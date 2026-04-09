Từ 1.400 USD đầu tư đến việc cắt giảm 80% khối lượng công việc: Sức mạnh hủy diệt của AI trong ngành marketing

Từ tốc độ vận hành nhanh hơn, chỉ ra phương hướng chính xác hơn, đến tỷ lệ nhấp chuột (CTR) cao hơn và hiệu suất phân phối ổn định hơn, AI đang tái định nghĩa cách thức vận hành của quảng cáo. Các hệ thống AI thông minh không chỉ nâng cao hiệu quả quảng cáo của doanh nghiệp mà còn giúp quá trình triển khai trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.

Khi doanh nghiệp khởi động một chiến dịch quảng cáo, mục tiêu rõ ràng, sản phẩm chất lượng, nội dung sáng tạo bài bản , nhưng dữ liệu giai đoạn đầu lại cho thấy hiệu quả không ổn định. Vì vậy, các doanh nghiệp cần điều chỉnh chiến lược, thay đổi tài liệu quảng cáo và chờ hệ thống bước vào giai đoạn nâng cấp .

Đây gần như là quy trình quen thuộc với mọi nhà quảng cáo. Hiệu quả quảng cáo thường dần được hình thành trong giai đoạn này — yếu tố then chốt nằm ở việc hệ thống quảng cáo có thể hiểu ý đồ nhanh đến mức nào, thử nghiệm các phương án khác nhau và hoàn tất điều chỉnh tối ưu hoá trong bao lâu .

Hiện nay, AI đang tái cấu trúc cục diện này: một mặt nâng cao hiệu suất và hiệu quả đề xuất của hệ thống, mặt khác thông qua các sản phẩm thông minh , AI có thể cung cấp năng lực thực thi cho doanh nghiệp, đặc biệt giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tinh giản thao tác phân phối và nâng cao năng lực sản xuất sáng tạo.

Các chuyên gia thảo luận về vai trò của AI trong hoạt động quảng cáo doanh nghiệp tại Hội nghị Thượng đỉnh MMA ALC Summit 2024

Rút ngắn “khởi động lạnh”, ổn định hiệu suất sớm hơn

Hầu hết các chiến dịch quảng cáo đều trải qua giai đoạn “khởi động lạnh” (cold start), tức là khi dữ liệu của hệ thống quảng cáo còn hạn chế và hiệu quả phân phối khó dự đoán. Trong mô hình truyền thống, nhà quảng cáo cần chờ lượng hiển thị và lượt nhấp tích lũy dần thì kết quả mới ổn định, trong quá trình đó thường đi kèm với sự can thiệp thủ công.

Dựa trên các mô hình quảng cáo sử dụng dữ liệu tích luỹ sẵn , hệ thống có thể hiểu sâu nội dung và người dùng, suy diễn chiến lược phân phối và tăng tốc tiến vào trạng thái ổn định.

Theo chia sẻ của ông Tưởng Kiệt, Phó Chủ tịch tập đoàn công nghệ đa quốc gia Tencent (Trung Quốc) , việc nâng cấp mô hình quảng cáo đồng nghĩa với việc hệ thống đề xuất có thể vượt qua giai đoạn “ khởi động lạnh ” nhanh hơn, không còn phụ thuộc vào chu kỳ nâng cấp kéo dài từng bước .

Đối với doanh nghiệp, điều này đồng nghĩa với việc sớm đạt được động lực tăng trưởng, đồng thời giảm chi phí tài nguyên phát sinh do điều chỉnh chiến lược.

Ngoài ra, các nhà quảng cáo khát khao nâng cao năng lực sản xuất sáng tạo, đồng thời kỳ vọng AI có thể giúp nâng cao hiệu suất.

Quy trình phân phối quảng cáo vốn phức tạp, phụ thuộc nhiều vào cấu hình thủ công. Việc thử nghiệm sáng tạo diễn ra chậm và chi phí cao. Nhiều biến số như đối tượng, bối cảnh, nội dung sáng tạo và vị trí phân phối tương tác lẫn nhau, khiến hiệu quả cuối cùng khó dự đoán.

Khi quy mô chiến dịch mở rộng, đội ngũ phải dành ngày càng nhiều thời gian điều chỉnh tham số dẫn đến thời gian dành cho việc tối ưu hoá chiến lược bị giảm xuống tương ứng.

Những rào cản này sẽ tích lũy theo quy mô, đặc biệt bất lợi đối với các đội ngũ nhỏ có nguồn lực hạn chế.

