đi du thuyền đến khám phá những bãi biển. Mỗi lần xuất hiện chung, cả hai đều gây chú ý bởi những cử chỉ tự nhiên, tình tứ dành cho nhau. Dù cách nhau 11 tuổi, Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên vẫn được nhiều khán giả nhận xét khá đẹp đôi.