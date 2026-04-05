Điều hiếm thấy trên eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ - Israel tấn công Iran

Các quốc gia và công ty vận hành tàu được cho là đang làm việc với Iran để đảm bảo hành lang di chuyển an toàn. Mặc dù tăng, tổng lưu lượng vẫn thấp hơn đáng kể so với trước xung đột.

Dữ liệu theo dõi tàu ghi nhận 13 tàu đã đi qua eo biển kể từ sáng 3-4, bao gồm 10 tàu rời khỏi vịnh Ba Tư và 3 tàu đi vào.

Những tàu mới nhất bao gồm tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), tàu hàng và tàu chở sản phẩm dầu. Trong số đó có các tàu có liên hệ với Iran, cũng như ít nhất một tàu LPG đang hướng đến Ấn Độ.

Một tàu container của Pháp và một tàu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thuộc sở hữu Nhật Bản cũng được ghi nhận đã đi qua - đánh dấu một trong những lần vận chuyển đầu tiên như vậy kể từ khi xung đột bắt đầu.

Iran đã tăng cường giám sát giao thông hàng hải trong khu vực, triển khai hệ thống điều hướng tàu theo tuyến được chỉ định gần bờ biển nước này.

Cách tiếp cận này đã khiến hoạt động vận tải trở nên tập trung hơn và giúp Tehran kiểm soát chặt chẽ hơn việc quá cảnh trong thời điểm căng thẳng.

Tàu của hải quân Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) di chuyển cạnh một tàu chở hàng tại eo biển Hormuz, nhìn từ Khor Fakkan - UAE vào ngày 11-3. Ảnh: AP

Việc theo dõi tàu trong khu vực cũng trở nên khó khăn hơn do nhiễu điện tử và việc cố ý tắt hệ thống theo dõi.

Nhiều tàu đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) khi đi qua vùng nguy hiểm, khiến việc theo dõi theo thời gian thực trở nên khó khăn. Các nhà phân tích cho rằng số liệu ban đầu có thể thấp hơn thực tế, vì một số tàu chỉ bật lại tín hiệu sau khi đã đi xa khỏi eo biển.

Là điểm nghẽn quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, eo biển Hormuz ghi nhận khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua đây trong điều kiện bình thường.

Bất kỳ sự gián đoạn nào tại eo biển này đều có thể gây tác động tức thì đến thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dù sự gia tăng gần đây trong hoạt động vận tải cho thấy dấu hiệu ổn định phần nào, tình hình vẫn rất khó lường.

Căng thẳng khu vực leo thang kể từ khi Mỹ và Israel phát động một cuộc tấn công chung vào Iran vào ngày 28-2.

Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel, cũng như Jordan, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh nơi đặt các tài sản quân sự của Mỹ.

Iran cũng đã siết chặt hoạt động di chuyển của tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đến ngày 4-4, chính phủ nước này phê duyệt chỉ thị cho phép tàu chở hàng viện trợ nhân đạo và hàng hóa thiết yếu đi qua eo biển Hormuz theo các quy trình được chỉ định - hãng tin Tasnim cho biết.

Sau khi chỉ thị được phê duyệt, các hiệp hội ngành đã thông báo cho công ty thành viên đưa tàu hàng đến cảng phía Nam của Iran.