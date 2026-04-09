Lần đầu tiên kể từ thương vụ 14,3 tỷ USD, Meta ra mắt mô hình AI của riêng mình

Meta gia tăng sức ép lên các ông lớn AI với Muse Spark

Meta vừa chính thức ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo trọng điểm đầu tiên kể từ sau thương vụ chiêu mộ "đắt đỏ" Alexandr Wang từ Scale AI cách đây 9 tháng. Động thái này cho thấy tham vọng của gã khổng lồ mạng xã hội trong việc khai phá một vị thế riêng giữa thị trường vốn đang bị thống trị bởi OpenAI, Anthropic và Google.

Được đặt tên là Muse Spark (tên mã ban đầu là Avocado), mô hình AI vừa công bố hôm thứ Tư là phát súng đầu tiên trong dòng Muse mới của Meta Superintelligence Labs, đơn vị AI do chính Wang trực tiếp điều hành. Alexandr Wang gia nhập Meta từ tháng 6 năm ngoái, một phần trong thỏa thuận đầu tư trị giá 14,3 tỷ đô la của tập đoàn này vào Scale AI, nơi ông từng giữ ghế CEO.

Meta hiện đang khao khát vực dậy đà tăng trưởng trong cuộc đua AI khốc liệt, sau khi các mô hình mã nguồn mở ra mắt vào tháng 4 năm ngoái không đạt được kỳ vọng như mong đợi. Sự kiện đó đã không thể tạo nên sức hút với giới lập trình viên, buộc CEO Mark Zuckerberg phải lập tức thay đổi chiến lược.

"Trong suốt 9 tháng qua, Meta Superintelligence Labs đã tái thiết toàn bộ cấu trúc AI từ con số không, với tốc độ phát triển nhanh chưa từng có trong lịch sử công ty," Meta khẳng định trong bài đăng trên blog hôm thứ Tư. "Mô hình khởi đầu này được thiết kế nhỏ gọn và tốc độ, nhưng vẫn đủ sức mạnh để giải quyết các bài toán suy luận phức tạp trong khoa học, toán học và y tế. Đây là một nền tảng vững chắc cho thế hệ kế tiếp vốn đã đang trong quá trình phát triển."

Cổ phiếu của Meta đã bứt phá 6,5% vào thứ Tư, cùng nhịp hưng phấn với thị trường chung khi giá dầu lao dốc sau tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công vào Iran trong hai tuần của Tổng thống Donald Trump.

Meta không định vị Muse Spark là một mô hình "đỉnh cao" nhất về thông số, mà thay vào đó xoáy sâu vào hiệu suất vận hành và "khả năng cạnh tranh" tối ưu trên nhiều tác vụ thực tế.

Alexandr Wang và Mark Zuckerberg

Dù Meta đã tận dụng những tiến bộ của AI tạo năng và các khoản đầu tư công nghệ để thúc đẩy mảng quảng cáo cũng như tối ưu hóa bộ máy vận hành, họ vẫn chưa thực sự tạo được dấu ấn đậm nét trên thị trường mô hình AI thương mại. Trong khi đó, các đối thủ sừng sỏ đã vọt xa phía trước: OpenAI và Anthropic hiện có tổng giá trị định giá vượt mốc 1.000 tỷ đô la, còn công nghệ Gemini của Google đang chiếm ưu thế lớn, đặc biệt là ở phân khúc người dùng cá nhân.

Những con số đặt cược hiện nay là vô cùng khổng lồ. Theo Grand View Research, thị trường AI tạo năng toàn cầu ước tính tăng trưởng hơn 40% mỗi năm, dự kiến nhảy vọt từ mức 22 tỷ đô la năm 2025 lên gần 325 tỷ đô la vào năm 2033.

Song song đó, Meta đang ráo riết đổ tiền vào hạ tầng AI để duy trì sức cạnh tranh với các đối thủ lớn khác. Trong báo cáo tài chính mới nhất, Meta dự kiến chi phí đầu tư cho AI vào năm 2026 sẽ rơi vào khoảng 115 tỷ đến 135 tỷ đô la, tức gần gấp đôi so với ngân sách của năm ngoái.

