Điều gì đưa dãy Alps đến giữa lòng TP.HCM?

Ngày 10/9 vừa qua, TUMI trình làng bộ sưu tập Thu-Đông 2026 tại TUMI Saigon Central Post Office, mở ra điểm hẹn của những hành trình rong ruổi tìm mục tiêu và đỉnh cao mới.

Sự kiện quy tụ dàn sao nổi tiếng như Hương Giang, Liên Bỉnh Phát, S.T Sơn Thạch, Tuyết Lan, WOKEUP, Lê Tam Triều Dâng, MC Quang Bảo với tinh thần không ngừng dấn thân để vén màn các thiết kế được lấy cảm hứng từ địa hình hiểm trở và hùng vĩ của vùng núi Alpine. Từ bảng màu xanh Alpine khoáng đạt cùng sắc thái trung tính tự nhiên phủ lên những phom dáng biểu tượng của 19 Degree, TUMI Alpha, Harrison. Tại sự kiện, các khách mời lưu giữ những khoảnh khắc bên các sắc màu mới của Thu Đông 2026, tự tay sáng tạo với workshop làm nến.

Trong mùa mới này, thế hệ mới nhất của TUMI Alpha, ra mắt vào mùa xuân vừa qua, được phát triển với những biến tấu mới trên các kiểu dáng được yêu thích, lấy cảm hứng từ bảng màu giàu sắc thái. Mùa Thu/Đông 2026 được tạo điểm nhấn bởi các bộ sưu tập mang tính biểu tượng với những gam màu chủ đạo: Màu Gỗ Thông Đậm trên các dòng 19 Degree, 19 Degree Front Access, Harrison và Alpha. Màu Xanh Alpine và Màu Gỗ Hồng tạo thêm chiều sâu cho các dòng Voyageur Nylon và Leather, trong khi họa tiết camouflage được ra mắt trên nhiều kiểu dáng mở rộng của dòng Alpha. Alpha Bravo, Olas, Adatto cùng các bộ sưu tập phụ kiện Belden và Nassau tiếp tục được thể hiện qua những gam màu trung tính mang sắc thái tự nhiên. Phong cách tối giản đặc trưng của Harrison được tạo thêm điểm nhấn thị giác với các chi tiết da đan trên những kiểu dáng chủ đạo và da dập nổi khéo léo với sắc cognac đậm, dành cho những người yêu thích phong cách dịch chuyển hiện đại. Bộ sưu tập trong mùa này được mở rộng với những câu chuyện mới về màu sắc và chất liệu, từ sắc ấm áp của Cognac Bombe đến bề mặt tinh tế của Taupe/Black Woven, cùng các kiểu dáng hành lý xách tay cỡ nhỏ mới đưa Harrison vào nhịp sống hằng ngày.

Cũng được ra mắt trong mùa này, TUMI Axis giới thiệu một bộ sưu tập tối giản, tinh gọn, được thiết kế để đáp ứng hiệu năng sử dụng hằng ngày của người dùng hiện đại. Với thiết kế tinh gọn và kết cấu nhẹ, Axis mang đến hệ thống sắp xếp ngăn nắp, giúp mọi vật dụng đều có vị trí riêng, trên bốn kiểu dáng đa năng — có các màu Đen, Xanh Navy, Xám Xi và Đen Phản Quang. Tiếp nối các sản phẩm dành cho nữ của TUMI, Voyageur Leather, chiếc túi Adatto Tote sản xuất tại Ý mới ra mắt, cùng những kiểu dáng mới thuộc các dòng Olas và Agent mang đến cho người phụ nữ hiện đại những phong cách được thiết kế để tự khẳng định vị thế của mình. Mỗi sản phẩm được thiết kế dành cho người phụ nữ luôn tự mình chinh phục đỉnh cao, hoàn hảo cho mọi hành trình theo cách riêng của mình. "Bộ sưu tập mùa này lấy cảm hứng từ sự tự tin thầm lặng của dãy Alps", Victor Sanz, Giám Đốc Sáng Tạo của TUMI, cho biết. "Thay vì chạy theo sự phô trương, chúng tôi muốn khám phá ý tưởng về sự vươn lên thông qua những thiết kế được cân nhắc kỹ lưỡng. Bộ sưu tập đề cao sự điềm tĩnh, chính xác và dụng ý trong từng thiết kế, nơi mỗi chi tiết đều có chủ đích và mỗi sản phẩm đều được tạo nênđể mang lại hiệu năng vượt trội. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng sự sang trọng đích thực không nằm ở việc phô trương, mà nằm ở việc chất lượng vượt trội. Chúng tôi muốn truyền tải cảm xúc này thông qua bộ sưu tập mùa thu này."

Một hành trình mới của TUMI lại mở ra, và phía trước luôn là một đỉnh cao mới đáng để chinh phục.