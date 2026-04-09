Intel tham gia dự án chip Terafab của Elon Musk

Tập đoàn Intel cho biết sẽ tham gia dự án sản xuất chip Terafab tại Texas (Mỹ) cùng SpaceX và Tesla, hai công ty do ông Elon Musk điều hành, dù phạm vi đóng góp cụ thể chưa được công bố.

Trong thông báo trên mạng xã hội X, Intel cho biết năng lực thiết kế, sản xuất và đóng gói chip hiệu năng cao ở quy mô lớn của hãng sẽ hỗ trợ mục tiêu của Terafab, hướng tới sản xuất năng lực tính toán 1 terawatt mỗi năm để phục vụ AI và robot.

Trước đó, ông Elon Musk công bố kế hoạch hợp tác giữa SpaceX và Tesla nhằm phát triển chip phục vụ tính toán AI, vệ tinh, trung tâm dữ liệu ngoài không gian và các phương tiện tự hành.

Tuy nhiên, việc xây dựng một nhà máy sản xuất chip (fab) được xem là một trong những dự án công nghiệp phức tạp và tốn kém nhất, thường cần nhiều năm triển khai và chi phí vượt 20 tỷ USD để xây dựng các phòng sạch với hàng nghìn thiết bị siêu chính xác.

Việc Intel tham gia giúp làm rõ hướng triển khai dự án, trong bối cảnh SpaceX và Tesla chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chip. Intel hiện cũng đang tìm kiếm các khách hàng lớn để mở rộng mảng sản xuất chip thuê ngoài.

Từng là nhà sản xuất chip hàng đầu tại Mỹ, Intel gần đây phải cạnh tranh với Nvidia và AMD trong lĩnh vực chip tiên tiến, khi các đối thủ áp dụng mô hình “fabless” - tức thiết kế chip nhưng thuê ngoài sản xuất.

Cổ phiếu Intel tăng hơn 3% sau thông tin này, giao dịch ở mức 52,28 USD vào chiều cùng ngày tại Mỹ.

Intel từ chối bình luận thêm về hợp tác, trong khi SpaceX chưa phản hồi yêu cầu từ báo chí.