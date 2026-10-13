Điều tra 14 hợp đồng tổng 4,6 tỷ đồng, công an bắt Lê Thị Ngon 48 tuổi

Công an tỉnh Tây Ninh ngày 13/10/2026 cho biết, ngày 06/10/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Thị Ngon (Sinh năm 1978, ngụ xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh).

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân, khoảng tháng 6/2022, thông qua sự giới thiệu của bà N.T.H.T, Lê Thị Ngon quen biết vợ chồng ông P.T.D và bà N.T.B.H (ngụ Ấp 1, xã Hưng Long, TP. Hồ Chí Minh) - những người cho vay tiền bằng hình thức thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và ký Hợp đồng ủy quyền. Ban đầu, Ngon sử dụng GCNQSDĐ chính chủ của mình để thế chấp, thanh toán tiền gốc và lãi đúng hạn nhằm tạo lòng tin. Sau khi tạo được niềm tin, Ngon bàn bạc với đối tượng Nguyễn Thị N làm giả các GCNQSDĐ để mang đi cầm cố.

Công an xác định, từ tháng 6/2022 đến tháng 7/2023, Lê Thị Ngon đã thỏa thuận, ký 14 Hợp đồng ủy quyền và thế chấp 14 GCNQSDĐ cho vợ chồng ông D để vay tổng số tiền 4,6 tỷ đồng. Trong đó, Ngon đã sử dụng 07 GCNQSDĐ giả. Khi phát hiện sự việc, vợ chồng ông D yêu cầu trả tiền thì Ngon bỏ trốn. Bị hại sau đó đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng Lê Thị Ngon - Ảnh: Công an Tây Ninh

Ngày 18/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Ngon về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 18/9/2026, Cơ quan CSĐT ra Quyết định truy nã bị can Ngon.

Đến ngày 06/10/2026, Ban Chuyên án phối hợp với Công an phường Chơn Thành (thành phố Đồng Nai) bắt giữ thành công Lê Thị Ngon khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu phố Đồng Tâm, phường Chơn Thành.

Hiện Ban Chuyên án đã di lý đối tượng về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định tố tụng.

Được biết, thực hiện Kế hoạch cao điểm rà soát, truy bắt đối tượng truy nã (từ ngày 29/7/2026 đến 15/10/2026), Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ 08 đối tượng truy nã, trong đó có 02 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và 04 đối tượng truy nã nguy hiểm.

Kết quả trên góp phần kéo giảm số lượng đối tượng truy nã trên địa bàn và hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh do Bộ Công an giao.