Điều tra loạt giao dịch tổng cộng hơn 147 tỷ đồng từ 30 công ty chảy vào cùng 1 tài khoản, công an bắt giữ 1 chủ tiệm vàng

Theo cơ quan công tố Thượng Hải, vào ngày 23/11/2023, ông Ân - nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư - đã chuyển tiền theo hướng dẫn của các đối tượng quen qua mạng. Khi nhận ra bản thân bị lừa, người đàn ông này đã trình báo cảnh sát.

Quá trình điều tra vụ việc này cho thấy, 1,2 triệu NDT trong số tiền bị chiếm đoạt đã được chuyển vào tài khoản của Công ty Trang sức A để mua vàng thỏi. Hai người trực tiếp nhận vàng họ Trịnh và họ Lâm nhanh chóng bị bắt sau đó với cáo buộc che giấu, hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hồ sơ vụ án, Viện Kiểm sát quận Phố Đông nhận thấy chủ Công ty Trang sức A là ông Trương - ban đầu chỉ được xác định với tư cách nhân chứng - thực chất không phải người hoàn toàn không hay biết sự việc. Từ những dấu hiệu bất thường, cơ quan công tố chuyển hồ sơ để cảnh sát điều tra bổ sung và mở vụ án mới. Đến tháng 9/2025, đối tượng họ Trương đã bị bắt.

Ông chủ "sành nghề" nhưng vẫn bỏ qua hàng loạt dấu hiệu bất thường

Ông Trương là người điều hành một doanh nghiệp chuyên kinh doanh kim loại quý nhiều năm tại một trung tâm giao dịch vàng lớn, am hiểu đầy đủ quy định của ngành.

Theo quy định, khi doanh nghiệp mua vàng bằng tài khoản công ty, người bán phải xác minh danh tính người đại diện, giấy ủy quyền, tư cách pháp nhân và tình trạng hoạt động của doanh nghiệp. Thế nhưng, trong loạt giao dịch diễn ra vào tháng 11/2023, chính ông Trương lại bỏ qua những quy trình cơ bản này.

Ngày 8/11/2023, 2 đối tượng họ Trịnh và họ Lâm đưa một nhóm khách do người đàn ông họ Hoàng dẫn đến cửa hàng để ký hợp đồng mua vàng. Ngay từ lần kiểm tra đầu tiên, nhân viên cửa hàng đã phát hiện nhiều điểm bất thường.

Nhóm khách này mang theo hồ sơ của 6 doanh nghiệp ở nhiều địa phương khác nhau, gồm giấy phép kinh doanh, bản sao căn cước của người đại diện pháp luật và giấy ủy quyền. Điều kỳ lạ là cả 6 doanh nghiệp đều ủy quyền cho cùng một người họ "Trâu".

Khi đối chiếu giấy tờ, nhân viên phát hiện người có mặt tại cửa hàng không giống ảnh trên giấy tờ tùy thân. Căn cước ghi người này sinh năm 1996 nhưng ngoại hình thực tế lớn tuổi hơn đáng kể.

Nhân viên yêu cầu đối phương xuất trình thêm giấy tờ, lịch sử thanh toán Alipay, WeChat hoặc vé tàu để xác minh danh tính. Người này không cung cấp được bất kỳ tài liệu nào, thậm chí không nhớ số căn cước của chính mình.

Chiều cùng ngày, nhóm khách quay lại cùng một người khác cũng tự nhận là "Trâu". Người này đọc đúng số căn cước nhưng nhân viên vẫn nhận thấy khuôn mặt không khớp với ảnh trên giấy tờ nên quyết định tạm dừng ký hợp đồng và báo cáo toàn bộ sự việc với ông chủ Trương. Dù đã được nhân viên cảnh báo, ông Trương vẫn đồng ý ký hợp đồng giao dịch.

Từ những hợp đồng mua bán vàng, cơ quan điều tra tiếp tục rà soát hơn 30 doanh nghiệp có giao dịch bất thường với Công ty Trang sức A.

Ảnh minh họa: Internet

Kết quả cho thấy 21 doanh nghiệp trong số này đều ủy quyền cho người họ "Trâu" này giao dịch. Điều tra sau đó xác định Trâu thật ra chỉ là một nhân viên giao đồ ăn, hoàn toàn không biết mình đang đứng tên đại diện cho hàng chục doanh nghiệp. Người này cũng không hề xuất hiện tại Thượng Hải trong thời gian xảy ra vụ việc.

Cảnh sát nhận định do từng làm mất căn cước nên thông tin cá nhân của Trâu đã bị các đối tượng lợi dụng để làm giả hồ sơ.

Dòng tiền bất thường vạch trần lời nói dối

Ban đầu, ông Trương khẳng định mình bị 2 đối tượng Trịnh và Lâm lừa, hoàn toàn không biết nguồn gốc số tiền. Tuy nhiên, dữ liệu giao dịch ngân hàng đã bác bỏ lời khai này.

Chỉ trong 10 ngày, từ 8 đến 17/11/2023, tài khoản Công ty Trang sức A nhận tiền chuyển khoản từ hơn 30 tài khoản doanh nghiệp do đường dây lừa đảo kiểm soát, với tổng giá trị hơn 38 triệu NDT (hơn 147 triệu đồng).

Trong khi đó, tổng doanh thu của cả công ty trong 2 tháng trước chỉ đạt khoảng 28 triệu NDT. Khối lượng giao dịch tăng đột biến cùng số lượng khách hàng bất thường vượt xa hoạt động kinh doanh thông thường. Đặc biệt, từ ngày 13/11, lượng tiền đổ vào tài khoản tăng mạnh đến mức nhóm của vị khách họ Hoàng bỏ qua cả 2 người môi giới là Trịnh và Lâm để trực tiếp giao dịch với ông Trương nhằm đẩy nhanh tiến độ mua vàng.

Một nhân viên khác còn cho biết quy trình nhận vàng cũng rất khác thường. Thông thường, sau khi cửa hàng hoàn tất giao vàng, bên mua sẽ trực tiếp đến nhận. Nhưng trong vụ án này, các đối tượng thuê người giao hàng đứng chờ ngay gần địa điểm bàn giao. Ngay khi vàng được chuyển giao, những người này lập tức mang đi. Về sau, cả nhóm còn thuê riêng một địa điểm bí mật chỉ để phục vụ việc giao nhận vàng.

Dữ liệu trò chuyện thu giữ được cũng cho thấy sau khi tài khoản công ty bị phong tỏa vì liên quan một khoản tiền trong vụ án, ông Trương từng nhắn cho đối tác yêu cầu "cố gắng chuẩn bị đầy đủ thủ tục hợp pháp". Theo cơ quan công tố địa phương, chi tiết này cho thấy bị cáo hoàn toàn nhận thức được hồ sơ của các doanh nghiệp mua vàng có vấn đề nhưng vẫn cố tình làm ngơ.

Sau khi nhận vàng, nhóm của ông Hoàng tiếp tục đục bỏ toàn bộ mã số trên vàng thỏi theo chỉ đạo của đường dây lừa đảo cấp trên nhằm cắt đứt khả năng truy vết. Kết quả giám định xác định trong tổng số hơn 38 triệu NDT chảy vào Công ty Trang sức A trong 10 ngày, có hơn 10 triệu NDT là tiền thu được từ nhiều vụ lừa đảo viễn thông.

Tháng 12/2025, Viện Kiểm sát quận Phố Đông truy tố ông Trương về tội che giấu, hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có. Ngày 13/3/2026, tòa án tuyên phạt ông Trương 3 năm 9 tháng tù, phạt tiền, đồng thời buộc truy thu hoặc hoàn trả toàn bộ khoản thu lợi bất hợp pháp.

Trước đó, hai bị cáo họ Trịnh và họ Lâm cũng đã bị tuyên 4 năm tù, đối tượng họ Hoàng lĩnh 3 năm 4 tháng tù, cùng về tội danh che giấu, hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.

(Theo China News)