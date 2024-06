Điều hòa không khí Panasonic đạt chứng nhận HACCP International

Lần đầu tiên, chứng nhận HACCP International được công nhận cho các sản phẩm điều hòa

Máy điều hòa âm trần cassette 4 hướng thổi và điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic tích hợp công nghệ nanoe™X thế hệ 3* với các models: U7, U5U, UU1, MU2, DS5U, DS5MU, DSU đạt chứng nhận HACCP International, phù hợp để sử dụng trong các cơ sở thực phẩm như nhà máy chế biến thực phẩm, khách sạn, siêu thị, nơi có yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt nhờ khả năng giảm tải vi sinh vật trong môi trường dựa trên các tiêu chuẩn của chứng nhận HACCP International.

*: nanoe™X thế hệ 3 có lượng gốc hydroxyl lớn nhất trong lịch sử nanoe™, tạo ra 48 nghìn tỷ gốc hydroxyl mỗi giây, gấp 100 lần gốc hydroxyl có trong nanoe™ truyền thống

Trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, chứng nhận HACCP International (Hazard Analysis and Critical Control Points - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn) là hoạt động đánh giá, xác nhận một tổ chức/doanh nghiệp đã xây dựng và áp dụng hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn phù hợp với các yêu cầu, nguyên tắc an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, và phân phối thực phẩm.

Với mỗi loại hình không gian thương mại, từ nhà máy sản xuất thực phẩm, siêu thị đến nhà hàng, đều có những tiêu chuẩn riêng biệt để đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm, cũng như trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Điển hình là trong môi trường nhà máy sản xuất thực phẩm, mức độ vệ sinh, sạch sẽ phải luôn đạt ở mức cực cao để đảm bảo rằng các sản phẩm đóng gói không bị tiếp xúc hay nhiễm các chất độc hại. Việc đạt chứng nhận HACCP International giúp nhà máy kiểm soát tốt các nguy cơ tiềm ẩn, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.

Trong siêu thị, việc ngăn ngừa ô nhiễm vi khuẩn từ khu vực nhân viên xử lý nguyên liệu tươi sống cũng là một bài toán khó. Theo thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 600 triệu người mắc bệnh mỗi năm do tiêu thụ thực phẩm bị ô nhiễm. Với chứng nhận HACCP International, siêu thị có thể thiết lập các quy trình kiểm soát nghiêm ngặt tại các điểm nhạy cảm như khu vực chế biến thịt, cá và rau quả tươi, đảm bảo rằng vi khuẩn không lây lan từ nguyên liệu tươi sống sang các sản phẩm khác.

Đặc biệt, chất lượng không khí trong nhà bếp và các khu vực ăn uống của nhà hàng cũng đóng vai trò thiết yếu trong việc mang đến sự thoải mái cũng như nâng cao trải nghiệm của khách hàng trong suốt quá trình thưởng thức. Bên cạnh đó, một bầu không khí trong lành và được bảo vệ còn tạo ra môi trường làm việc an toàn và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên.

Vì vậy, sở hữu chứng nhận HACCP International là không thể thiếu trong việc cải thiện hiệu suất và nâng cao uy tín thương hiệu của các doanh nghiệp. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn của hệ thống này không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn mà còn tạo ra những cơ hội phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường đầy cạnh tranh.

Điều hòa không khí Panasonic được khuyên dùng trong cơ sở thực phẩm

Để đạt được chứng nhận này, đó là thành quả của những nỗ lực và cải tiến không ngừng trong suốt hơn 20 năm nghiên cứu và phát triển của Panasonic cho công nghệ lọc khí nanoe™X có khả năng chủ động ức chế hiệu quả các vi rút, vi khuẩn bám dính và lơ lửng trong không khí, giúp lọc sạch không khí và khử mùi.

Công nghệ nanoe™X thế hệ 3 với khả năng lọc khí vượt trội

Hơn thế nữa, chất liệu thiết bị nanoe™X được thiết kế từ titanium đảm bảo hoạt động bền bỉ, không cần phải bảo trì. Công nghệ nanoe™X cũng được nâng cấp với khả năng tự làm sạch bên trong, giúp ngăn chặn nấm mốc, vi khuẩn phát triển bên trong dàn lạnh. Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ được kéo dài tuổi thọ mà còn đảm bảo chất lượng không khí được duy trì ở mức tốt nhất có thể.

Ngoài ra, không chỉ các models được chứng nhận HACCP International, mà các giải pháp điều hòa không khí, thông gió và lọc khí (gọi tắt là Hệ thống HVAC) của Panasonic còn đa dạng, tối ưu hiệu suất năng lượng, giúp tiết kiệm điện năng, tối ưu chi phí vận hành cho các công trình thương mại.

Giải pháp HVAC Panasonic tối ưu chi phí vận hành cho các công trình thương mại

Với những lợi ích vượt trội hướng tới sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội, các giải pháp HVAC của Panasonic đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho các không gian thương mại. Việc tích hợp công nghệ tiên tiến và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đã khẳng định vị thế chuyên gia ngành HVAC hơn 100 năm của Panasonic trên toàn cầu, là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp