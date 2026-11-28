Công an tỉnh An Giang ngày 28/11/2026, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Học (sinh năm 1994, trú tại ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo kết quả điều tra, tháng 12/2022, trong thời gian làm nhân viên phát triển thị trường cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh tại xã An Châu, tỉnh An Giang, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Lê Văn Học đã chiếm đoạt số tiền 12,9 triệu đồng thu được trong quá trình giao hàng để tiêu xài cá nhân, thay vì nộp lại cho công ty theo quy định.

Bị can Lê Văn Học - Ảnh: Công an An Giang

Công an xác định, hành vi của Lê Văn Học không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Qua vụ việc trên, các công ty, doanh nghiệp cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thu, nộp tiền của nhân viên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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