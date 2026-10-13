Khuyến khích bảo tàng, rạp chiếu phim miễn, giảm phí Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, sáng 12/10. (Ảnh: chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc phải thực sự lấy người dân làm chủ thể, phấn đấu để mọi người dân đều được tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Các hoạt động phải gần dân, thuận tiện, phù hợp với từng đối tượng; không chỉ để người dân đến xem mà còn trực tiếp tham gia, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến, nhất là trong thế hệ trẻ.

Phó Thủ tướng yêu cầu mở rộng tối đa các không gian văn hóa để phục vụ Nhân dân.

“ Phát huy đồng bộ tất cả hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, rạp chiếu phim, di tích, danh lam thắng cảnh, thiết chế văn hóa - thể thao, thiết chế du lịch, vui chơi giải trí, ẩm thực, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; khuyến khích mở cửa rộng rãi, kéo dài thời gian phục vụ, miễn hoặc giảm phí dịch vụ phù hợp, nhất là vào ngày 24/11 để người dân được tham gia và được thụ hưởng ”, thông báo nêu rõ.

Về công tác truyền thông, Phó Thủ tướng chỉ đạo tổ chức treo cờ Tổ quốc trong suốt tuần lễ từ 18-24/11; đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các nền tảng số, mạng xã hội và truyền thông cộng đồng trong cả hệ thống chính trị để tạo sự hưởng ứng, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các hoạt động trang trí, cổ động trực quan; tăng cường ứng dụng công nghệ số, trình chiếu, ánh sáng và các hiệu ứng phù hợp tại di tích, danh lam thắng cảnh, quảng trường, công trình kiến trúc, khách sạn, trung tâm thương mại và không gian công cộng, tạo không khí vui tươi trong tuần lễ.

Về tổ chức thực hiện, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương đưa vào vận hành Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, kết nối các địa điểm, sự kiện, chương trình và sản phẩm văn hóa trên toàn quốc. Các địa phương có trách nhiệm cập nhật thông tin, lịch hoạt động lên nền tảng để phục vụ công tác điều phối và giúp người dân tiếp cận các sự kiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức Tuần phim Việt Nam cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, giới thiệu di sản, bảo tàng, thư viện trong suốt tuần lễ; chỉ đạo mở cửa tối đa các thiết chế trực thuộc bộ, miễn hoặc giảm phí phục vụ Nhân dân.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, triển khai trong toàn quân các hoạt động văn hóa, nhất là các hoạt động gắn kết văn hóa quân dân, chú trọng tại các địa bàn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Bộ Công an chủ trì xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên phạm vi toàn quốc trong suốt tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc; bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy nổ, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, an ninh mạng và không để bị động, bất ngờ, nhất là trong dịp cao điểm của tuần văn hoá đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, điều chỉnh hoặc ban hành mới hướng dẫn trong hệ thống các cơ sở giáo dục từ mầm non đến giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp...về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng; đưa học sinh đến với lịch sử, di sản, văn hóa đọc, nghệ thuật truyền thống và thực hành văn hóa, phù hợp với từng cấp học, từng địa bàn và từng vùng miền.

Phó Thủ tướng đề nghị Thành ủy, UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an cùng các cơ quan tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam vào tối 24/11 với quy mô khoảng 60.000 người tham gia. Chương trình phải đặc sắc, hấp dẫn, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, tạo điểm nhấn cho Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Hà Nội (tối 24/11); phối hợp với các địa phương lựa chọn những chương trình văn hóa tiêu biểu để phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình và nền tảng VTVgo.

Phó Thủ tướng đề nghị Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các hiệp hội doanh nghiệp vận động doanh nghiệp triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá theo ngày hoặc khung giờ; giới thiệu hàng Việt Nam, sản phẩm đặc trưng và đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp.