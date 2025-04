Điều gì đã giúp độ mỏng của OPPO Find N5 chạm đến đỉnh cao

Smartphone gập vẫn còn nhiều định kiến về độ bền, tính linh hoạt khi sử dụng

Sự xuất hiện của OPPO Find N5, với độ dày chỉ 8,93mm khi gập và 4,21mm khi mở, được ghi nhận là smartphone gập mỏng bậc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, đã đặt ra câu hỏi lớn: thiết bị này đạt được độ mỏng ấn tượng như vậy bằng cách nào, và điều gì đã giúp OPPO có được một sản phẩm mang tính đột phá tới vậy?

Yếu tố sống còn của smartphone gập

Không giống như smartphone truyền thống, điện thoại gập mang trong mình nhiều lớp linh kiện và cơ cấu chuyển động. Khi gập lại, thiết bị có nguy cơ trở nên cồng kềnh, tạo cảm giác khó bỏ túi, không thuận tiện để thao tác bằng một tay, hoặc nhanh chóng gây mỏi khi sử dụng thời gian dài.

Smartphone gập là thiết bị điện tử có các linh kiện cơ học nhiều bậc nhất

Đối với người dùng, sự dày cộm của smartphone gập từng là lý do khiến nhiều người do dự trước quyết định nâng cấp. Với các mẫu máy gập đời đầu, kích thước thường tiệm cận hai chiếc điện thoại chồng lên nhau. Vì vậy, một sản phẩm gập mỏng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng và pin tốt là yếu tố có thể thay đổi toàn bộ cục diện.

Để đạt được độ mỏng chỉ hơn 4mm khi mở ra, OPPO buộc phải giải quyết đồng thời nhiều thách thức về mặt kỹ thuật của chiếc Find N5. Trước hết là về bản lề, đây là một bộ phận chiếm diện tích lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến độ dày tổng thể, OPPO đã sử dụng bản lề hợp kim titan thế hệ mới, được chế tạo bằng công nghệ in 3D, giúp giảm 26% kích thước nhưng đồng thời tăng độ cứng lên 36%. Vật liệu này vừa nhẹ, vừa có khả năng chống biến dạng cao, phù hợp với những thiết bị yêu cầu độ chính xác cơ học lớn.

Độ mỏng siêu ấn tượng của OPPO Find N5 khi so sánh với điện thoại dạng thanh truyền thống, cũng như khi so sánh với đồng xu và thẻ ngân hàng

Cùng với đó là khung máy được thiết kế lại, loại bỏ những thành phần thừa và tái cấu trúc bố trí linh kiện bên trong để tiết kiệm không gian. Đặc biệt, cụm pin, vốn là yếu tố thường chiếm nhiều diện tích nhất, cũng đã được xử lý theo một cách khác biệt. Và đây chính là một yếu tố then chốt tạo nên bước ngoặt trên thị trường smartphone gập hiện nay.

Pin silicon-carbon: giải pháp cho bài toán không gian và dung lượng

Trên các mẫu smartphone gập trước đây, dung lượng pin thường bị giới hạn quanh mức 4.000 - 4.800 mAh để giữ kích thước hợp lý. Tuy nhiên, OPPO Find N5 lại được trang bị viên pin dung lượng lên tới 5.600mAh, mức cao bậc nhất từng xuất hiện trên điện thoại gập dạng ngang, nhưng lại vẫn giữ được một thiết kế siêu mỏng nhẹ.

Viên pin silicon-carbon của Find N5 vừa có độ mỏng ấn tượng mà lại vừa có dung lượng lớn

Điều này có được nhờ công nghệ pin silicon-carbon. Về mặt kỹ thuật, thay vì sử dụng cực dương hoàn toàn bằng than chì như pin lithium-ion truyền thống, pin của Find N5 bổ sung silicon ở tỷ lệ 10% vào hỗn hợp cực dương. Silicon có khả năng lưu trữ nhiều ion lithium hơn gấp 10 lần so với than chì, cho phép tăng mật độ năng lượng mà không cần mở rộng thể tích. Nhờ vậy, nhà sản xuất có thể duy trì dung lượng lớn trong một không gian vật lý nhỏ.

