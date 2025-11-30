Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh: Bị mang tiếng 'giật chồng', U60 rời xa showbiz

Trần Hồng là nữ diễn viên từng hai lần đảm nhận vai Điêu Thuyền, lần đầu tiên trong bộ phim Tam quốc diễn nghĩa sản xuất năm 1994 và lần thứ hai trong phim Lã Bố và Điêu Thuyền.

Với vẻ đẹp không tì vết, cô được người hâm mộ ưu ái tặng biệt danh "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh".

Báu vật của dòng phim cổ trang

Sinh năm 1968 tại Giang Tây (Trung Quốc), Trần Hồng tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải và bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 17 tuổi.

Sở hữu vẻ đẹp xuất chúng và tài năng hơn người, sự nghiệp của Trần Hồng lên "như diều gặp gió". Trước khi được giao vai Điêu Thuyền trong Tam quốc diễn nghĩa, bà đảm nhận vai nữ chính trong các phim bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao như Thủy vân gian, Kỷ độ tịch dương hồng, Yên tỏa trùng lâu...

Trần Hồng nổi tiếng với vai diễn Điêu Thuyền trong "Tam quốc diễn nghĩa".

Truyền thông Hoa ngữ từng dành những lời có cánh nói về nhan sắc của Trần Hồng: "Vẻ đẹp của Trần Hồng khiến mọi người cảm thấy nghẹt thở, gương mặt trong trẻo, đôi mắt long lanh như nước, khí chất xuất chúng. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh hồi trẻ của Trần Hồng, nhiều người sẽ phải choáng ngợp".

Bởi lẽ đó, tên tuổi của Trần Hồng thường được gắn liền với những mỹ từ như "Nữ diễn viên đẹp nhất Trung Quốc", "Báu vật phim cổ trang"...

Mang tiếng kẻ "giật chồng"

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, Trần Hồng còn có cuộc hôn nhân viên mãn với đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca (sinh năm 1952). Tuy nhiên cuộc tình cũng khiến nữ diễn viên mang nhiều tai tiếng.

Năm 1992, trong một lần đi thăm bạn trong đoàn phim Bá Vương Biệt Cơ , Trần Hồng tình cờ gặp được đạo diễn Trần Khải Ca. Tuy không nói chuyện nhưng cả hai đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đối phương.

Hai năm sau, Trần Hồng trở thành nữ chính trong tác phẩm Phong nguyệt do Trần Khải Ca làm đạo diễn. Lúc này, ông thực sự bị chinh phục trước nhan sắc của Trần Hồng dù đã có bạn gái.

Trần Hồng bị mang tiếng "tiểu tam" vì mối tình với đạo diễn Trần Khải Ca.

Thời điểm đó, ông đang chung sống với nữ nghệ sĩ Nghê Bình. Họ ở bên nhau gần 7 năm và đã ra mắt gia đình hai bên dù chưa làm đám cưới. Trần Hồng cũng hoàn toàn ngưỡng mộ tài năng của người đồng nghiệp hơn 16 tuổi.

Năm 1996, Trần Hồng và Trần Khải Ca trở thành vợ chồng. Vì mối quan hệ này, Trần Hồng bị mang tiếng là "tiểu tam". Hai vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng thường xuyên bị dư luận chỉ trích.

Tình cũ của Trần Khải Ca từng ám chỉ Trần Hồng chen chân phá vỡ hạnh phúc của bà thông qua những chia sẻ trong một cuốn tự truyện. Người này khẳng định, họ từng có dự định kết hôn nhưng rốt cuộc lại không thành.

Tuy nhiên, theo Trần Hồng những lời tự sự của Nghê Bình không đúng sự thật. Trong một chương trình truyền hình, cô mạnh mẽ phản pháo rằng ông xã chưa từng đăng ký kết hôn.

"Anh ấy cũng không yêu cô ta, tôi biết rõ điều đó. Viết ra như vậy, chỉ có thể cho thấy cô ta không đáng để đàn ông yêu thương", nữ nghệ sĩ thẳng thắn.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi U60

Sau khi kết hôn với đạo diễn Trần Khải Ca, Trần Hồng dốc sức hỗ trợ sự nghiệp của chồng. Bà luôn thể hiện niềm tin tuyệt đối dành cho chồng. Ngược lại, đạo diễn Trần Khải Ca cũng khẳng định: “Trong nhà tôi đã có bông hoa đẹp nhất thì tôi còn cần bông hoa nào ngoài đường nữa”.

Vợ chồng Trần Hồng hỗ trợ con trai theo đuổi nghệ thuật.

Những năm qua, Trần Hồng dần rời xa làng giải trí, tập trung chăm sóc gia đình và sinh hai người con trai. Theo Sina, dù không còn làm diễn viên nhưng quyền lực và vị thế của Trần Hồng trong làng giải trí Trung Quốc không giảm sút.

Ngôi sao điện ảnh kỳ cựu chuyển sang vai trò sản xuất, giúp đỡ chồng trong công việc. Trần Hồng và Trần Khải Ca đều thuộc nhóm các đạo diễn, nhà sản xuất có quyền lực tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Ở tuổi U60, Trần Hồng vẫn giữ được nhan sắc lộng lẫy.

Một trong hai người con của Trần Hồng và Trần Khải Ca - nam diễn viên trẻ Trần Phi Vũ cũng nhanh chóng nối nghiệp cha mẹ.

Dù hiếm hoi xuất hiện trước công chúng nhưng mỗi lần lộ diện "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh" đều khiến khán giả trầm trồ. Ở tuổi 57, cô vẫn sở hữu phong thái quý phái, thân hình thon thả, vẻ đẹp mê đắm hút mọi ánh nhìn. Cuộc sống gia đình viên mãn cùng sự nghiệp của cô khiến nhiều đồng nghiệp phải ngưỡng mộ.