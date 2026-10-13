Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra quyết định khởi tố cựu nhân viên hợp tác xã Hoàng Thị Vui SN 1958

| | Xã hội

Hoàng Thị Vui đã đưa ra thông tin gian dối về việc hợp tác xã tiếp tục nhận tiền gửi của người dân để tạo lòng tin chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát hình sự) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Vui (sinh năm 1958, trú tại thôn Đồng Chung, xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng sự tin tưởng của người dân và việc từng có thời gian làm việc tại Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp xã Thượng Long, Hoàng Thị Vui đã đưa ra thông tin gian dối về việc hợp tác xã tiếp tục nhận tiền gửi của người dân để tạo lòng tin, từ đó nhận tiền của nhiều người với lý do gửi hộ vào hợp tác xã rồi chiếm đoạt.

Mặc dù biết từ năm 2014, hợp tác xã đã dừng hoạt động cho vay, không gia hạn các khoản vay và không huy động tiền gửi của người dân, Hoàng Thị Vui vẫn đưa ra thông tin rằng hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp tiếp tục nhận tiền gửi, khiến nhiều người tin tưởng giao tiền nhờ gửi hộ.

Ra quyết định khởi tố cựu nhân viên hợp tác xã Hoàng Thị Vui SN 1958 - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với Hoàng Thị Vui (áo xanh). Ảnh: CA Phú Thọ

Với thủ đoạn trên, từ năm 2024 đến tháng 3/2026, Hoàng Thị Vui đã chiếm đoạt tiền của 15 người dân trên địa bàn xã Thượng Long, với tổng số tiền 2.412.800.000 đồng (hai tỷ bốn trăm mười hai triệu tám trăm nghìn đồng). Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lợi dụng lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi có nhu cầu gửi tiết kiệm hoặc thực hiện các giao dịch tài chính, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin, trực tiếp đến ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc đơn vị có chức năng để thực hiện giao dịch theo đúng quy định.

Người dân không giao tiền cho cá nhân để gửi hộ khi chưa xác minh rõ tính hợp pháp của giao dịch; cần kiểm tra, lưu giữ đầy đủ chứng từ và giấy tờ xác nhận liên quan đến khoản tiền đã gửi. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân đi hát karaoke chú ý thông báo mới nhất của công an về mức phạt 20 triệu đồng

Tất cả người dân đi hát karaoke chú ý thông báo mới nhất của công an về mức phạt 20 triệu đồng Nổi bật

CSGT đề nghị 1.025 chủ phương tiện mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

CSGT đề nghị 1.025 chủ phương tiện mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Vietlott 13/10 - Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 13 tháng 10

Vietlott 13/10 - Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 13 tháng 10

19:00 , 13/10/2026
XSMB 13/10 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 13/10/2026

XSMB 13/10 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 13/10/2026

18:34 , 13/10/2026
XSMT 13/10 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 13 tháng 10

XSMT 13/10 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 13 tháng 10

17:59 , 13/10/2026
XSMN 13/10 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 10

XSMN 13/10 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 10

17:38 , 13/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên