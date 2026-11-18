Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bày tỏ sự tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam để thua ngược Kyrgyzstan 1-2 ở lượt trận cuối Casper Cup 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) tối ngày 17/11, qua đó đánh rơi chức vô địch giải đấu ngay trong những phút cuối.

Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik có khởi đầu thuận lợi và vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của chính Đình Bắc ở phút 19. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự trong khoảng 5 phút cuối trận đã khiến tuyển Việt Nam phải trả giá đắt, khi để đối phương liên tiếp ghi hai bàn ở các phút 86 và 88.

Phát biểu sau trận đấu, chân sút sinh năm 2004 không giấu được nỗi buồn trước kịch bản nghiệt ngã này. "Đáng tiếc khi toàn đội để thua 2 bàn cuối trận. Trận đấu này mang lại cho chúng tôi rất nhiều bài học", Đình Bắc chia sẻ.

Dù khép lại Casper Cup 2026 với kết quả không như kỳ vọng, tiền đạo trẻ vẫn nhìn nhận tích cực về chặng đường đã qua của đội tuyển trong năm 2026. Anh cho rằng toàn đội đã nỗ lực, gặt hái được nhiều danh hiệu đáng ghi nhận và đặt mục tiêu bứt phá ở chặng đường tiếp theo: "Toàn đội trong năm 2026 đã giành được nhiều danh hiệu và thi đấu tốt. Tôi hi vọng trong năm 2027, đội tuyển sẽ trở lại mạnh mẽ hơn".

Khi được hỏi về màn trình diễn cá nhân ở trận đấu này, Đình Bắc chọn cách trả lời khiêm tốn và nhường lại góc nhìn cho các nhà chuyên môn: "Về màn trình diễn của tôi, điều đó hãy để giới chuyên môn đánh giá".

Đình Bắc từ chối tự đánh giá về bản thân (Ảnh: MD)

Bên cạnh đó, tiền đạo của tuyển Việt Nam cũng dành sự trân trọng đặc biệt cho ban huấn luyện, nhất là huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik. Theo anh, dấu ấn chiến thuật và khả năng dùng người của nhà cầm quân người Hàn Quốc đóng vai trò quyết định vào thành công chung của tập thể. "Huấn luyện viên trưởng là người quan trọng nhất. Thầy là người lựa chọn cầu thủ và xứng đáng nhận được những lời khen", Đình Bắc nhấn mạnh.

Đề cập đến tương lai của chiến lược gia người Hàn Quốc, Đình Bắc cho biết hợp đồng của huấn luyện viên Kim Sang-sik với đội tuyển Việt Nam hiện chỉ còn khoảng 3-4 tháng và mọi thứ sẽ cần chờ đợi những diễn biến tiếp theo trong thời gian tới.

Năm 2026 trọn vẹn của Đình Bắc

Tính đến tháng 11/2026, Nguyễn Đình Bắc trải qua một năm thi đấu bùng nổ và rực rỡ nhất sự nghiệp ở mọi cấp độ. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, tiền đạo sinh năm 2004 là nhân tố chủ chốt giúp tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 sau khi đánh bại Thái Lan ở chung kết, đồng thời thâu tóm cú đúp danh hiệu cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất và Đồng Vua phá lưới giải đấu (5 bàn). Riêng trong năm 2026, anh ghi tới 10 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia (qua các giải ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup và Casper Cup), nâng tổng số pha lập công lên 12 bàn để lọt vào top 9 chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển.

Trước đó hồi đầu năm, Đình Bắc cũng tạo nên cột mốc lịch sử khi cùng U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng VCK U23 châu Á 2026 và trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên đoạt danh hiệu Vua phá lưới của giải với 4 bàn thắng, 2 kiến tạo. Ở cấp độ câu lạc bộ, chân sút này thi đấu thăng hoa trong giai đoạn lượt về để cùng Công an Hà Nội lên ngôi vô địch V.League 2025–26 lẫn Siêu cúp Quốc gia 2026, qua đó nhận thêm giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa và góp mặt trong đội hình tiêu biểu V.League.

Tiên