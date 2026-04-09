GoPro cắt giảm 23% nhân sự ngay trước thềm ra mắt thế hệ camera mới: Bước đi mạo hiểm giữa lúc khó khăn tài chính

GoPro vừa công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 23% lực lượng lao động toàn cầu, tương đương khoảng 145 nhân viên trên tổng số 631 người tính đến cuối quý I/2026. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh công ty chuẩn bị bước vào chu kỳ sản phẩm mới với thế hệ camera sử dụng vi xử lý GP3.

Theo hồ sơ Form 8-K nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ ngày 7/4/2026, quá trình sa thải sẽ bắt đầu từ quý II/2026 và dự kiến hoàn tất vào cuối năm. GoPro cho biết kế hoạch tái cấu trúc nhằm cắt giảm chi phí vận hành và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Công ty ước tính chi phí liên quan đến đợt tái cấu trúc này sẽ dao động từ 11,5 triệu USD đến 15 triệu USD, tương đương khoảng 303,6 tỷ đồng đến 396 tỷ đồng. Phần lớn chi phí đến từ các khoản trợ cấp thôi việc và phúc lợi y tế cho nhân viên bị ảnh hưởng. Trong đó, khoảng 1,5 triệu USD sẽ được ghi nhận trong quý II, phần lớn chi phí tập trung vào quý III và quý IV/2026.

Đợt cắt giảm nhân sự lần này diễn ra sau một giai đoạn tài chính không thuận lợi. Trong báo cáo năm 2025, GoPro ghi nhận doanh thu suy giảm, bao gồm khoản lỗ 9 triệu USD trong quý IV. Trước đó, công ty từng đặt mục tiêu quay lại lợi nhuận vào cuối năm 2025 nhưng không đạt được.

Ngoài áp lực tài chính, GoPro còn phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng lớn từ các đối thủ như DJI và Insta360, cũng như sự phát triển mạnh mẽ của camera trên smartphone. Những yếu tố này đã làm thay đổi đáng kể thị trường camera hành động vốn từng do GoPro thống trị trong những năm đầu 2000.

Dù vậy, công ty vẫn tỏ ra lạc quan về tương lai sản phẩm. GoPro đang chuẩn bị ra mắt thế hệ camera mới sử dụng vi xử lý GP3, được sản xuất trên tiến trình 5 nm. Theo hãng, con chip này sẽ cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh nhờ AI, đồng thời nâng cao khả năng quay trong điều kiện thiếu sáng so với thế hệ GP2.

CEO Nicholas Woodman cho biết người dùng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn từ các thiết bị GoPro, bao gồm cảm biến lớn hơn, chất lượng hình ảnh cao hơn, tốc độ khung hình tốt hơn, âm thanh cải thiện, thời lượng pin dài hơn và độ bền cao trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt. Những yêu cầu này sẽ được đáp ứng trên dòng sản phẩm mới dùng GP3.

Nền tảng GP3 được kỳ vọng sẽ mở rộng sang nhiều dòng sản phẩm khác nhau, bao gồm camera hành động, camera 360 độ, thiết bị vlog và cả các mẫu camera nhỏ gọn hướng đến phân khúc cao cấp. Những sản phẩm đầu tiên dự kiến sẽ ra mắt trong vài tháng tới, với tâm điểm có thể rơi vào các sự kiện như NAB Show.

Việc cắt giảm nhân sự ngay trước thềm ra mắt sản phẩm mới cho thấy GoPro đang ở giai đoạn chuyển mình, khi phải cân bằng giữa việc tối ưu chi phí và đầu tư cho đổi mới công nghệ. Đây được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực tái định vị công ty trong một thị trường ngày càng cạnh tranh.