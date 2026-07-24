Vài ngày nữa, nhiều người cao tuổi sẽ nhận được thứ miễn phí đã đăng ký từ đầu tháng 7

Theo kế hoạch, từ ngày 26/7, Hà Nội sẽ bắt đầu trả thẻ xe buýt miễn phí gắn chip cho những người đã đăng ký trong đợt đầu. Sau khi nhận thẻ, người cao tuổi cần thực hiện đúng thao tác xác thực khi lên và xuống xe.

Đợt đầu dự kiến trả thẻ từ ngày 26/7

Từ ngày 6/7/2026, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến để cấp thẻ xe buýt miễn phí dạng vật lý có gắn chip cho các nhóm được hưởng chính sách ưu tiên.

Trong đó, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên là một trong những nhóm được đăng ký nhận thẻ. Việc bổ sung thẻ vật lý nhằm tạo thuận lợi cho những người không sử dụng điện thoại thông minh hoặc gặp khó khăn khi thao tác với ứng dụng, mã QR.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, đợt trả thẻ đầu tiên dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 31/7/2026. Với những đợt tiếp theo, thời gian trả thẻ dự kiến trong khoảng 5-10 ngày kể từ khi Trung tâm nhận được hồ sơ hợp lệ.

Người dân đã đăng ký có thể lựa chọn nhận thẻ trực tiếp tại số 1 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội trong giờ hành chính, hoặc nhận qua dịch vụ chuyển phát nhanh theo địa chỉ đã đăng ký. Thẻ được phát hành miễn phí, nhưng người chọn nhận tại nhà phải thanh toán phí vận chuyển theo quy định của đơn vị chuyển phát.

Khi nhận thẻ, người cao tuổi hoặc người thân nên kiểm tra kỹ ảnh, họ tên và thông tin cá nhân được in trên thẻ. Nếu phát hiện sai sót hoặc thẻ có dấu hiệu hư hỏng, người nhận cần phản ánh với đơn vị phát hành để được hướng dẫn xử lý.

Sau khi nhận thẻ gắn chip, người cao tuổi dùng thẻ thế nào?

Thẻ mới có gắn chip bên trong và được kiểm soát bằng thiết bị đặt trên phương tiện. Khi lên xe, hành khách đưa thẻ chạm vào đầu đọc tại cửa lên theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ.

Nếu thẻ hợp lệ, thiết bị sẽ phát thông báo xác nhận để hành khách tiếp tục chuyến đi. Trường hợp thẻ chưa được kích hoạt, bị khóa, vô hiệu hóa hoặc không hợp lệ, thiết bị cũng sẽ đưa ra thông báo tương ứng. Người cao tuổi không nên chạm thẻ liên tục mà cần đề nghị nhân viên trên xe hỗ trợ kiểm tra.

Khi xuống xe, hành khách tiếp tục chạm thẻ tại thiết bị kiểm soát ở cửa xuống. Thao tác này giúp hệ thống ghi nhận đầy đủ lịch sử chuyến đi và thống kê mật độ hành khách, phục vụ việc điều hành mạng lưới xe buýt.

Cách sử dụng có thể ghi nhớ ngắn gọn là: Lên xe chạm thẻ, xuống xe chạm lại thẻ.

Do thẻ được cấp theo từng cá nhân, người sử dụng không nên cho người khác mượn, tự ý tẩy xóa thông tin, đục lỗ hoặc bẻ cong thẻ. Người cao tuổi cũng nên để thẻ ở vị trí dễ lấy, tránh đặt chung với những vật có thể làm thẻ bị trầy xước hoặc hư hỏng.

Đáng chú ý, những người chưa nhận được thẻ gắn chip mới không nên vội bỏ thẻ miễn phí mẫu cũ. Theo thông tin được Hà Nội công bố ngày 6/7, thẻ miễn phí không gắn chip vẫn có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2026. Quy định chuyển tiếp này nhằm tránh làm gián đoạn việc đi lại của các nhóm đang được hưởng chính sách.

Không chỉ thay chiếc vé giấy

Việc phát hành thẻ gắn chip là một phần trong quá trình Hà Nội triển khai hệ thống vé điện tử liên thông trên toàn bộ mạng lưới xe buýt có trợ giá.

Với người cao tuổi, thay đổi dễ nhận thấy nhất là quyền đi xe miễn phí được xác thực tự động, nhanh chóng hơn. Người sử dụng không cần chuẩn bị tiền lẻ, mua vé cho từng chuyến hoặc phụ thuộc vào điện thoại thông minh.

Ở góc độ quản lý, mỗi lượt xác thực thẻ tạo ra dữ liệu về tuyến xe, thời điểm và nhu cầu đi lại. Trung tâm quản trị hệ thống có thể theo dõi sản lượng hành khách, tình hình hoạt động của từng tuyến và các lỗi phát sinh theo thời gian thực. Dữ liệu này là cơ sở để thành phố điều chỉnh mạng lưới, tần suất phương tiện và công tác trợ giá sát với nhu cầu thực tế hơn.

Hệ thống điện tử còn giúp giảm các công đoạn in, phát hành, kiểm đếm và đối soát vé thủ công; hạn chế vé giả, gian lận và thất thoát doanh thu. Việc giảm sử dụng vé giấy cũng góp phần tiết kiệm chi phí, hạn chế rác thải.

Về lâu dài, thẻ vé điện tử được xác định là phần lõi của hệ thống giao thông thông minh, hướng tới kết nối xe buýt với đường sắt đô thị và các dịch vụ giao thông công cộng khác.

Trước mắt, những người cao tuổi đã đăng ký trong đợt đầu nên theo dõi tình trạng hồ sơ và thông báo nhận thẻ. Sau khi nhận, hành khách cần kiểm tra thông tin, bảo quản thẻ cẩn thận và thực hiện đúng thao tác xác thực để việc đi xe buýt miễn phí diễn ra thuận lợi.