Điều người miền Tây hay “sợ” hằng năm

Nhắc đến miền Tây, người ta thường nghĩ ngay đến xóm làng yên bình, sông rạch chằng chịt, những con người chân chất và sự phong phú qua từng bữa ăn. Trong vô số nét văn hoá đặc trưng, đám giỗ miền Tây có lẽ là hình ảnh quen thuộc nhất. Cứ tới ngày giỗ, nhà nào nhà nấy rộn ràng dựng rạp, họ hàng tấp nập kéo về nấu nướng, tiếp khách nhộn nhịp cả ngày. xuất phát từ quan niệm "làm cho người đã khuất vui", tin rằng tổ tiên sẽ hạnh phúc khi thấy con cháu quây quần, hòa thuận. Hơn thế nữa, nó là biểu hiện của tình làng nghĩa xóm, khi mọi người "xúm" lại làm chung, biến ngày giỗ thành một ngày hội thật sự của cả xóm làng.

Nguồn: Ngoc Vuong

Đám giỗ miền Tây thường được chuẩn bị từ rất sớm. Người lớn bận rộn làm bếp, con nít chạy tới chạy lui, mùi khói bếp quyện với mùi thức ăn thơm lừng. Mâm cỗ miền Tây nổi tiếng với sự phong phú: thịt kho tàu, cá lóc nướng, canh chua, gỏi tôm vịt, heo quay,... Không ít người đi xa về lại thèm cái cảm giác ngồi chen nhau bên mâm đám, vừa ăn vừa cười nói, vui đến mức không muốn đứng dậy. Có nhà dọn mâm ăn từ trưa mà đến nửa đêm mới kết thúc tiệc.

Nguồn: @cindy_chueh, Khoai Lang Thang

Nhưng đối với những ai trực tiếp nấu đám, phần dọn dẹp sau tiệc mới là điều khiến các cô dì chú bác, chị em miền sông nước e dè. Khi khách về hết, nhiều người nhìn đến là “ngán” đống chén dĩa, xoong nồi cao như núi. Người miền Tây vẫn đùa với nhau rằng: “Sợ nhất là nhà có đám, dọn mấy ngày mới xong”, “Bưng mâm không mệt, nhìn đống chén nồi mới hết hồn”, “Đám thì vui chứ rửa chén muốn xỉu luôn nha” hay “Đám đông quá trời, rửa chén chắc tới mùa nước nổi luôn”. Những câu than thở ấy nghe vừa hóm hỉnh vừa thành thật với ai từng trải qua.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: tranthuy.rionguyen

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc dọn dẹp luôn là một phần không thể thiếu của ngày giỗ, tuy cực mà vui khi gia đình được cơ hội quây quần bên nhau. Khi mọi thứ lắng lại, cả nhà cùng nhau lau bàn, sắp xếp lại không gian, gom rác, rửa nồi… vừa làm vừa “tám chuyện”. Với họ, đây là dịp để quây quần, tận hưởng sự gắn kết hiếm khi có trong ngày thường. Một số người cho rằng “Làm thì mệt thật, nhưng vừa làm vừa nói chuyện nên cũng vui lắm nha”.

Nguồn: @votan39

Trong thời đại 4.0 hiện nay, một số gia đình vì ngại việc dọn dẹp và khách mời đến đông không kịp phục vụ nên đã chọn giải pháp đặt bàn tiệc làm sẵn từ các dịch vụ chuyên cung cấp mâm cỗ miền Tây. Nhờ vậy, họ vẫn có một bữa tiệc đầy đủ món ăn, gọn gàng và tiết kiệm sức lực. Cách này giúp giảm bớt áp lực cho người tổ chức, đồng thời vẫn giữ được không khí sum họp của gia đình và họ hàng.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: khudulichsinhthaiphatdat

Dù vẫn giữ truyền thống nấu đám tại gia, cả nhà và hàng xóm quây quần nấu nướng, dọn dẹp hay chọn giải pháp sẵn có, thì đám giỗ vẫn là thời khắc quan trọng của người dân miền Tây. Với nét văn hoá hào sảng, thấm đượm tình cảm chân quê, đám giỗ miền Tây không chỉ là một bữa cúng, mà là một phần ký ức thân thương của biết bao thế hệ.