Điều tra hành vi thông thầu của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi

Ngày 2-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đang điều tra, giải quyết đơn tố giác tội phạm của công dân đối với ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.



Trước đó, tháng 12-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được đơn của một công dân tố giác ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi có hành vi sai phạm trong quản lý Nhà nước đối với việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, mua sắm trang thiết bị máy móc cho Trung tâm thông tin và Ứng dụng khoa học - công nghệ Quảng Ngãi (nay là Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ Quảng Ngãi).

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi liên tục dính sai phạm. Ảnh: T.Trực

Theo kết quả giải quyết tố giác về tội phạm, trong quá trình tham gia đấu thầu tại gói thầu mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng của Trung tâm thông tin và Ứng dụng khoa học - công nghệ Quảng Ngãi, công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Hoàng Vinh do ông Nguyễn Trung Vinh làm giám đốc đã có hành vi thông thầu với các đơn vị tham gia dự thầu, đơn vị báo giá và gian lận trong việc lập hồ sơ dự thầu, nhằm mục đích trúng thầu gói thầu trên. Hành vi sai phạm của ông Nguyễn Trung Vinh và các cá nhân liên quan được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định có dấu hiệu của tội phạm.

Tuy nhiên, để có căn cứ xác định thiệt hại ngân sách Nhà nước trong việc thực hiện gói thầu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu định giá tài sản đối với các máy móc thiết bị của gói thầu trên. Do đó, đến ngày 4-5-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định.

Đến ngày 14-12-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi có thông báo về nội dung định giá tài sản cho công dân tố cáo. Theo đó, căn cứ bản kết luận định giá tài sản ngày 30-11-2023 của Hội đồng định giá tài sản cấp tỉnh trong trong tố tụng hình sự, tổng giá trị tài sản thuộc gói thầu mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng của Trung tâm thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Quảng Ngãi, thời điểm định giá năm 2018 là trên 1,9 tỉ đồng.



Ông Nguyễn Văn Thành tham mưu cho tỉnh Quảng Ngãi triển khai sản xuất hai giống sắn HN3, HN5 khi chưa được phép lưu hành là vi phạm. Ảnh: T.Trực

Căn cứ bản kết luận định giá tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi quyết định phục hồi điều tra theo tố giác về tội phạm của một công dân đối với ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, có hành vi sai phạm trong quản lý Nhà nước, đối với việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, mua sắm trang thiết bị máy móc cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học - công nghệ Quảng Ngãi. Quyết định đã được gửi đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài điều tra hành vi thông thầu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký ban hành kết luận nội dung tố cáo ông Nguyễn Văn Thành liên quan hàng loạt sai phạm khác.

Theo kết luận, trong 8 nội dung tố cáo có nhiều nội dung liên quan đến quản lý, điều hành, tham mưu và thực hiện các đề tài khoa học của ông Thành. Rất nhiều tố cáo đúng và sai sót, vi phạm đều thuộc về ông Nguyễn Văn Thành.

Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Sở KH-CN tỉnh Quảng Ngãi

Cụ thể ông Thành chưa tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giao quyền sử dụng đối với tài sản là kết quả của 35 nhiệm vụ khoa học và công nghệ; chưa kiểm tra, giám sát, yêu cầu tổ chức được giao quyền sử dụng tài sản, báo cáo đánh giá hiệu quả việc ứng dụng kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Ông Nguyễn Văn Thành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết định triển khai thực hiện 6 dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trùng lặp về nội dung nghiên cứu. Ông Nguyễn Văn Thành lập một số nội dung của đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, lập dự toán và thanh quyết toán, chuyển giao đánh giá hiệu quả đối với 9 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh vi phạm quy định nhà nước…

Ngoài ra, kết luận nêu ông Nguyễn Văn Thành có hàng loạt vi phạm pháp luật trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giao trực tiếp 22 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thực hiện trong giai đoạn 2016-2021; tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh, không đúng quy định của pháp luật; ông Thành còn tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định đầu tư, mua sắm trang thiết bị cho Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học nhưng không sử dụng gây lãng phí tiền ngân sách Nhà nước…