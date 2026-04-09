Google Maps dùng Gemini tự đặt chú thích ảnh, người dùng không cần nghĩ

Google vừa công bố loạt tính năng mới trên Maps, tập trung vào việc giúp người dùng đóng góp nội dung địa phương dễ dàng hơn, bao gồm chú thích ảnh tự động bằng AI và gợi ý ảnh thông minh.

Điểm nổi bật nhất là khả năng tạo chú thích ảnh tự động nhờ Gemini. Khi người dùng chọn ảnh hoặc video muốn chia sẻ về một địa điểm, Gemini sẽ phân tích hình ảnh và tự đặt câu mô tả. Người dùng có thể chỉnh sửa hoặc xóa chú thích đó trước khi đăng. Google cho biết tính năng này giúp người dùng có điểm khởi đầu nhanh hơn thay vì phải tự nghĩ câu chú thích từ đầu. Hiện tại tính năng chỉ có trên iOS tại Mỹ và chỉ hỗ trợ tiếng Anh, dự kiến mở rộng sang Android và các quốc gia khác trong vài tháng tới.

Google cũng cải thiện cách người dùng tìm ảnh để chia sẻ. Nếu cấp quyền truy cập bộ nhớ cho Google Maps, tab "Đóng góp" sẽ tự động hiển thị ảnh và video chụp gần đây, cho phép người dùng chọn và đăng ngay chỉ với một thao tác. Theo Google, ảnh và video do cộng đồng đăng lên giúp người xem hiểu được không khí tổng thể của một quán, hay xem thực đơn mới nhất trông như thế nào trước khi đến. Tính năng gợi ý ảnh này đã có mặt toàn cầu trên cả iOS lẫn Android.

Về mặt theo dõi đóng góp, người dùng giờ đây sẽ thấy tổng điểm tích lũy được hiển thị ngay trong tab "Đóng góp", thay vì phải vào từng mục riêng. Cấp bậc "Hướng dẫn viên địa phương" cũng được làm nổi bật hơn trên trang cá nhân. Hệ thống điểm này được tích lũy qua các hoạt động như đăng ảnh, viết đánh giá, trả lời câu hỏi và kiểm tra thông tin trên bản đồ.

Google cũng làm mới hệ thống huy hiệu thành tích để dễ nhận biết hơn, chẳng hạn phân biệt ai là người "kiểm chứng thông tin xuất sắc", "nhiếp ảnh gia hàng đầu" hay "người mới nổi bật". Những người đóng góp cấp cao sẽ có hồ sơ màu vàng đặc biệt để dễ nhận ra trong cộng đồng.

Google Maps hiện có hơn 500 triệu người dùng tích cực đóng góp nội dung, bao gồm ảnh, đánh giá và video. Đây là nguồn dữ liệu chính giúp Maps cập nhật thông tin địa điểm liên tục, vì vậy việc đơn giản hóa quy trình đóng góp là hướng đi hợp lý của công ty.