Đình Bắc ngại ngùng khi ngồi cạnh Trường Giang, gọi dạ bảo vâng cực lễ phép tại WeChoice Awards 2025

07-02-2026 - 21:57 PM | Lifestyle

Đình Bắc tương tác đáng yêu cùng Trường Giang.

Đình Bắc ngại ngùng bên Trường Giang ở WeChoice Awards 2025 (Video: PH)

Xuất hiện tại lễ trao giải WeChoice Awards 2025, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất khu vực khán phòng. Không chỉ gây ấn tượng bởi phong thái chững chạc sau một năm thi đấu bùng nổ, Đình Bắc còn mang đến loạt khoảnh khắc đời thường vừa dễ thương vừa hài hước khiến fan thích thú.

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Đình Bắc ngồi cạnh nghệ sĩ hài Trường Giang - người nổi tiếng với khả năng khuấy động không khí. Trái ngược với sự hoạt ngôn quen thuộc của đàn anh, Đình Bắc lộ rõ vẻ ngại ngùng, liên tục cười mỉm và có phần lúng túng khi trò chuyện. Biểu cảm "chân thật như chưa từng được tập dượt" của chàng cầu thủ sinh năm 2004 nhanh chóng lọt vào ống kính và lan truyền trên mạng xã hội.

Đình Bắc ngại ngùng khi ngồi cạnh Trường Giang, gọi dạ bảo vâng cực lễ phép tại WeChoice Awards 2025- Ảnh 1.
Đình Bắc ngại ngùng khi ngồi cạnh Trường Giang, gọi dạ bảo vâng cực lễ phép tại WeChoice Awards 2025- Ảnh 2.

Không chỉ gây chú ý trên hàng ghế khán giả, Đình Bắc còn trở thành "nam thần được săn đón" suốt sự kiện. Ngay khi vừa xuất hiện, anh liên tục được fan xin chụp hình, bắt tay và trò chuyện. Dù lịch trình dày đặc, tiền đạo U23 Việt Nam vẫn giữ thái độ thân thiện, nở nụ cười hiền và sẵn sàng dừng lại để chiều lòng người hâm mộ.

Nhiều khán giả nhận xét, sự rụt rè pha chút vụng về của Đình Bắc lại chính là điểm cộng lớn, khiến hình ảnh của anh càng thêm gần gũi. Từ một cầu thủ trẻ ghi dấu ấn bằng nỗ lực bền bỉ trên sân cỏ, Đình Bắc đang dần trở thành gương mặt được yêu mến cả ngoài đời thường.

Việc được đề cử và xuất hiện tại Gala WeChoice Awards 2025 không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp chuyên môn của Đình Bắc trong năm qua, mà còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của anh với công chúng. Và có lẽ, sau đêm WeChoice, cái tên Nguyễn Đình Bắc sẽ còn được nhắc đến nhiều hơn nữa 0 không chỉ bởi bàn thắng hay phong độ, mà cả bởi những khoảnh khắc ngại ngùng "đốn tim" fan như thế này.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

Gala Vinh danh và Trao giải đã khép lại trọn vẹn hành trình truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025. Thông tin chi tiết về kết quả các hạng mục giải thưởng, truy cập wechoice.vn.

Đình Bắc ngại ngùng khi ngồi cạnh Trường Giang, gọi dạ bảo vâng cực lễ phép tại WeChoice Awards 2025- Ảnh 3.


Theo PH

Phụ nữ số

