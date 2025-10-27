Điều gì đang diễn ra ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh khiến sinh viên đứng ngồi không yên?

Lan tỏa ý thức tái chế từ giới trẻ

Chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” được khởi động với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, về tầm quan trọng của việc thu gom và tái chế rác thải nhựa. Với thông điệp “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối”, Coca-Cola mong muốn khuyến khích người dân hình thành thói quen phân loại và gửi chai nhựa, lon nhôm đã qua sử dụng đi tái chế, góp phần bảo vệ môi trường và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Trong hai năm 2023 và 2024, chương trình đã tạo hiệu ứng tích cực tại TP. Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là sinh viên. Đồng hành cùng các đối tác chiến lược như báo Tiền Phong, VECA, Duy Tân và BOTOL, Coca-Cola Việt Nam đã góp phần xây dựng một hệ sinh thái tuần hoàn, nơi mỗi vỏ chai nhựa hoặc lon nhôm đều có cơ hội được tái sinh. Thông qua hoạt động phối hợp cùng VECA và BOTOL, hàng trăm nghìn chai và lon đã được thu gom để đưa vào quy trình tái chế.

Mở rộng quy mô đến Thủ đô

Sự kiện phát động chương trình năm thứ ba được tổ chức tại Trường Đại học Thương mại (Hà Nội), phối hợp giữa Coca-Cola Việt Nam và báo Tiền Phong. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, các đối tác và hàng trăm sinh viên.

Bà Bùi Đặng Duyên Mai - Giám đốc Đối ngoại và Phát triển Bền vững, Coca-Cola Việt Nam và Cam-pu-chia

Phát biểu tại sự kiện, bà Bùi Đặng Duyên Mai, đại diện Coca-Cola Việt Nam, cho biết: “Việc mở rộng chương trình đến Hà Nội thể hiện cam kết của Coca-Cola trong việc đóng góp vào giá trị bền vững cho cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động. Với sự đồng hành của các đối tác và sự hưởng ứng của giới trẻ, chúng tôi tin rằng chương trình sẽ tiếp tục gặt hái nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam.”

Năm nay, bên cạnh các điểm thu gom hiện có tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình được mở rộng đến sáu trường đại học và nhiều khu dân cư tại Hà Nội. Hoạt động thu gom được triển khai thông qua hệ thống máy thu gom tự động của BOTOL và đơn vị tư vấn – truyền thông GreenU, chuyên về quản lý rác thải nhựa.

Các bạn sinh viên háo hức xếp hàng trải nghiệm máy BOTOL được đặt trong khuôn viên trường

Người dân có thể mang chai nhựa và lon nhôm đã qua sử dụng đến các điểm thu gom để gửi đi tái chế, tích điểm trên ứng dụng Zalo và đổi lấy quà tặng. Hình thức tham gia đơn giản, tiện lợi này được kỳ vọng sẽ khuyến khích giới trẻ chủ động phân loại và tái chế rác ngay tại nguồn.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, chia sẻ: “Sinh viên là nhóm bạn đọc mà chúng tôi đặc biệt quan tâm. Đây là năm thứ hai Tiền Phong phối hợp cùng Coca-Cola và nhiều trường đại học nhằm nâng cao ý thức, hình thành thói quen thu gom, tái chế. Mục tiêu của chương trình là góp phần giảm thiểu rác thải nhựa và lon nhôm ra môi trường, đặc biệt trong giới sinh viên.”

Danh sách các điểm thu gom

Tại TP. Hồ Chí Minh:

1. Chung Cư M-One Nam Sài Gòn: 35/12 Bế Văn Cấm, Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh

2. Chung Cư D1 Phú Lợi: Khu dân cư Phú Lợi, Phường Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh

3. Chung cư Golden Mansion: 119 Phổ Quang, Phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

4. Trường Đại Học Mở TP.HCM - Cơ sở 1: 97 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP.HCM

5. Trường Đại Học Mở TP.HCM - Cơ sở 3: Khu dân cư Nhơn Đức, xã Hiệp Phước, TP.HCM

6. Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - Cơ sở Bình Chánh: Đường Nguyễn Văn Linh - Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam TP, Xã Bình Hưng, TP. Hồ Chí Minh

7. Trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM: 56 Hoàng Diệu 2, Phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

8. Trường Đại Học Công Thương TP.HCM: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Tại TP. Hà Nội:

1. Điểm thu gom Tổ 1 Phú Diễn:

- Địa chỉ: Đối diện số 277, ngõ 68 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, TP. Hà Nội

- Thời gian: Sáng Thứ 7 hàng tuần từ 08:30 đến 11:00

2. Điểm thu gom Chợ Đồng Xa:

- Địa chỉ 1: Ngõ 56 phố Doãn Kế Thiện, Phường Phú Diễn, TP. Hà Nội

- Địa chỉ 2: Ngõ 176 phố Mai Dịch, Phường Phú Diễn, TP. Hà Nội (đối diện cổng chợ Đồng Xa, trước cửa tạp hóa Thu Hà)

- Thời gian: Sáng Thứ 7 hàng tuần từ 08:30 đến 11:00

3. Điểm thu gom Chung Cư Goldmark City:

- Địa chỉ: Sân nhà Ruby R3-R4A Chung cư Gold Mark City, 136 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, TP. Hà Nội

- Thời gian: Sáng Thứ 7 hàng tuần từ 08:30 đến 11:00

4. Điểm thu gom Hoàng Công Chất:

- Địa chỉ: Ngách 322/7 đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, TP Hà Nội (khu tập thể Học viện Tài chính)

- Thời gian: Sáng Thứ 7 hàng tuần từ 08:30 đến 11:00

5. Điểm thu gom Green Gem Shop:

- Địa chỉ: Số 11 ngách 54A, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, TP. Hà Nội

- Thời gian: Sáng Thứ 7 hàng tuần từ 08:30 đến 11:00

6. Điểm thu gom Thanh Xuân Bắc:

- Địa chỉ: Số 105, dãy B1 Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Ngõ 3 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội (dãy nhà bên trái trường mầm non Thanh Xuân Bắc)

- Thời gian: Hàng ngày

7. Điểm thu gom Tạp hoá Chiến Nở:

- Địa chỉ: Số 2, ngách 16/9 đường Lệ Chi, thôn Gia Lâm, xã Thuận An, TP. Hà Nội (xã Lệ Chi cũ)

- Thời gian: Hàng ngày

8. Chung cư Ngoại giao đoàn N04A:

- Địa chỉ: Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Đỉnh, TP. Hà Nội

- Thời gian: Hàng ngày

9. Trường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội: Số 41A đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, TP. Hà Nội

10. Trường Đại Học Thương Mại: 79 Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội

11. Trường Đại Học Phenikaa: Đường Nguyễn Trác, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội

12. Trường Đại Học Thủy Lợi: 175 Tây Sơn, Phường Kim Liên, TP. Hà Nội

13. Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải: Số 3 phố Cầu Giấy, Phường Láng, TP. Hà Nội

14. Học Viện Tài Chính: Số 69 đường Đức Thắng, Phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội

Các đại biểu thực hiện nghi thức bỏ những chai Coca-Cola tái chế 100% đầu tiên vào máy BOTOL, chính thức khởi động chương trình

Chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” là một phần trong Chiến lược bao bì toàn cầu của Coca-Cola, tập trung vào hai trụ cột: Thiết kế và Hợp tác để thu gom. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ thu gom 70–75% số chai và lon đã bán ra, đồng thời sử dụng 35–40% vật liệu tái chế trong bao bì sản phẩm.

Tại Việt Nam, Coca-Cola là thành viên sáng lập PRO Vietnam – liên minh giữa các doanh nghiệp, đơn vị tái chế và cơ quan quản lý nhằm thúc đẩy hoạt động thu gom, tái chế bao bì. Từ năm 2022, Coca-Cola đã giới thiệu chai Coca-Cola làm từ 100% nhựa tái chế rPET (không bao gồm nắp và nhãn), đồng thời in thông điệp “Tái chế tôi” trên toàn bộ bao bì để khuyến khích người tiêu dùng tham gia thu gom.

Với sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” tiếp tục khẳng định nỗ lực bền bỉ của Coca-Cola trong việc kiến tạo tương lai xanh – nơi mỗi chai nhựa đều có cơ hội được hồi sinh.