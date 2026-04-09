Điều tra vụ lãnh đạo sở tại Cà Mau bị kẻ xấu hack Zalo nhắn tin mượn tiền

Theo Tân Lộc | 09-04-2026 - 23:15 PM | Kinh tế số

Trong 2 ngày 8 - 9/4, hai cán bộ lãnh đạo cấp sở, ngành tại Cà Mau đã bị kẻ xấu hack tài khoản Zalo, sau đó dùng tài khoản đã chiếm dụng để nhắn tin hỏi mượn tiền bạn bè, người thân của họ.

Trong tối 8/4 và sáng 9/4, nhiều cá nhân là bạn bè, người thân của một Giám đốc sở ở Cà Mau và một Phó Giám đốc Ban của tỉnh, nhận được tin nhắn qua ứng dụng với nội dung mượn tiền .

Nhận được tin nhắn nêu trên, nhiều chủ tài khoản có mối quan hệ với cả 2 người trên đã gọi điện thoại lại cho chính chủ để xác nhận, nhưng máy luôn trong tình trạng bận hoặc không gọi được.

Để có thêm thông tin của kẻ tình nghi, không ít chủ tài khoản đã giả vờ " sập bẫy " để kẻ xấu gửi thông tin chuyển khoản rồi lưu lại, trình báo cơ quan chức năng. Các tài khoản nhận tiền đều không trùng tên với người hỏi mượn.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị đã nắm được sự vụ cán bộ sở, ngành tại Cà Mau bị kẻ xấu hack Zalo để nhắn tin mượn tiền nhiều người, đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Từ tuần sau, nhà mạng sẽ bắt đầu khóa SIM điện thoại các trường hợp sau, người dân lưu ý!

"Quân bài mới" của Trung Quốc trong chiến lược trở thành quốc gia dẫn đầu về AI

GoPro cắt giảm 23% nhân sự ngay trước thềm ra mắt thế hệ camera mới: Bước đi mạo hiểm giữa lúc khó khăn tài chính

18:10 , 09/04/2026
Lo lắng mất việc vì AI, Gen Z chuyển sang làm công nhân cho 'đỡ sợ'

18:05 , 09/04/2026
Nhập sai số tài khoản khi chuyển tiền, bị trừ tiền xong mới phát hiện ra: Cần làm gì tiếp theo?

17:34 , 09/04/2026
Intel tham gia dự án chip Terafab của Elon Musk

17:30 , 09/04/2026