Tuy nhiên, silicon cũng có nhược điểm là giãn nở mạnh trong quá trình sạc/xả, ảnh hưởng đến tuổi thọ. Việc khống chế tỷ lệ silicon ở mức 10% được coi là điểm cân bằng tối ưu hiện tại, giúp pin giữ được chu kỳ sạc cao (khoảng 1.600 chu kỳ theo như OPPO công bố) trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất và độ ổn định nhiệt.

Đánh giá thực tế: thời lượng pin và mức độ bền bỉ

Thử nghiệm trong các điều kiện sử dụng hỗn hợp cho thấy viên pin 5.600mAh trên Find N5 đáp ứng khá tốt nhu cầu sử dụng trong khoảng một ngày rưỡi với cường độ vừa phải. Khi sử dụng liên tục màn hình ngoài để truy cập trình duyệt, mạng xã hội và nhắn tin, thiết bị ghi nhận thời gian sáng màn hình khoảng 6 - 7 tiếng trước khi mức pin giảm còn 15%. Trong khi đó, khi chuyển sang màn hình trong với các tác vụ như xem YouTube hoặc chỉnh sửa tài liệu trên Google Docs, Find N5 có thể cung cấp tới khoảng 8 giờ sử dụng liên tục.

Không chỉ có dung lượng cao bậc nhất trên thị trường smartphone gập, Find N5 cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh SuperVOOC 80W top đầu thị trường

Về khả năng sạc, công nghệ SuperVOOC 80W giúp máy sạc đầy từ 0 đến 100% trong khoảng 46 phút, còn với sạc không dây 50W, thời gian sạc đầy 100% vào khoảng hơn một giờ.

Xét về độ bền, Find N5 là một trong số ít smartphone gập hiện nay đạt đồng thời ba tiêu chuẩn chống nước IPX6, IPX8 và IPX9. Trong thử nghiệm nén tĩnh, bản lề của máy chịu được tải trọng lên tới 40kg mà không biến dạng. Bên cạnh đó, màn hình gập được chứng nhận có thể hoạt động ổn định trong 1 triệu chu kỳ gập mở, tương đương với việc sử dụng 100 lần mỗi ngày trong suốt 10 năm.

Mở ra xu hướng mới

OPPO Find N5 không đơn thuần là một chiếc smartphone gập thông thường, chiếc máy này còn là kết quả của hàng loạt giải pháp công nghệ mang tính đột phá mà OPPO đã nghiên cứu và phát triển một cách bài bản qua từng năm. Từ bản lề titan tối ưu, thiết kế khung siêu mỏng, đến viên pin silicon-carbon mật độ cao, tất cả đều phục vụ một mục tiêu: đưa điện thoại gập tiệm cận trải nghiệm của smartphone truyền thống, nhưng không đánh mất bản sắc công nghệ của chính dòng smartphone gập này.

Trong bối cảnh smartphone gập đang dần thoát khỏi giai đoạn "thử nghiệm thị trường" để bước vào giai đoạn cạnh tranh thương mại, việc tối ưu hóa độ mỏng, trọng lượng và thời lượng pin sẽ là ba yếu tố then chốt. OPPO Find N5 là một ví dụ rõ ràng cho thấy: với hướng đi đúng và giải pháp công nghệ phù hợp, những giới hạn tưởng như không thể đã dần được hóa giải.

Đặc quyền cho khách hàng đặt sớm OPPO Find N5 từ ngày 4/4 đến 11/4/2025:

Gói đặc quyền trị giá 15,000,000đ

24 tháng bảo hành và bảo hiểm rơi vỡ màn hình

Premium service: Bảo hành quốc tế (IWS), dịch vụ làm mới điện thoại, hỗ trợ kỹ thuật 1v1 độc quyền, miễn phí nhân công trọn đời, giảm 20% phí thay màn hình sau thời gian bảo hành, bảo hành tận nơi, gói dịch vụ cao cấp, khu vực ưu tiên, hotline hỗ trợ riêng biệt, điện thoại dự phòng

Thu cũ đổi mới trợ giá đến 4,000,000đ

Trả góp 0%

Đặt ngay: https://www.thegioididong.com/dtdd/oppo-find-n5