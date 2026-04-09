Sân bay Đà Nẵng thí điểm cho hành khách dùng VNeID đi máy bay từ ngày 10-4

Ngày 8-4, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng thông tin về việc triển khai thí điểm, khai trương lối đi riêng dành cho hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID (mức độ 2) làm thủ tục đi tàu bay từ ngày 10-4.

Theo đó, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính, trong đó có hoạt động đi lại bằng đường hàng không.

Để triển khai hiệu quả, Công an TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp bố trí nhân sự, thiết bị và địa điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 ngay tại sân bay cho cán bộ, người lao động và hành khách có nhu cầu.

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh và nhân viên hàng không sẽ được tập huấn về quy trình kiểm tra, xác thực thông tin hành khách thông qua VNeID. Đồng thời, công tác tuyên truyền cũng được tăng cường nhằm giúp người dân nắm rõ lợi ích và cách sử dụng hình thức này.

Việc thí điểm được kỳ vọng góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao trải nghiệm cho hành khách, đồng thời giảm tải việc sử dụng giấy tờ truyền thống trong quá trình làm thủ tục hàng không.

