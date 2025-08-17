Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở Hà Nội, TPHCM và Hà Tĩnh

17-08-2025 - 17:00 PM | Xã hội

Trong tuần (từ 11 đến 17/8), tại Hà Nội, TPHCM và Hà Tĩnh đã diễn ra các hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Chiều 15/8, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ tại Học viện Cán bộ TPHCM.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn Y – Phó Giám đốc phụ trách Học viện Cán bộ TPHCM, giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Văn Y sinh năm 1967, quê tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp). Ông có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định bổ nhiệm TS Phạm Ngọc Lợi –Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, giữ chức Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.

TS Phạm Ngọc Lợi sinh năm 1975, quê xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ tiến sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước đó, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát – Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn .

Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở Hà Nội, TPHCM và Hà Tĩnh- Ảnh 1.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu trao quyết định cho PGS.TS Nguyễn Văn Y và TS Phạm Ngọc Lợi (bên phải). Ảnh: Ngọc Hân

Chiều 13/8, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Hà Tĩnh , hội nghị đã nghe công bố quyết định điều động cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND của Thường trực HĐND tỉnh.

Ngày 8/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định về việc điều động ông Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng.

Ngày 13/8, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 13/8/2025; thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở Hà Nội, TPHCM và Hà Tĩnh- Ảnh 2.

Tân Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trước đó vào ngày 11/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Văn phòng Thành ủy.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Long - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân (sinh năm 1975) - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở Hà Nội, TPHCM và Hà Tĩnh- Ảnh 3.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong (bên phải) trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Quân. (Ảnh: Quang Thái)

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Quân đã được Ban Thường vụ Thành ủy tín nhiệm giao nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Mạnh Quân là Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố từ tháng 8/2021. Trước đó, ông là Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh (cũ).

