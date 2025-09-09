Điều gì tạo nên khác biệt cho bản tin và báo cáo chứng khoán?

Vậy các bản tin và báo cáo này cần được đổi mới về cách thể hiện, hướng tiếp cận ra sao để thu hút và mang lại nhiều giá trị nhất cho nhà đầu tư?

Dễ theo dõi với hình thức đa dạng và trực quan

Chứng khoán vốn là lĩnh vực đặc thù, nhiều dữ liệu kỹ thuật. Vì vậy, để bản tin và báo cáo chứng khoán trở nên dễ hiểu, dễ theo dõi, nhiều công ty đã chú trọng đổi mới hình thức thể hiện.

Nếu trước đây, bản tin và báo cáo chứng khoán chủ yếu ở dạng PDF, thì nay được phân phối đa nền tảng với hình thức trực quan hơn, cho phép người xem tương tác với chuyên gia. Có thể thấy rõ điều này qua cách làm của Pinetree, một công ty chứng khoán số toàn diện đến từ Hàn Quốc.

Ngay từ khi gia nhập thị trường Việt Nam năm 2019, Pinetree đã đẩy mạnh kênh YouTube và tiên phong áp dụng các định dạng mới như video, livestream, podcast và đồ họa cho bản tin, báo cáo chứng khoán.

Tùy tính chất nội dung, các công ty chứng khoán sẽ chọn hình thức thể hiện phù hợp và tiện theo dõi cho nhà đầu tư. Đại diện Pinetree chia sẻ, với nhóm bản tin hàng ngày gồm "Morning Brief", "Phái sinh", "Market Brief" và "Chứng khoán hôm nay", công ty này ưu tiên hình thức PDF và podcast.

PDF cho phép chứa lượng lớn số liệu và biểu đồ nên dễ dàng lưu trữ và đọc lại. Trong khi đó, podcast mang đến trải nghiệm nghe gần gũi và dễ tiếp nhận như một cuộc trò chuyện, có thể kết hợp nghe khi đi bộ, chạy hay lái xe hàng ngày.

Để triển khai hiệu quả các định dạng mới cho bản tin và báo cáo chứng khoán, Pinetree không chỉ có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm mà còn đầu tư cả ekip quay – dựng – MC dẫn chương trình chuyên nghiệp.

Nhóm nội dung chuyên sâu như "Pinetalk: Tiêu điểm chứng khoán tuần", báo cáo vĩ mô, phân tích ngành hay cổ phiếu… thường được thể hiện qua hình thức livestream phát trực tiếp với chuyên gia và MC, video có chuyên gia chia sẻ dẫn hoặc video đồ họa trên Yotube. Những hình thức sáng tạo này cho phép người xem tương tác, đặt câu hỏi và nhận phản hồi trực tiếp từ chuyên gia.

"Để triển khai hiệu quả các định dạng mới cho bản tin và báo cáo chứng khoán, chúng tôi không chỉ có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm mà còn đầu tư cả ekip quay – dựng – MC dẫn chương trình chuyên nghiệp. Một studio chuyên dụng ngay tại công ty cũng được xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng âm thanh, ánh sáng và hình ảnh cho video và podcast được tốt nhất", đại diện Pinetree cho hay.

Việc đa dạng hóa hình thức không chỉ giúp các bản tin, báo cáo chứng khoán bớt khô khan mà còn hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin nhanh chóng, linh hoạt và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Phát sóng đều đặn với nội dung phong phú và gần gũi

Bản tin, báo cáo chứng khoán hiện nay không chỉ đa dạng về hình thức mà còn liên tục được đổi mới với nhiều nội dung phong phú. Từ cập nhật tổng quan thị trường đến phân tích chuyên sâu theo ngành, theo từng loại chứng khoán; từ thị trường trong nước đến thị trường toàn cầu (Mỹ, châu Âu, châu Á), tất cả đều được các công ty chứng khoán nỗ lực cung cấp toàn diện.

Mục tiêu của những bản tin này là đáp ứng đa dạng "khẩu vị" của nhà đầu tư, giúp họ có thêm thông tin khách quan, chính xác để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.

Tần suất phát sóng các bản tin cũng được các công ty chứng khoán phân bổ tùy tính chất nội dung. Thông thường, nội dung điểm tin thị trường sẽ được xuất bản hàng ngày. Các báo cáo phân tích tổng hợp và chuyên sâu sẽ được ưu tiên phát sóng vào thứ Sáu – phiên giao dịch cuối cùng trong tuần hoặc sau mỗi tháng/quý.

Với xu hướng này, các công ty chứng khoán có thể thực hiện trung bình 5 - 7 bản tin thị trường mỗi tuần và báo cáo phân tích chuyên sâu theo tháng/quý…. Thậm chí, với mô hình chứng khoán số toàn diện như Pinetree thì nội dung và tần suất phát sóng còn tăng gấp nhiều lần.

Mỗi tuần, công ty này cung cấp tới 24 bản tin và báo cáo chứng khoán, trải dài từ kiến thức cơ bản, tài chính cá nhân đến điểm tin thị trường và các phân tích chuyên sâu...

Nhằm đáp ứng đa dạng "khẩu vị" của nhà đầu tư, Pinetree có tới 24 bản tin và báo cáo mỗi tuần.

Với 4 bản tin xuất bản hàng ngày vào sáng – trưa – chiều sau các phiên giao dịch, nhà đầu tư luôn được cập nhật kịp thời thông tin thị trường, giải mã mức tăng/giảm cổ phiếu, số liệu thanh khoản, tín hiệu kỹ thuật…

Riêng mảng chứng khoán phái sinh, Pinetree xây dựng một bản tin chuyên biệt phát lúc 12 giờ 15 phút hàng ngày. Nội dung mang tính thời sự, kịp thời cập nhật tình hình giao dịch phiên sáng và dự báo xu hướng cho phiên chiều, hỗ trợ nhà đầu tư nhanh chóng nắm bắt cơ hội trong ngày.

Các báo cáo phân tích chuyên sâu về vĩ mô, về ngành và cổ phiếu… thường được công ty này livestream phát sóng trực tiếp trên Youtube vào chiều thứ Sáu hàng tuần, khi đóng phiên giao dịch cuối cùng trong tuần.

Mỗi bản tin, báo cáo chứng khoán đều được đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Pinetree biên soạn từ các nguồn dữ liệu chính thống trong nước và quốc tế, bao gồm cả những dữ liệu chuyên sâu có trả phí hoặc giới hạn quyền truy cập.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ, việc đồng hành cùng nhà đầu tư qua hệ sinh thái bản tin và báo cáo được "số hóa" đã trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng, tạo ra sự khác biệt rõ rệt giữa các công ty chứng khoán. Nguồn thông tin phong phú, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau và phát sóng đều đặn sẽ là lựa chọn tin cậy lâu dài cho nhà đầu tư.