Sân bay Đà Nẵng thí điểm cho hành khách dùng VNeID đi máy bay từ ngày 10-4

Theo Hải Định | 09-04-2026 - 17:00 PM | Kinh tế số

Hành khách tại Đà Nẵng có thể dùng VNeID mức 2 thay thẻ căn cước khi làm thủ tục bay từ 10-4-2026.

Ngày 8-4, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng thông tin về việc triển khai thí điểm, khai trương lối đi riêng dành cho hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID (mức độ 2) làm thủ tục đi tàu bay từ ngày 10-4.

Một góc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Theo đó, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính, trong đó có hoạt động đi lại bằng đường hàng không.

Để triển khai hiệu quả, Công an TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp bố trí nhân sự, thiết bị và địa điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 ngay tại sân bay cho cán bộ, người lao động và hành khách có nhu cầu.

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh và nhân viên hàng không sẽ được tập huấn về quy trình kiểm tra, xác thực thông tin hành khách thông qua VNeID. Đồng thời, công tác tuyên truyền cũng được tăng cường nhằm giúp người dân nắm rõ lợi ích và cách sử dụng hình thức này. 

Việc thí điểm được kỳ vọng góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao trải nghiệm cho hành khách, đồng thời giảm tải việc sử dụng giấy tờ truyền thống trong quá trình làm thủ tục hàng không.

Người Lao Động

Từ tuần sau, nhà mạng sẽ bắt đầu khóa SIM điện thoại các trường hợp sau, người dân lưu ý!

"Quân bài mới" của Trung Quốc trong chiến lược trở thành quốc gia dẫn đầu về AI

Quy định lớn liên quan đến tất cả ô tô trên cả nước sẽ bị bãi bỏ từ năm sau: CSGT sẽ kiểm soát thế nào?

16:20 , 09/04/2026
"Không có chuyện" AI thay thế lập trình viên, hơn 67.000 tin tuyển dụng mới được đăng tải, cao nhất 3 năm qua

15:45 , 09/04/2026
Lần đầu tiên kể từ thương vụ 14,3 tỷ USD, Meta ra mắt mô hình AI của riêng mình

15:12 , 09/04/2026
Từ 1.400 USD đầu tư đến việc cắt giảm 80% khối lượng công việc: Sức mạnh hủy diệt của AI trong ngành marketing

14:40 , 09/04/2026

