Tài khoản ông Lê Hoài Thanh SN 1980 phát sinh giao dịch 51.550.000 đồng, công an phối hợp xác minh

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, ông Lê Hoài Thanh (sinh năm 1980, ngụ ấp Chà Là, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau) đã chủ động trình báo Công an xã khi phát hiện tài khoản ngân hàng nhận được số tiền 51.550.000 đồng do người khác chuyển nhầm, đồng thời phối hợp xác minh, hoàn trả đầy đủ số tiền cho người chuyển.

Sau khi phát hiện tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được số tiền 51.550.000 đồng không rõ người chuyển, ông Thanh nhận định đây có thể là khoản tiền do người khác chuyển nhầm. Với tinh thần trung thực và ý thức trách nhiệm, ông đã chủ động đến Công an xã Tam Giang trình báo sự việc, đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm người chuyển tiền để hoàn trả.

Ông Lê Hoài Thanh (bìa phải) hoàn trả số tiền 51.550.000 đồng do người khác chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Giang đã phối hợp xác minh, làm rõ thông tin liên quan, hỗ trợ ông Thanh liên hệ với người chuyển nhầm và thực hiện việc hoàn trả đầy đủ số tiền. Quá trình giải quyết được thực hiện trên tinh thần công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Hành động của ông Thanh tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Đặc biệt, trước khoản tiền có giá trị lớn, ông đã lựa chọn cách ứng xử đúng đắn, đặt quyền lợi của người khác lên trên lợi ích cá nhân, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Từ sự việc trên, Công an xã Tam Giang khuyến cáo người dân khi phát hiện tài khoản nhận được tiền chuyển nhầm cần bình tĩnh kiểm tra thông tin, không tự ý sử dụng hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

Thay vào đó, cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xác minh, xử lý theo quy định, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo.