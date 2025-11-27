Điều kiện chuyển nhượng SIM di động

Bà Nguyễn Hoàng Y Linh (Hà Nội) hỏi, cá nhân muốn chuyển nhượng SIM điện thoại đã đăng ký thông tin thuê bao của mình cho người khác thì có được pháp luật cho phép không? Nếu được phép thì quy trình và thủ tục cần thiết để thực hiện như thế nào?

Bà Linh cũng muốn biết, trong trường hợp nêu trên có cần cập nhật lại thông tin thuê bao cho người nhận SIM không? Cập nhật qua ứng dụng của nhà mạng có được không?

Cá nhân rao bán SIM điện thoại đã đăng ký thông tin thuê bao của mình trên các nền tảng mạng xã hội hoặc sàn thương mại điện tử có vi phạm quy định không? SIM điện thoại đã đăng ký thông tin thuê bao cá nhân nhưng đưa vào mua bán trên sàn thương mại điện tử thì được phân loại là loại hàng hóa gì theo quy định? Loại hàng hóa này có thuộc danh mục hàng hóa cấm buôn bán trên mạng hoặc trên sàn thương mại điện tử không? Muốn xây dựng một sàn thương mại điện tử để các cá nhân có SIM điện thoại đã đăng ký thông tin thuê bao có thể đăng bán và tìm người mua thì có vi phạm các quy định chuyên ngành viễn thông không? Cần tuân thủ những điều kiện, thủ tục pháp lý nào?

Về vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời như sau:

Việc chuyển nhượng, mua bán SIM di động đã được đăng ký thông tin, gắn với số thuê bao di động (sau đây gọi tắt SIM thuê bao) phải tuân thủ theo các quy định tại Luật Viễn thông , Nghị định số 163/2024/NĐ-CP , Nghị định số 115/2025/NĐ-CP theo đó:

SIM điện thoại đã đăng ký thông tin thuê bao là SIM điện thoại đã gắn với một số thuê bao di động H2H (Human to Human) và một người sử dụng dịch vụ viễn thông cụ thể.

Theo quy định pháp luật hiện hành, các số thuê bao di động H2H do Nhà nước phân bổ trực tiếp cho doanh nghiệp viễn thông di động, doanh nghiệp viễn thông di động được quyền cấp cho người sử dụng dịch vụ viễn thông (gắn số thuê bao H2H đó và thông tin cá nhân của người dùng cụ thể vào SIM kit) để thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông. Các số thuê bao di động H2H được phân bổ trực tiếp thì không được phép chuyển nhượng. Chỉ có số thuê bao di động H2H trúng đấu giá (được phân bổ qua hình thức đấu giá) mới được quyền chuyển nhượng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 51, điểm a khoản 2 Điều 50, khoản 3 Điều 47 Nghị định số 115/2025/NĐ-CP.

Điều kiện chuyển nhượng, thủ tục chuyển nhượng được quy định tại Điều 47, Điều 49 Nghị định số 115/2025/NĐ-CP trong đó có bao gồm việc đăng ký, cập nhật thông tin thuê bao theo quy định tại Mục 3 Chương II Nghị định số 163/2024/NĐ-CP.

Triển khai Luật Viễn thông 2023, Nghị định số 115/2025/NĐ-CP, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng các bước để đấu giá trực tuyến số thuê bao H2H khi doanh nghiệp đề nghị phân bổ. Do đó, toàn bộ các số thuê bao di động H2H trên thị trường hiện không được chuyển nhượng quyền sử dụng.

Như các nội dung trả lời nêu trên, hiện pháp luật chuyên ngành về viễn thông chưa cho phép thực hiện việc chuyển nhượng các SIM thuê bao di động gắn với số thuê bao đã được phân bổ trực tiếp cho các doanh nghiệp di động (chỉ cho phép chuyển nhượng các SIM gắn với số thuê bao được phân bổ thông qua đấu giá) do vậy đề nghị bà Nguyễn Hoàng Y Linh nghiên cứu, làm rõ phương án thiết lập sàn thương mại điện tử bảo đảm tuân thủ các quy định có liên quan gửi tới các cơ quan chức năng có liên quan (về lĩnh vực viễn thông là Cục Viễn thông – Bộ Khoa học và Công nghệ) để có hướng dẫn, trao đổi cụ thể.