Khác với dòng Llama trước đây vốn đi theo định hướng mã nguồn mở, Muse Spark mới sẽ là một mô hình độc quyền. Tuy nhiên, công ty vẫn bỏ ngỏ khả năng sẽ "mở mã nguồn cho các phiên bản tương lai của mô hình này."

Trong bài đăng kỹ thuật về mô hình mới, Meta tiết lộ rằng các kỹ thuật huấn luyện tân tiến cùng hạ tầng công nghệ được tái cấu trúc đã giúp họ tạo ra những mô hình AI nhỏ gọn nhưng sở hữu năng lực ngang ngửa với biến thể Llama 4 tầm trung trước đây, trong khi chỉ tiêu tốn "mức độ điện toán thấp hơn gấp nhiều lần."

"Muse Spark mang lại hiệu suất đầy cạnh tranh trong việc nhận thức đa phương thức, khả năng suy luận, y tế và các tác vụ mang tính tác nhân," Meta nhấn mạnh. "Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào những phân khúc còn khoảng cách về hiệu suất, đặc biệt là hệ thống tác nhân dài hạn và quy trình làm việc trong lập trình."

Những cơ hội doanh thu mới

Meta cũng đang khai phá dòng doanh thu mới bằng cách cho phép các nhà phát triển bên thứ ba tiếp cận công nghệ lõi của Muse Spark thông qua cổng API. Hiện tại, chỉ một số "đối tác chọn lọc" được quyền trải nghiệm "bản xem trước API riêng tư," nhưng Meta dự kiến sẽ mở rộng quyền truy cập trả phí cho cộng đồng rộng rãi hơn trong thời gian tới.

Mô hình mới hiện đã chính thức vận hành trợ lý kỹ thuật số trên ứng dụng Meta AI độc lập và trang web. Trong vài tuần tới, Muse Spark sẽ đổ bộ lên Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger cũng như kính thông minh Ray-Ban Meta AI. Hãng cũng có kế hoạch tích hợp Muse Spark để vận hành tính năng video Vibes AI – dịch vụ vốn đang phải mượn mô hình từ các bên thứ ba như Black Forest Labs.

Với Muse Spark, người dùng ứng dụng Meta AI và trang web giờ đây có thể linh hoạt chuyển đổi giữa các chế độ tùy theo độ phức tạp của yêu cầu. Meta cho biết người dùng có thể dùng một chế độ cho các câu hỏi nhanh gọn, và một chế độ chuyên sâu cho các truy vấn "hóc búa" như phân tích văn bản pháp lý hoặc trích xuất thông tin dinh dưỡng từ ảnh chụp giỏ hàng siêu thị.

Bên cạnh đó, chế độ Contemplating (Suy ngẫm) sẽ sớm được triển khai dần dần cho các tác vụ phức tạp nhất. Ở chế độ này, Muse Spark huy động một "biệt đội tác nhân AI" hoạt động song song để giải quyết vấn đề, giúp nó "đủ sức đối đầu trực diện với các chế độ suy luận chuyên sâu của những mô hình hàng đầu hiện nay như Gemini Deep Think hay GPT Pro."

Chưa dừng lại ở đó, Meta AI phiên bản cải tiến này sẽ tích hợp chế độ Shopping (Mua sắm) nhằm hỗ trợ người dùng từ việc chọn lựa trang phục đến trang trí nội thất.

"Chế độ Shopping sẽ khai thác nguồn cảm hứng phong cách và các câu chuyện thương hiệu đang diễn ra sôi nổi trên hệ sinh thái ứng dụng của chúng tôi, từ đó gợi ý các ý tưởng độc đáo từ chính những nhà sáng tạo và cộng đồng mà người dùng đang theo dõi," Meta chia sẻ.

*Nguồn: CNBC ﻿