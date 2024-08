Điều trị hẹp nặng động mạch vành bằng kỹ thuật nong bóng phủ thuốc

Thành công cứu bệnh nhân hẹp nặng động mạch vành kèm nguy cơ chảy máu cao



Bệnh nhân Nguyễn Văn Thúy nhập viện trong tình trạng cơn đau thắt ngực kéo dài, đau tăng khi gắng sức trên nền có tiền sử huyết áp cao, xơ vữa nhiều mạch máu, từng đặt 1 stent mạch vành, mới xuất hiện tình trạng đau ngực. Ngay lập tức, bác sĩ chỉ định bệnh nhân chụp mạch vành số hóa xóa nền. Kết quả chụp ghi nhận stent cũ vẫn thông tốt, tuy nhiên nhánh động mạch vành phải hẹp mức độ nặng (trên 80%), đường kính nhỏ khoảng 2,5mm kèm nguy cơ chảy máu cao.

Nhận thấy đây là tình trạng nguy hiểm, nếu không được can thiệp sớm có thể gây đột tử, đe dọa tính mạng, ekip bác sĩ nhanh chóng hội chẩn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện và quyết định ứng dụng kỹ thuật nong bóng phủ thuốc đẩy lùi nguy hiểm cho bệnh nhân.

Để thực hiện kỹ thuật này, các bác sĩ can thiệp sẽ tiến hành siêu âm trong lòng mạch, đánh giá gánh nặng mảng xơ vữa và đường kính mạch máu rồi tiến hành nong bóng tổn thương với áp lực tăng dần. Sau đó dựa vào kết quả hẹp tồn dư dưới 30% kèm theo mạch vành không bị lóc tách nặng bằng máy siêu âm trong lòng mạch, 1 bóng phủ thuốc có đường kính bằng đường kính mạch máu sẽ được nong tại tổn thương và giữ trạng thái bóng nở tối ưu trong 30 đến 60 giây. Điều này giúp thuốc phủ trên bóng ngấm vào chu vi mạch vành và chống lại quá trình tái hẹp. Cuối cùng, bóng phủ thuốc được rút ra khỏi mạch vành và tiếp tục đánh giá lại mạch máu bằng chụp DSA cũng như IVUS.

Theo Ths.BS Nguyễn Văn Hải, Trưởng khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp Hồng Ngọc, chủ trì ca can thiệp: "Bệnh nhân bị tắc nhiều mạch, từng đặt 01 stent động mạch mũ, cộng thêm đường kính mạch vành phải nhỏ, khoảng 2,5mm, tổn thương gọn, lại thêm nguy cơ chảy máu cao nên chúng tôi quyết định can thiệp bằng phương pháp nong bóng phủ thuốc. Đây là lựa chọn tối ưu nhất vì nó giúp tái thông mạch thành công và giảm thiểu nguy cơ chảy máu do chỉ cần sử dụng 2 thuốc kháng kết tập tiểu cầu ngắn ngày, đồng thời giúp bệnh nhân tiết kiệm chi phí và hồi phục nhanh hơn".

Đặc biệt, ca can thiệp ứng dụng thêm công nghệ vFFR - đo phân suất dự trữ lưu lượng vành không xâm lấn, lần đầu tiên được thực hiện tại miền Bắc. Công nghệ này cho phép xác định chính xác tổn thương mạch vành cụ thể có cần phải tái tưới máu hay chỉ cần điều trị bảo tồn, đặc biệt trường hợp nhánh mạch vành tổn thương nhiều vị trí thì tổn thương nào cần tái tưới máu, tổn thương nào chỉ cần điều trị bảo tồn.

Sau 60 phút, ca can thiệp diễn ra thành công. Trên hình ảnh chụp mạch DSA cũng như IVUS cho thấy dòng chảy tốt và đường kính lòng mạch đã được mở rộng như đoạn mạch lành. Kết quả đo vFFR sau can thiệp cải thiện rõ rệt (từ 0.58 trước can thiệp lên 0,95 sau can thiệp). Ngay sau can thiệp, triệu chứng tức ngực, khó thở được cải thiện rõ rệt, bệnh nhân được xuất viện sau 3 ngày.

Hình ảnh trước và sau can thiệp của bệnh nhân Thúy

"Từ trước tới nay, mỗi lần can thiệp tôi đều lo sợ gặp phải biến chứng. Được bác sĩ Hải thăm khám, giải thích kỹ lưỡng, tôi yên tâm hơn khi quyết định can thiệp. Rất cảm ơn đội ngũ bác sĩ Hồng Ngọc đã phát hiện sớm và điều trị thành công cho tôi" - Ông Thúy vui vẻ chia sẻ trước khi xuất viện.

Nong bóng phủ thuốc - Xu hướng mới trong can thiệp tim mạch

Bóng phủ thuốc (drug-coated balloon DCB) là phương pháp sử dụng một quả bóng có phủ thuốc chống tái hẹp để nong rộng các đoạn động mạch bị hẹp. Khi sử dụng, lớp thuốc sẽ được giải phóng một cách tối ưu theo chu vi của mạch vành.

Sự ra đời của nong bóng phủ thuốc mang đến hy vọng mới cho các ca can thiệp tim mạch phức tạp với nhiều ưu điểm như: tái thông mạch máu không để lại khung giá đỡ sau can thiệp; giúp mạch máu trở nên sinh lý và giảm nguy cơ tái hẹp. Đặc biệt, với cấu tạo độc đáo, "bóng phủ thuốc" còn giúp thuốc chống tái hẹp thấm đều vào lớp nội mạch máu chỉ sau 30 đến 60 giây. Sau can thiệp, người bệnh chỉ cần sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu trong thời gian ngắn, từ đó giảm nguy cơ chảy máu. Điều này có ý nghĩa lớn với đối tượng có nguy cơ chảy máu cao.

Theo BS Hải: "Thông thường, sau can thiệp đặt stent, người bệnh phải uống 2 loại thuốc chống kết tập tiểu cầu khoảng 1 năm. Nếu can thiệp bằng nong bóng phủ thuốc, thời gian sử dụng 2 thuốc giảm xuống chỉ còn khoảng 1 tháng".

Ghi nhận kết quả tại BVĐK Hồng Ngọc, ứng dụng kỹ thuật nong bóng phủ thuốc mang lại hiệu quả cao cho các tổn thương mạch nhỏ, đa tổn thương, tái hẹp trong stent, an toàn cho người cao tuổi, có nhiều bệnh nền… Sau can thiệp, người bệnh hồi phục nhanh.

Với những ưu điểm vượt trội này, nong bóng phủ thuốc đang trở thành xu hướng trong can thiệp tim mạch hiện nay.

Trên hành trình này, BVĐK Hồng Ngọc không chỉ mang lại sức khỏe và hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân mà còn cập nhật những tiến bộ mới, làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu để trở thành trung tâm tim mạch can thiệp hàng đầu tại Việt Nam.