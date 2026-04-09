Điều tra vụ lãnh đạo sở tại Cà Mau bị kẻ xấu hack Zalo nhắn tin mượn tiền

Trong tối 8/4 và sáng 9/4, nhiều cá nhân là bạn bè, người thân của một Giám đốc sở ở Cà Mau và một Phó Giám đốc Ban của tỉnh, nhận được tin nhắn qua ứng dụng với nội dung mượn tiền .

Nhận được tin nhắn nêu trên, nhiều chủ tài khoản có mối quan hệ với cả 2 người trên đã gọi điện thoại lại cho chính chủ để xác nhận, nhưng máy luôn trong tình trạng bận hoặc không gọi được.

Để có thêm thông tin của kẻ tình nghi, không ít chủ tài khoản đã giả vờ " sập bẫy " để kẻ xấu gửi thông tin chuyển khoản rồi lưu lại, trình báo cơ quan chức năng. Các tài khoản nhận tiền đều không trùng tên với người hỏi mượn.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị đã nắm được sự vụ cán bộ sở, ngành tại Cà Mau bị kẻ xấu hack Zalo để nhắn tin mượn tiền nhiều người, đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc trên.