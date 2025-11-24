Điều netizen tò mò nhất lúc này về Đỗ Hà sau khi lấy thiếu gia tập đoàn Sơn Hải

Sau thời gian yêu đương kín tiếng, Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương đã chính thức về chung một nhà. Cặp đôi đã tổ chức 2 đám cưới hoành tráng ở Quảng Trị và Hà Nội. Ngày vui của vợ chồng Hoa hậu Đỗ Hà gây choáng vì sự quy mô, sang trọng.

Hậu kết hôn, cuộc sống của nàng hậu sinh năm 2001 nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trên kênh TikTok có 1,3 triệu người theo dõi, Đỗ Hà mới đây đăng tải đoạn clip mới, chia sẻ quá trình chăm sóc da với cư dân mạng. Sau khi lấy chồng thiếu gia, người đẹp xứ Thanh vẫn thoải mái đăng tải những khoảnh khắc trong cuộc sống trên mạng xã hội.

Hoa hậu Đỗ Hà chia sẻ clip mới trên kênh TikTok có hơn 1 triệu người theo dõi

Bên cạnh những bình luận khen ngợi cho nhan sắc của nàng hậu, đông đảo cư dân mạng còn bày tỏ sự tò mò về cuộc sống hiện tại của Viết Vương. Nhiều người còn để lại bình luận bày tỏ mong muốn cho ông xã lên sóng, tiết lộ tình hình sau khi về chung một nhà: "Đề nghị bà cập nhật tình hình anh Viết Vương cho chúng tôi hóng nha", "Chúng tôi muốn biết tình hình của Viết vương ngay bây giờ!"...

Một nhân vật được quan tâm không kém Đỗ Hà chính là thiếu gia Viết Vương

Một netizen còn bắt gặp Đỗ Hà và Viết Vương cùng nhau sánh đôi ở sân bay

Nàng hậu nhiệt tình trả lời bình luận của netizen phía dưới bài đăng

Lý do netizen liên tục tò mò về tình trạng hiện tại của Viết Vương vì trong ngày vui, nam doanh nhân liên tục để lộ thái độ "rén nóc nhà" ra mặt. Tại lễ ăn hỏi, khi chứng kiến Đỗ Hà xúc động rơi nước mắt trước giờ về nhà chồng, anh lập tức đưa tay xoa nhẹ lưng vợ để an ủi. Hành động tinh tế ấy khiến khán giả xuýt xoa hài hước nhận xét: “Cảm xúc của thiếu gia nhà giàu này dường như hoàn toàn phụ thuộc vào Đỗ Hà - vợ vui thì chồng cười, vợ rưng rưng là chồng bối rối liền!”.

Không chỉ trong đám hỏi mà ở mọi khung hình, Viết Vương đều thể hiện ánh nhìn dịu dàng và sự quan tâm tuyệt đối dành cho vợ. Nhiều fan đùa rằng, trong gia đình này, “nóc nhà” không cần lên tiếng mà chỉ cần Đỗ Hà mỉm cười, thế giới của anh Viết Vương lập tức bừng sáng. Cô được ông xã cưng chiều, nâng niu đến mức nhiều người ví von nàng hậu như “công chúa đời thực”, còn doanh nhân Viết Vương được cho là đã bước vào "khu tự trị" của Đỗ Hà.

Trong ngày vui vừa qua, doanh nhân Viết Vương liên tục để lộ chi tiết "rén nóc nhà" trên gương mặt

Viết Vương được trêu đùa là đã chính thức bước vào “khu tự trị” mang tên Đỗ Hà sau đám cưới

Trong lễ cưới tại Hà Nội, Viết Vương nhắn nhủ vợ: "Chào em, vợ yêu xinh đẹp của anh. Vậy là chúng mình quen nhau cũng đã rất lâu rồi nhưng mà đến tận hôm nay, khi đứng trước em, cảm xúc của anh vẫn rất bồi hồi và xúc động.

Em biết không, hạnh phúc đối với anh đơn giản chỉ là được ngắm nụ cười em mỗi ngày, được nắm tay em mình đi qua những ngày bình yên cũng như những ngày giông bão. Anh hứa anh sẽ làm tất cả để hai đứa mình có một mái ấm bền vững, có một gia đình hạnh phúc. Và giống như hai con sông thơ mộng, sông Long Đại và sông Nhật Lệ, hai đứa mình khi đã hòa quyện vào nhau thì không thể nào tách rời và cùng đưa nhau ra biển lớn. Anh yêu em, vợ yêu của anh".