Bất chấp những điều dó, ﻿năng lực nâng cao nhanh hơn cuối cùng được phản ánh qua các chỉ số cốt lõi. ﻿ ﻿ Sau khi AI được áp dụng toàn diện vào đề xuất quảng cáo, phân phối và tối ưu sáng tạo, tỷ lệ nhấp của một số tài nguyên quảng cáo đã tăng từ mức trung bình lịch sử khoảng 1% lên khoảng 3%.

Trong một ngành công nghiệp nhấn mạnh tăng trưởng thặng dư , mức cải thiện này mang ý nghĩa thực tiễn rất lớn .

Hiệu suất vận hành cũng được cải thiện . Dữ liệu cho thấy, với mỗi 1.400 USD đầu tư, khối lượng thao tác trên nền tảng có thể giảm khoảng 80%, công việc lặp lại giảm xuống và tốc độ thực thi được đẩy nhanh .

Nhà quảng cáo tập trung vào chiến lược và phương hướng hướng, còn hệ thống chịu trách nhiệm điều phối và tối ưu hoá .

Giúp doanh nghiệp ở mọi quy mô đạt tỷ suất hoàn vốn cao hơn

Trong thời gian dài, sản xuất sáng tạo thường ưu ái các doanh nghiệp có đội ngũ lớn và ngân sách dồi dào. Việc thử nghiệm phương án sáng tạo đòi hỏi đầu tư thời gian và nguồn lực, đây lại chính là điểm yếu của các đội ngũ nhỏ.

Các công cụ sáng tạo AI giúp thu hẹp khoảng cách này. Thông qua việc phân tích các quảng cáo hiệu quả cao và tạo ra nhiều phiên bản đa dạng, đội ngũ có thể thử nghiệm nhiều tổ hợp sáng tạo hơn mà không cần tăng nhân lực hoặc chi phí sản xuất.

Một nhà quảng cáo cửa hàng trên WeChat đã sử dụng hoàn toàn chất liệu do AI tạo ra trong một chiến dịch. Trong điều kiện không có đội ngũ sáng tạo chuyên trách, doanh nghiệp này vẫn triển khai nhanh chóng, chi phí sản xuất nội dung giảm gần 50% và tỷ suất hoàn vốn (ROI) tăng đáng kể.

Đối với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, điều này giúp giảm ngưỡng thử nghiệm sai, lợi thế bắt đầu chuyển từ quy mô sang chiến lược rõ ràng và năng lực phán đoán.

Rõ ràng, ﻿ ﻿AI đang tái cấu trúc cơ chế vận hành của hệ thống quảng cáo. ﻿ ﻿ Dữ liệu đang chuyển dịch từ đầu vào có cấu trúc sang các tín hiệu đa phương thức (multimodal) kết hợp văn bản, hình ảnh và video. Quy trình phân phối tiếp tục được tự động hóa sâu hơn ở các khâu lập kế hoạch, tối ưu và thực thi.

Sáng tạo cũng trở nên linh hoạt hơn: khi chi phí AI giảm, quảng cáo có thể tự động điều chỉnh biểu đạt sáng tạo theo đối tượng và bối cảnh, nâng cao mức độ phù hợp giữa nội dung quảng cáo và người dùng mà không làm tăng chi phí sản xuất.

Theo chia sẻ của ông Tưởng Kiệt, Phó Chủ tịch tập đoàn công nghệ đa quốc gia Tencent (Trung Quốc) , quá trình phát triển này làm nổi bật giá trị của tính nguyên bản. Khi hệ thống đảm nhận việc thực thi và tối ưu, năng lực phán đoán và tư duy sáng tạo của con người trở thành lợi thế khác biệt.

Một yếu tố nữa là ﻿ ﻿ý nghĩa quan trọng nhất của AI trong lĩnh vực quảng cáo không nằm ở sự mới lạ của nội dung, mà ở sự rõ ràng trong chiến lược.

Tốc độ phát triển nhanh hơn, ít thao tác thủ công hơn và ngưỡng sáng tạo thấp hơn giúp doanh nghiệp vận hành tự tin hơn. Đội ngũ giảm thời gian điều chỉnh sai lệch và dành nhiều nguồn lực hơn cho các quyết định thực sự quan trọng.

Đáng chú ý, Tencent đang thúc đẩy sự tiến hóa công nghệ liên tục thông qua các cuộc thi thuật toán. Sự kiện năm 2026 sẽ tập trung vào mô hình hóa các chuỗi trong các hệ thống đề xuất quy mô lớn, qua đó tiếp tục thúc đẩy đào tạo nhân tài và trao đổi công nghệ.

Cùng với sự phát triển liên tục của các hệ thống quảng cáo, lợi thế trong tương lai sẽ thuộc về những doanh nghiệp thích ứng và áp dụng nhanh hơn, chứ không chỉ là những doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn.

Theo Tencent